「感恩惜福」錯了嗎？育幼院教養文化如何造成院生的階級恥感

文：林昱瑄（南華大學應用社會學系）、陳旺德（中華育幼機構兒童關懷協會）、陳伯偉（高雄師範大學性別教育研究所）

您是否曾造訪育幼院抑或看過新聞媒體上對育幼院的報導？當您看見這些有安置保護需求的孩子，可以住在几淨窗明、舒適整潔的機構，過著吃穿用度不虞匱乏的日子時，心中是否曾浮現這樣的念頭：「這些孩子真的很幸福！」、「真的很幸運，還能碰到這麼有愛心的人！」、「用了這麼多的社會資源，真的應該感恩惜福！」

有位安置機構社工跟我們分享，每次她聽到有人這樣說，當下總是覺得很不舒服，如鯁在喉，想開口反駁，又不知如何回應這種看似沒有惡意又政治正確的話語。矛盾的是，她本身既是社工也是一位母親，平日同樣會將「感恩惜福」的價值觀灌注在親子教養和生活當中，那麼，為什麼當人們對院生說要「感恩惜福」時，她卻覺得很不安、不對勁呢？

本篇文章改寫自2020年12月刊登於《台大社會工作學刊》的〈培力還是侷限？：兒少安置機構、慣習形塑與階級效應〉，田野資料來自於15名過去曾在育幼院住3年以上，目前已離院自立生活的青年。我們採深度訪談的方式，試圖瞭解過去在育幼院的安置經驗和教養文化，如何形塑他們特定的慣習與階級情感，並深刻影響青年離院後的階級處境。同時，我們也說明過往的階級傷疤，如何成為他們生命的滋養。

因為篇幅有限，本文只聚焦在「感恩惜福」這種華人社會常見的道德價值，被育幼院拿來教化受安置兒少時，產生的非預期反效果——形塑院生的階級恥感，讓他們容易覺得自己「不值得」、「不夠格」，不配追求美好的生活。

階級化的教養從層層物資管控開始

台灣的兒少安置機構在現代化過程中，已從過去團體模式轉為家庭模式，希冀服務能夠貼近一般家庭的生活形態。因此，院生大多分家而居，每個小家有專屬工作人員（保育員或生輔員），扮演類爸媽的角色。走進每戶小家，各式家電設備一應俱全，每位院生皆有獨立的床鋪、書桌和衣櫥。此外，機構也會連結外界資源，讓孩童學習各種才藝，或由大學社團入院為孩子課後輔導，接受各式物資餽贈等。因此，正如一般社會大眾所見，育幼院的確提供這些脆弱兒少一個不愁吃穿、穩定度日的地方。

然而，外界不知的是：這些看似豐富的設備資源、文化貨品，大部分都需經院方同意才能有條件地使用，院生實際上無法自行選擇，如同小寧所言：

育幼院的資源都是別人捐贈，由大人決定要給誰、怎麼給。

即使院生嘗試提出自己的需求，過程中會一直被要求檢討自身行為表現、對育幼院的貢獻程度，甚至得看管理者臉色，阿齊將這個過程形容為：

申請東西就像是跟人談判的過程。

穿著打扮就是典型例子。育幼院的衣服大多為善心人士捐贈，但收到捐贈後，院生沒有試穿、主動挑選的機會，他們發配到的服裝都已經過工作人員篩選，只有管理者認可的服裝才能出現在院生身上，也沒有機會嘗試打造自己的美學品味、建立正面身體意象，如同小寧所言：

你沒辦法學習怎麼穿搭衣服，而且院裡面太保守，很多衣服你都不能穿，連裙子都不能穿，可是哪個女生小時候不愛漂亮 。

機構每個月也會發零用金給院生，但這些錢通常由機構直接幫院生存入他們的帳戶，帳簿與印章都由機構保管。院生如果要用錢就得提出申請，且需經過層層關卡審核。申請金額越大，需審核的關卡越多、期間越長。因此，院生看似有個人存款，卻不能自主管理、運用金錢。有時，零用金還會被當成懲處的手段，例如：小芽每次生理期來，衛生紙用量就會超過機構限額，常因此被扣零用金。

