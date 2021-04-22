世界地球日：立委推《氣候變遷行動法》，盼台灣跟上「2050淨零排放」國際趨勢

今（22）日是世界地球日，民進黨立委洪申翰和同黨委員劉世芳、蘇巧慧及陳亭妃共同召開記者會，表達對氣候變遷議題的關注，去年12月他們共同推出要整併、取代《溫室氣體管理法》的《氣候變遷行動法》，今天再次呼籲，政府應該以跨部會思維，更積極應對氣候變遷，且跟上國際趨勢，將2050乾淨零排放的時程目標，也納入法案當中。

近期包括歐盟、美國、日本、韓國等都提出2050年「乾淨零排放」的目標，而台灣從2016年推動能源轉型至今，綠能已漸漸紮根，立委們認為，應該回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

已經有《溫管法》了，為何還要推《氣候變遷行動法》？

現行《溫管法》雖然提到行政院應邀集中央有關機關、民間團體及專家學者共同研商減量及調適事宜，但並無明確機制，台大風險中心就指出，《溫管法》第4條設定2050年溫室氣體排放量需降為2005年排放量的50%以下，但官方文件卻難以看到詳盡的長期規劃、也未具體討論方案。

我國比起亞鄰國家NDC目標設定相對積極，但身為我國貿易競爭對手的日韓，兩者不論是短期或是長期的減碳目標規劃，都較我國進步，且日本新上任首相菅義偉也在10月26日表示日本將在2050年達到碳中和。但是台灣的現有法案中，也沒有「淨零排放目標時程」納入。

陳亭妃今天也強調，《溫管法》是消極被動的，只是國家有個教育人民的義務，但是《氣候變遷行動法》是積極主動的，人民可以從自身出發，去主動爭取相關的產業建構、從民生到產業，整個社會都共同推動；這樣才有可能達成減碳排的目標。

洪申翰也說明，依《氣候變遷行動法》的精神，是要求行政部門用「跨部會」的思維來應對，而非過去把減碳減排都當成只是環保署的事情，而是要打造「碳中和國家隊」；依法會要求行政院設立氣候會報，由行政院長擔任召集人，邀請具多元及專業性的成員擔任委員，至少每6個月召開一次會報會議，指揮、協調、核定、管考中央各機關的氣候政策，並搭配常設幕僚單位，提出實質審查建議。

洪申翰也強調，這個法案不是要給產業新的壓力，而是要來協助產業和社會面對轉型，政府要提出策略與計畫，不管是在環境治理、社會和產業上，協助打開轉型的機會，創造更多綠色就業的機會和創新。

行政院長蘇貞昌今天則表示，在2050年溫室氣體排放量要降為2005年的一半以下，這是當時回應國際的其後協議，但現在光是這樣的目標，可能已不足以與世界同步，甚至遠遠落後，雖然會面臨非常多挑戰跟困難，仍要下決心，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步。

行政院發言人羅秉成也說，相關規劃正由行政院副院長沈榮津、政務委員龔明鑫統籌處理當中，過去已有若干跨部會會議，也希望國人支持政府的能源轉型政策，這樣碳中和才有達標的可能性。

江啟臣批台淪氣候難民，民進黨反擊：國民黨才是能源轉型無作為

國民黨主席江啟臣今日上午則在臉書發文表示，近年的氣候變遷不只影響民眾日常生活，缺水與能源問題更是影響台灣的經濟命脈。江啟臣質疑，蔡英文總統上任時宣示設立「能源和減碳辦公室」，專責處理「全球暖化與氣候變遷」，原本3個月到6個月1次的會議至今，變成1年1次的會議，聊備一格，只有敷衍、缺少作為。

他也表示，按照蔡英文政府的規劃，到2025年時，尚有80%電力仍來自於天然氣及燃煤化石燃料的火力發電，排碳量偏高，江啟臣直呼「面對氣候變遷，我們已經沒有時間」，政府毫無準備與因應，會讓台灣的選項越來越少，到時候大家恐怕都會變成「氣候難民」。

對此，民進黨則透過新聞稿反擊，自2016年蔡英文政府推動能源轉型政策5年來，空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣發電量增加了20%，使火力發電的空污排放量減少了55%；未來更要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%；同時從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，創造3.2萬個綠色產業創新的就業機會；也將如期去除核能發電，實現2025年非核家園目標。

為因應氣候變遷危機，讓氣候治理有效落實並符合國際潮流，環保將原先《溫室氣體減量及管理法》的框架擴大為《氣候變遷因應法》，民進黨立院黨團多位委員也共同提出《氣候變遷行動法》，成為台灣第一個提出《氣候變遷行動法》的政黨，行政與立法部門都共同為減碳路徑鋪墊制度的基礎做努力。

民進黨也反駁江啟臣，過去在國民黨馬前總統8年執政期間，當初風力發電的成長只達成目標的7.7%；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣電力結構持續被鎖死在燃煤跟核電裡，綠能科技提升，以及智慧電網的投資，幾乎沒有任何成果。此外台灣民眾關心的中火燃煤議題，在民進黨2016年執政後到2020年中火燃煤已減少610萬噸。未來也會持續朝著非核減煤的目標前進。

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核稿編輯：翁世航