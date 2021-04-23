毫不掩飾政治雄心的貝爾伯克，有機會成為首位綠黨籍德國總理嗎？

文：Jens Thurau

2018年初，在漢諾威的綠黨選舉會議上，貝爾伯克（Annalena Baerbock）從一開始就不讓人懷疑，本黨該選誰當黨魁。

來自勃蘭登堡的這位聯邦議員身穿黑色皮夾克，大步走上演講台，發表熱情洋溢、鬥志昂揚的競選演說。講詞中的一句話隨後幾天、幾星期裡被人頻繁引用：「我們今天不是在選舉羅伯特（Robert Habeck，後被選為綠黨雙主席之一）身邊的女人，我們是在選舉新的聯邦主席！」貝爾伯克的激昂表態引發眾代表雷鳴般的掌聲。末了，她高票當選為綠黨雙主席之一。

現年40歲的貝爾伯克說到做到：起初不如搭檔羅伯特・哈柏克知名的她，很快就塑造起自己的形象：作為綠黨黨團的氣候專家；作為出色的外交政策專家；作為一名勇敢的反對民粹主義和仇外心理的活動家。

近兩年後的2019年冬天，當綠黨這一成功的二人團隊在比勒費爾德（Bielefeld）的黨代會上再次得到確認時，貝爾伯克獲得了高達97％的選票；她身邊的「男人」——雙主席之一的哈柏克的得票率是90％。

「那就會有點兒扎心了！」

這是貝爾伯克給人留下的深刻印象：堅定、勇敢、雄心、自信。今（2021）年3月底，她和哈柏克在接受《明鏡》新聞雜誌的聯合採訪時表示，如果是哈柏克而不是她最終成為總理候選人，這對她而言，「那就會有點兒扎心了」。她強調，儘管兩人之間高度和諧，但：「既然你有雄心，那就當然要展示：我能行。」

貝爾伯克從來雄心勃勃：她1980年出生在下薩克森州（Niedersachsen）南部帕滕森（Pattensen），少年時期，即成為一名專業運動員，在德國彈翻床錦標賽上獲第三名。16歲時，她去了美國一年。後來，她在漢諾威攻讀公共法律，以後畢業於著名的「倫敦政治經濟學院」國際法專業。貝爾伯克可以用流利的英語接受採訪——即使到了2021年，這在德國政客中也不多見。

擔任綠黨領袖至今，她在全國範圍的選民支持率一直保持在20％左右的良好水準上，在歐洲及邦選舉中連連成功。在德東地區，綠黨仍有相當差距。不過，貝爾伯克在那裡亦有良好站位：很長時間以來，她與丈夫和兩個孩子就住在離柏林不遠的波茨坦（Potsdam）。

主張更快退出煤電、實行限速

和哈柏克一樣，貝爾伯克不憚接觸保守派政客。自這兩人聯合執掌綠黨起，人們一再猜測，2021年聯邦大選後，基民盟、基社盟和綠黨有可能聯合執政。但被認為在綠黨內人脈一流的貝爾伯克，明顯重視自己的綠色政綱。

與現屆政府的路線不同，她主張德國遠在2038年之前就結束煤電。她力主高速公路時速限為130公里。她反對增加德國國防開支，即使美國這樣的重要夥伴以及基民盟／基社盟強烈要求這麼做。

在其選舉計劃中，綠黨主張在氣候保護方面採取更有力措施，這其中當然有氣候專家貝爾伯克的功勞。由此而言，同未來可能的聯合執政夥伴——-基民盟／基社盟——有眾多潛在衝突點。

歐、美綠色交易

2021年1月，在接受德國之聲採訪時，貝爾伯克對美國新任總統拜登（Joe Biden）及其重返《巴黎氣候保護協議》表示歡迎，但這位綠黨領袖同時也表達了明確而具體的期待：「光紙上談兵不行，這些年我們經歷了這種情況。所以，我們歐洲人、德國政府，現在必須利用這一情況，切實落實美國政府提出的氣候放中立合作的建議。我們現在必須提出自己的歐洲跨大西洋『綠色交易』建議。」

在選舉綱領中，綠黨未像過去那樣，用很多篇幅表明自己最願尋求與社會民主黨結盟。從計算角度看，根據民調，如有那麼一天，則也只有同左翼黨和社民黨雙雙聯手才可能執政。

不過，無論如何，在貝爾伯克居住的波茨坦會在聯邦選舉中出現一場強力對決：在這個布蘭登堡邦首府，貝爾伯克是綠黨直接候選人；而社民黨籍的現任聯邦政府副總理兼財政部長肖爾茨（Olaf Scholz）也在那裡競選。他可是社民黨早已確立的下屆總理候選人。

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