史上最大宗海洋保育類違法製品，檢調破獲上百隻乩童法器「鯊魚劍」

環境資訊中心 特約記者廖靜蕙 報導

民間信仰中，乩童作法所使用的五件法器，唯一不惜殺生、取自於鋸鰩吻部的「鯊魚劍」，據說法力強大，這項傳聞使得鋸鰩族群搖搖欲墜。

經過數月蒐證，由檢警保育機關組成的專案小組，3月中旬循著線報，破獲包括海洋保育類野生動物「鯊魚劍」等上百件產製品，並將陳姓民眾等16名嫌犯，依違反《野生動物保育法》移送台南地方檢察署偵辦。

此次共查獲鯊魚劍170支、鋸鰩牙齒四袋、獨角鯨牙兩支、獨角鯨牙切段兩支、象牙八件等海洋保育類野生動物產製品，製作販售足跡遍及台中、台南、台北、高雄、桃園等地區。為海巡署查獲首例最大宗販售海洋保育類野生動物產製品。

查獲最大宗海洋保育類製品，鋸鰩科、一角鯨入列

經海洋保育署委請屏科大專家，以其外觀及特徵鑑定，查獲的「鯊魚劍」確認為尖齒鋸鰩（Anoxypristis cuspidate）、後鰭鋸鰩（Pristis zijsron），侏儒鋸鰩（P. clavata）、大齒鋸鰩（P. pristis）、鋸鰩科鋸鰩屬（Pristis sp.），以及一角鯨（Monodon monoceros）等，均屬海洋保育類野生動物之產製品。

除了在2007年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）締約國會議上，鋸鰩科列入附錄二物種，我國也已於2008年全數列入保育類物種。依據野保法35條，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

海巡署查獲首例最大宗販售海洋保育類野生動物產製品 | 海巡署偵防分署台南查緝隊提供

「鯊魚劍」多用於廟會法器，網路販售要價不菲

用作「鯊魚劍」的鋸鰩，為軟骨魚類，全球六種鋸鰩曾於90多個熱帶和亞熱帶國家的沿海和河流水域出沒，台灣周邊海域也曾出現過尖齒鋸鰩。

因收藏鋸鰩吻部、傳統藥材、食材，或展品等需求，導致族群數量下降，過去台灣「鯊魚劍」主要由漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸；2014年IUCN將鋸鰩全數列入的紅皮書受脅物種。

「鯊魚劍」多用於民俗信仰乩童及廟會之法器，和七星劍、銅棍、月斧和刺球合稱「五寶」，大型鯊魚劍網路售價高達數十萬元。

「鯊魚劍」多用於民俗信仰乩童及廟會法器，價格不菲 | 海巡署偵防分署台南查緝隊提供

台灣九種保育類軟骨魚，就包括六種鋸鰩屬（昆士蘭鋸鰩 、小鋸齒鰩 、櫛齒鋸鰩 、鋸鰩、後鰭鋸鰩）以及鯨鯊、阿氏前口蝠鱝及雙吻前蝠鱝。

塑膠製品仿真可替代，海保署呼籲民眾一起守護海洋

一角鯨又稱獨角鯨，與白鯨為一角鯨科現存的兩個種類，主要生活在北極周遭海域。一角鯨沒有背鰭，只在頭部前方突出一支長長的「角」，實為從上顎骨長出的「犬齒」，功能主要為感知海水鹽度、溫度和壓力變化。我國於1990年將所有「鯨目」列入保育類名錄，故所有鯨豚都是保育類野生動物。

目前海洋保育類物種都需申請許可才能展示或買賣，違者可依據第40條，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金；或依51條，處新台幣一萬元以上五萬元以下罰款。

鯊魚劍一定要殺生取得嗎？海保署長黃向文表示，已有不少以塑膠製品仿真的替代品。民眾若發現違法情事，可提供照片、影片或相關事證，向地方保育主管機關、海保署或撥打海巡署「118」專線進行檢舉；沒有買賣就沒有傷害，守護珍貴的海洋保育類野生動物不二法門：勿購買非法來源保育類動物產品。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航