此外，育幼院的書籍、電腦、DVD等文化貨品，雖然充裕齊備，但使用的時間、空間、甚至「誰有資格使用」都受到嚴格的管理和限制，導致最後變成只是「擺在那邊好看」、「小孩很少看」。

至於，機構提供的才藝學習和課後輔導看似豐富多樣，但對院生來講，這些似乎只是「為了表演給贊助的人看」、「表演完就沒有再學了」。導致這類短期、被編派的學習任務，很難成為一技之長，還佔去他們許多時間，正如阿齊所說：

這個也要表演，那個也要表演，這邊有活動，那邊也有活動，變成你的時間已經分配給所有育幼院的活動。感覺就像明華園那種感覺一樣，就是接case，然後去表演。

諷刺的是，當他們主動提出自己的學習需求時，常被打回票。例如：小寧曾提出補習需求，卻被大人訓斥：「要考慮機構作息，不要只自私地想到自己。」

由此可見，育幼院雖具備各種資源，但由於這些物資多是被動接受慈善餽贈而來，未必符合孩童的個別需求，只能「將就」著使用，造成表面上資源豐富，實則無法提供院生個別化支持的窘境；同時，為了方便管理這些有限的資源，院方傾向採取以機構為中心的控管和安排，限縮院生的自決權和表意權，以免無法回應孩子們的個別想望。

然而，遇到「不聽話」或「太有自己想法」的孩子，院方還是需要一套經過潤飾的說法，才能讓院生由內而外、身心合一地順服機構訂下的規矩或安排。在這脈絡底下，「感恩惜福」這種看似無可挑剔的普世價值，變成一種好用的道德規訓論述。

感恩惜福是階級認份的最佳掩護

只要在育幼院生活過的孩子，對於「感恩惜福」這四個字絕不陌生，這是院方經常耳提面命、諄諄教誨的價值觀：

大人會告訴我們，我們是來這裡管理你、照顧你、保護你的，你就應該要感恩！

你知道你身上穿的吃的用的，你現在所待的這個機構是我們納稅人的錢，要感恩、不要浪費。

乍聽之下，這些道德教化似乎很有道理，然而，當院方以一種上對下的態度，三令五申地告誡院生應懂得感恩，一方面提醒他們正處於社會中的異常（低下）位置，其日常生活互動或態度應符合被救助的正當性，否則就失去福利資格，可說是一種經過粉飾的「福利烙印」（唐文慧、張婷莞，2011）。另一方面，這也是一種「慈善烙印」的強化和再生產，要求孩子展演出一種「值得」被幫助的受助者樣貌，以便爭取更多善心人士的同情和餽贈，並透過「感恩惜福」合理化對院生的資源限制與道德管控。

而院生對這樣的說法反應如何？有些人會正面回應，將知足感恩內化為自己的人生座右銘，有機會就想幫助別人、回饋社會；然而，也有人直言：「這根本就是幹話！」因為，他們知道機構資源有限，也不重視院生個別需求和想法，這只是為了壓制院生的各種想望和需求，而搬出來的託詞；更多人因此內化「劣等感」，認為自己「不該要求太多」；「以自己的身分而言，能夠擁有這些東西就應該滿足了」。例如：阿廉很早就發現自己對美術有濃厚興趣，在選填志願時，他非常想讀美工科，卻被院方好說歹說地「勸退」。他說：

原來我想要學的東西都是有錢人才可以學的，這是他們灌輸我的。他們三年來就一直灌輸我不要念這個不要念那個，應該是覺得我不適合念那個，或者說環境不許可，我不應該有這些東西。

顯然，「感恩惜福」只是美化過的說法，背後真正要傳遞的是「階級認份」的價值觀（謝國雄，1994：96-97），用來暗示院生應接受自己（低人一等）的命運，不該有多餘的妄想和追求。而多數離院青年的自我認同和生涯想像的確符合這樣的指涉。

「我不值得」、「我不夠格」的階級恥感

院生長期接受育幼院這種階級認份的教養文化，容易織就一種「平凡就好」的生涯圖像。許多受訪者表示，他們的人生「沒有想要什麼成就」，只要「吃飽睡飽，平凡過日子就好」、「不太敢讓自己冒險、嘗試，導致一直停留在原地，沒辦法往上」。

