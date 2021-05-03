《給所有人的社會學史講義》：韋伯疑問的是，為何理性化只徹底發生在西方？

文：大澤真幸

理性化

「只有在西方」

那麼，暖身操大概就到這裡，我們終於要進入韋伯社會學的內容了。到底韋伯對什麼感興趣呢？他的社會學整體是以什麼為主題呢？

韋伯的討論可視為圍繞著一個主題而展開，這個終極的主題，就是「理性化」 （Rationalisierung）的現象。韋伯認為現代的本質就是理性化，換言之，所謂的現代化是社會中各種領域的理性化進展，這就是名為現代化的現象。

縈繞在韋伯心頭的疑問是，為什麼理性化只在西方真正地發展起來？為何理性化只徹底發生在西方？「只有在西方」是韋伯文章中頻繁出現的一句話，特別是在全三冊的《宗教社會學論文集》（Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie）中，在開頭的序言〈世界宗教的經濟倫理〉（Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Einleitung；需注意這不同於《世界宗教的經濟倫理》論文集的〈序言〉），他就常常使用這句話。許多能夠解釋「理性化」發生的文化現象，唯有在西方才看得到，韋伯對此非常驚訝，他想知道為什麼只有西方發生這種現象。

針對只出現在西方的文化現象，韋伯列舉了下列事項：只有在西方才有科學事業、只有在西方才有合理的法律、只有在西方才有和聲音樂、只有在西方才有歌德式建築、只有在西方才有報章雜誌並且廣為流傳、只有在西方才有現代官僚制度、只有在西方才有定期選出的議會和為此負責的「總理」，並形成由政治領導者所支配的形式、只有在西方才有合理制訂的憲法、只有在西方才有專業官僚人員基於憲法和諸多法規而執行行政行為，並確立（作為政治機構 的）國家，最後，更重要的是，只有在西方才誕生了資本主義。再加上，只有在西方才有理性 的生活態度並且普及……

像這樣，許多事物「只有在西方才發生」。以現在的眼光來看，其中有許多事物如今遍及世界，但是這些事物的確全部都先在西方出現，為什麼？這是韋伯的基本疑問。

當然，為了解開這個謎團，不能只看向西方，韋伯需要比較西方與西方以外的現象，也就是世界上其他的重要文明，以結果來看，研究世界的宗教變成是必須的，因此韋伯的工作變得相當浩大。

在任何一本韋伯論中都會提到上述的說明。我們在此處必須思考的是，剛才所列舉的「只發生在西方」的各種現象，性質五花八門，這些事物之間有共通性嗎？科學、報紙、歌德式建築、和聲音樂、總理和資本主義之間，有什麼共通性？

原本說到這類的事情，如「只有印度才有種姓制度」、「只有中國才有科舉制度」、「只有日本才有漢字假名混寫文」、「只有峇厘島才有甘美朗音樂」等等，每個國家都有許多屬於那個國家自豪的文明，都可以用「只有……才有」來描述。所以有的人覺得韋伯很奇怪，為什麼只驚訝於西方的現象，但是話並不是這樣說的，因為乍看之下繁複的西方現象，其實有某種共通性，那就是「合理性」或者說是「理性化」。

無論是在當時還是現在，都會有人對於這種「只有在西方才有某某」的論調提出反駁，像是「我們這裡也是有法律的」、「我們這裡也是有資本主義的」。如今資本主義橫行全世界， 全球的人都在貪婪地追求利潤，也都有營利的衝動，這不是人類共通的現象嗎？從古至今，這是大家對韋伯批評最多的部分。

不過，韋伯並非不懂。那麼，到底是什麼「只有在西方才有」呢？或許所有的人都在追求利潤，但問題在於「合理性」。換言之，只有在西方的人會透過往來交換，預期或期待獲得利潤，他們會理性地組織自由的勞動者（受僱勞工），將家計與營收分離，並透過理性的簿記計算資本，而且是和平非掠奪地運作資本主義……。為什麼這些現象先在西方發生？追求利潤的商人在全世界各地都有，無論在中國或伊斯蘭國家都是如此，但是，理性的經營、理性的投資，將一切生活理性化——若使用韋伯的話來說就是「實用理性的生活態度」——這個意義上的資本主義只在西方發生。

我再重複一次，所謂「西方才有的現象」的基礎是合理性，是實用理性的生活態度。雖然如此，還是有些面向讓人困惑，像是歌德式建築、和聲音樂和官僚制度……這些事物共通的合理性是指什麼？雖然我們的確在直覺上感受到它們有「某種」共通點，但這個「某種」是指什麼？

