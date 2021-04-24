一貿各表，誰依存誰：如何解讀台灣出口到中國的總額創新高？

文：何宗岳

2020年的台灣經濟成長率高達2.98%，領先全球所有已開發國家；受疫情影響，全球各大經濟體都受到波及，唯獨台灣因2020年的防疫效果佳，經濟成長率居亞洲四小龍之首，也是30年來首度超越中國的經濟成長率（2.3%）。此外，依財政部國際貿易局統計，2020年前三季台灣的經濟成長率，為亞洲四小龍之冠，達2.3%，還遙遙領先南韓的-0.8%、新加坡的-6.5%及香港的-7.2%。

或許因為如此，中國海關總署在2021年1月公佈統計數據：「2020年台灣出口到中國的總額創新高，達2006.64億美元，中國發言人說：「……中國是台灣的最大出口市場，如果沒有中國，台灣對外貿易將出現巨額的逆差，經濟難以維持正成長」。

台灣貿易是否過度依賴中國，綠營的財經專家，有截然不同的看法：「就出口中國的品項來看，是中國需要依賴台灣進口」，到底真相如何？兩岸貿易誰靠誰？誰怕誰？

考慮政治立場，中國和台灣的貿易數據出現「一貿各表」的狀況

2020年1月，海峽兩岸分別公佈了台灣與中國之間1至11月的貿易統計數據，站在台灣當局的立場，為了顯示台灣對中國的依賴度不高，所以，盡量不列入不明確的進出口項目，而中國的立場，必然盡量將不明確的進出口項目列入統計，因而導致雙方的統計貿易總額數據之差距高達20%，而且，台灣對中國出口額之差距更高達32%。

其實，光看兩岸之間的進出口貿易金額，仍看不出台灣對中國的貿易依存度（Foreign Trade Degree of Dependence, FTD）。因為FTD的定義是「進出口貿易總額與同期間之國內生產毛額（GDP）的比值」，依台灣財政部公佈之對亞洲地區的貿易統計資料，台灣對中國（含香港）的2020年1至11月之出口總額為1367.4億美元，對中國出口比例占全球出口總額的43.8%，而台灣對中國的貿易依存度（FTD）則為34.1%。

Photo Credit: 中央社

顯然，台灣的經濟對中國的依賴已深。

對此，中國方面說：「沒有對中國的出口，台灣會出現巨額貿易逆差，經濟將難以維持正成長」；台灣方面說：「以出口的產品項目而言，是中國需要依賴自台灣進口」，就如「九二共識」一樣，中國與台灣各自解讀。

台灣與中國的貿易，到底有多「依存」？

若依貿易依存度（FTD）之計算公式來看，不管是高科技產品還是日常用品，進／出口貿易總額決定了FTD；然而，有學者以不同基準來解讀貿易依存度，認為台灣九成以上的高科技產品，是外銷中國以外的市場，所以貿易依存度不能單純從進／出口貿易總額來斷定，因而認為中國是誇大「台灣對中國的依賴程度」。

這種論點頗受綠營高層的讚賞。

至於台灣經貿是否真的過度依賴中國，光是2021年3月的「停止進口鳳梨」危機可能還不足觀察，只有等中國切斷對台灣的貿易往來時，才知道結果；同時，他在談對中國進／出口貿易時，故意只談「不含香港」的中國部分，以降低台灣對中國的貿易依存度的百分比，不失為高明的「統計操控手法」。

台灣對中港澳2019年（紅）與2020年（綠）的貿易總額比較表 | 截取自經濟部國貿局統計資料

依台灣財政部的統計數據，2020年1月至11月台灣對中國出口額，占總出口額的43.8%，較2019年同期提高3.7%，台灣對中國的出口依賴度，不但未因疫情下降，反而更加依賴中國；高達九成以上的鳳梨、蓮霧、芒果等農產品，均銷往中國，萬一中國突然切斷兩案的經貿往來，馬上影響果農生計，即使全台灣人民改吃水果餐，又換成米農、菜農及肉商唉唉叫，不知執政黨是否有其他的超前部署對策？

對中國貿易增加時，怎麼樣才不算「親中賣台」？

2021年4月9日，財政部公告「2011年海關進出口貿易初步統計」之後，蔡總統的臉書隨之公告三項政績：

史上首次單月出口逾1兆元新台幣 連續9個月出口維持正成長 出口年增率達27.1%

對此，國民黨批評兩岸出口貿易連續創新高是「舔共賤台」，柿子挑軟的吃，數據挑好的報；民進黨發言人則表示「請國民黨勿將出口數字創新高『扭曲』為台灣對中國經濟更加依賴，有經濟專家指出，美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，反而是證明中國需要台灣」。

話這樣說似乎也有道理，2020年的台灣對中國貿易依存度（FTD），創下歷史新高，好像也不是壞事。不過，在2016年以前馬英九執政時，只要兩岸的貿易進出口額增加時，民進黨為何要罵國民黨「親中賣台」？現在當了執政黨，位子頭殼一起換，話鋒轉得快，顯得格外的諷刺。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航