這種「平凡就好」的生命地景，就是Bourdieu（1990）所謂的「慣習」（habitus）。它是一套指導行動者以特定方式行動和反應的秉性（disposition），也是個人歷史和社會結構的產物。從中，我們可以看見社會結構的驅動力，如何透過潛移默化的過程形塑個人特定心理基模，以及過去經驗如何持續在現今生活中無意識地被活出來。

就像院生們偏好「平凡就好」的人生藍圖，和育幼院強調聽話認份、抑制個人發展的教養文化息息相關，甚至持續影響青年離院後的階級處境。無怪乎，受訪的15位離院青年教育程度多半集中在私立的專科、高職或大學；職業以體力勞動、服務業、低階行政職員為主，還有一些人的工作呈現高度不穩定，極有可能落入貧窮循環。

此外，學者如Diane Reay（2015）和Andrew Sayer（2005）也提醒我們對階級的理解，應看見銘刻在日常互動中的複雜心理面向，亦即階級的情感經濟與道德意涵——透過相對比較的過程，覺得自己「格格不入」、「不值得」、「不夠格」，甚至「自我輕蔑」、「羞愧」、「自責」。

的確，我們發現這些情感對離院青年來說，是再熟悉不過了。他們常活在一種低自我價值的心理狀態中；也常拿多數人尊崇，但無法企及的生活方式和標準，嚴格檢視自己的言行舉止；即使已獲得多數人肯認，仍經常性地自我懷疑，甚至為「不匹配」的自己感到羞愧。長期下來，個人的自尊自信大多遭受嚴重斲傷，同時也容易養成退縮卑怯的生存心態，自我侷限於渴望的生活方式和人際關係之外。

一樣「感恩惜福」，兩樣情？

回到本文一開始，那位本身也是母親的社工對「感恩惜福」這句話的矛盾情感。我們可以看到同樣強調「感恩惜福」，在育幼院和一般家庭卻是完全不同的意涵。機構資源看似充裕，但未必能充分回應院生的個別需求，為了管理方便，院方容易採用上對下的權威式管控，讓院生將就使用現有資源。在這樣的脈絡底下，「感恩惜福」不僅可以粉飾資源不足的窘境，還投射了機構（助人者）對院生（受助者）的「福利監視」與道德審查，亦即機構有義務代替社會大眾監視他們的受惠反應，並暗示著他們既已獲得人家的善心善行，如果還想要求更多就是不知好歹。

相較之下，「感恩惜福」作為一般家庭的教養價值，常是希望孩子形塑良善美德，如果有做可以累積「道德資本」，沒做也無損人格，但並非資源不足的託詞，也不是「慈善烙印」下的產物。

令人不忍的是，許多院生因為讀出這些言外之意，而學到：自己低人一等、不值得過好的生活、不該要求太多，如果可以「平凡生活」就該感恩惜福了。在這種場域規則下，階級恥感成為不可避免的傷害，同時再回過頭來形塑他們的人生。

育幼院為國家提供弱勢兒少保護的福利服務，其目標在促進服務使用者身心健全發展，然而，本文中呈現的育幼院教養文化非但無法培力服務使用者，反而可能造成他們的侷限，這提醒我們應重新檢討育幼院的教養文化、或者敦促國家挹注資源，讓院生有更多自我發展與充權的機會，才能有效協助這些高風險兒少建立自尊自信，敢於想望、追求不只「平凡就好」的人生。

參考書目

Reay, D. (2015). Habitus and the psychosocial: Bourdieu with feelings. Cambridge Journal of Education, 45(1), 9-23.

Sayer, A. (2005). The moral significance of class. New York: Cambridge University Press.

唐文慧、張婷莞（2011）。〈積極性社會救助方案與福利烙印〉，《社區發展季刊》，135，379-398。

謝國雄（1994）。〈勞動力是什麼樣的商品？計件制與台灣勞動者主體性之形塑〉。《台灣社會研究季刊》，17，83-119。

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航