可惜的是，韋伯自身沒有定義過理性化或合理性。因此我們必須先跳脫韋伯的論述，將理性化本身是指什麼給概念化。這麼做本身也含有非常重要的認知與實踐的意義。因為「合理性」這件事情說明了：為什麼「只有在西方才有」的特殊文化現象，最後卻成為全世界的標準。為什麼科舉制度沒有成為全世界的標準，而是由西方傳來的官僚制度成為全世界的標準， 能夠說明這其中差異的，就是「理性化」。這是什麼意思呢？

支配的正當性

讓我們從外圍進攻韋伯吧。

韋伯有一個有名的概念最能鮮明地體現他所說的「合理性」，而且與我們的社會學史內容相符合，我們可以將這個概念當作線索。

韋伯認為，政治支配有三種類型，他將這概念歸納為「三種支配類型」，這個概念帶給後來的社會學莫大的影響，成為社會學的公共財，不僅被大家所繼承，也被許多人所使用。

韋伯說，為了讓支配變得可能，必須要有自發性服從的一群人。也就是說，支配要變得穩定，人民需要有服從的意願和動機，雖然眾人在服從支配者的權力時，也包括了「雖然不想服從但無可奈何」的含義在裡面，但即使附上「無可奈何」的但書，眾人終究還是接受了這個支配，這是重要的一點。為了要產生穩定的支配，被支配的人們一定要是自發性地接受這個支配才行。

那麼，什麼事情會帶來人民服從的動機呢？為了讓這種動機存在，韋伯認為，必須要有支配的「正當性」。以正當性的由來為基準，存在著三種支配的純粹類型——也就是理念型。這是韋伯相當知名的理論，此三種為：

魅力型支配 charismatische Herrschaft 傳統型支配 raditionale Herrschaft （有官僚制的行政人員）法制型支配 legale Herrschaft

當理性化發展到後來的程度時，我們能看到韋伯所假設的理論並沒有錯。讓我們來簡單地看這些內容。

首先是魅力型（卡理斯瑪）支配。卡理斯瑪是我們也經常使用的語言，這是形容一個人的資質非池中之物，他個人的內在特質使他看起來似乎擁有超自然或超人般的力量，讓人覺得他是神所派遣的使者，或是神授與他能力及權力，讓他能擁有特權，這就是卡理斯瑪。人們對他有崇高的評價，視他為主人，如此成立的支配就是「魅力型支配」。

為了要讓魅力型支配得以成立，支配者必須讓服從者持續地接收到他是擁有卡理斯瑪的那個人。換言之，支配者會不斷地讓服從者認知到，他是有卡理斯瑪的，所以支配者也必須用不同的方法證明這件事。因此，支配者要發揮神力，展現奇蹟，讓服從者頻繁地看見他擁有超凡的能力。

魅力型支配最大的弱點在於繼承問題。支配者必須要找到下一個擁有卡理斯瑪的人，但這並不是那麼容易，因此在繼承方法上會產生許多形變，最普遍的方法是，支配者會說卡理斯瑪是透過血統繼承的，所以父親的卡理斯瑪會被兒子所繼承。在這種狀況下，卡理斯瑪就被劃到氏族之中，這種觀念被稱為「世襲性卡理斯瑪」。

另一個繼承卡理斯瑪的方法，是透過秘密儀式等手段傳授或讓渡給繼任者，也就是透過秘密教育讓卡理斯瑪傳承下去，韋伯稱這個情況為「官職卡理斯瑪」。無論哪種情況，卡理斯瑪都會從特定的人物——特定的個人身體——之中獨立出來，成為一個實體，並且透過血緣或教育傳承下去。卡理斯瑪（在世襲性卡理斯瑪的情況中）可能會往傳統的支配靠攏，或是（在官職卡理斯瑪的情況中）往合法的官僚制支配靠攏。

接著是傳統型支配，支配者從傳統的秩序或統治者權力之神聖性的觀念中，得到支配的正當性。在這個支配中最重要的是，服從存在於由傳統所決定的秩序之中，而非存在於制定好的規則之中。傳統型支配的型態，從最原始單純的到最複雜的都有，可以分類成好幾個子項目。

最單純的傳統型支配，就是家父長制或長老制度。統治者僅能支配較小的團體，最大的特點是沒有行政官吏；但是當需要支配較大的團體時，行政幹部（類似官僚人員）就是必要的， 家產制或蘇丹體制就是這類擁有行政幹部的傳統型支配。所謂的家產制，就是支配者將土地或其地位當作是家產（所有物）來處理，並由特定的家族（大抵上為父系組織）所繼承，在這種情況中，支配者底下有行政官吏。中國的皇帝制、日本武士的幕府，都是家產制的傳統型支配。

所謂的「蘇丹」原本是伊斯蘭世界中「國王」的稱呼，但韋伯使用這個詞語時有自己的定義，他將這個詞語的意涵普遍化，其認為：統治者的任意性（自由度）極端地大，甚至大到能短暫逃離傳統的束縛時，就可稱為「蘇丹制」。隨著行政官吏的形成，以前的「夥伴」變成了家臣。更進一步來說，在家產制的支配中，一旦支配的權限本身，被身為家臣的行政官吏壟斷時，就會變成身分制支配—或說是封建制度。所謂的封建制，就是家臣本身，在各自的地域內成為傳統型支配的統治者。

最後是法制型支配，這也是現在的我們十分熟悉的支配型態。人們有目的地制定作為規則的法律，這種支配就是由人們對法律的服則而產生。法制型支配位於魅力型支配的另一個極端，人們服從的不是支配者人格上的威勢，而是非人格的抽象秩序。這個情況的前提是統治者——不如說是上司——也必須遵守同一套法律。法制型支配中，官吏的行政事務會持續不斷，並被規則所束縛，所以這種經營方式就伴隨著官僚制。

法制型支配的合理性

我們概觀了三種支配的型態，到目前為止，我都只是將普通教科書所記載的內容加以整理而已，但從這裡開始，我想要更深入地探討一些問題。

從魅力型支配開始，經過傳統型支配，再轉移到法制型支配，似乎給人一種印象是合理性程度變得愈來愈高。但其中被視為是「理性的」事物是什麼呢？為什麼我們會認為法制型支配，比魅力型支配或傳統型支配來得更理性呢？所謂合理性的本質到底是什麼？

我們服從的是由支配者所發佈的命令，但哪個命令擁有正當性，必須服從不可？哪個命令又沒有正當性？在法制型支配的情況中，至少在道理上，我們能夠參考法律，也就是法律能夠提供正當性，而且能夠決定最根本（沒有歧義）的意義。什麼命令是必須遵守的，什麼命令又是無效的？在法制型支配下，至少在表面上，命令是以所有的法律為依據，所以決定事情時沒有曖昧的空間。而且，在法制型支配中，命令與命令之間首尾一致，沒有矛盾，命令的集合體在整體上成為一個整合的系統（即使命令與命令之間有矛盾，法律本身也不會改變），因此服從者大致上可以預期，支配者發佈了什麼樣的命令，而自己要下什麼樣的判斷。

與之相對的是魅力型支配，在這個情況中，命令仰賴於超凡魅力支配者的恣意妄為。命令與命令之間不僅沒有統一性，每個命令的意義也不取決於一個意思，服從者難以預測支配者會頒布什麼樣的命令，有時支配者會頒布服從者沒有料到的命令。

在傳統型支配中，命令的任意程度就會變得較低，因為有傳統慣習的制約。但即使這樣說，傳統本身就是沒有根據且任意的，每當問到為什麼要這樣做時，其根據僅是「因為是傳統」，這就和套套邏輯是一樣的道理。因此立基於傳統型支配的命令，比起法制型支配來說， 仍有巨大的任意性及曖昧空間。

藉此我們可以推測，韋伯所謂的「合理性」就是與這些情況有關。

除魅化

讓我們再進一步討論。為了對理性化這個現象的核心有更深刻的掌握，這次我們要看的是對韋伯來說最重要的題材，宗教。

韋伯有一個概念的含義等於「宗教的理性化」，那就是「除魅化」。韋伯認為，巫術是不理性的。廣義上來說，巫術也是宗教的一環，但在狹義上來說，巫術和原本的宗教間有所差異。比起巫術，宗教的合理性更高，因此韋伯會說除魅化。在韋伯的觀點中，所有類型領域的理性化原型，就是這個「世界的除魅化」（Entzauberung der Welt）。

但是，這裡有一個必須思考的重點。以現代科學的立場來看，無論是宗教還是巫術，都是不合理的。事實上，美國福音派的教徒在提倡上帝創造天地說時，還會被科學家批判，禁止他們說這些不合理的事情。所以即使是宗教，也被認為是非常不理性的。

然而，根據韋伯的說法，（狹義的）宗教比起巫術更為理性。在什麼意義上可以這麼說呢？更重要的是，有個差異區隔了巫術與宗教，而這個差異正是合理性的原型。所以韋伯想說的並非宗教是合理的。他的問題在於，宗教與巫術的差異。

我先將後面的結論放到這裡來說：宗教之中，最理性的是新教教義。後面我們會使用到我們所定義的「合理性」，然後從理論上解釋新教教義，尤其是以預選說為中心的教義，到時大家應該就能了解，為什麼新教教義能夠成為合理性的極致。

無論是巫術或是宗教，在廣義上都會出現超自然的存在（神或者眾神），這存在超越人類，超越一般的自然現象，甚至還有額外的附加力量。韋伯在《宗教社會學》中說，將這些全部的存在統整起來，於廣義上思考神時，我們會發現，巫術得以成立的原因是「強制神」，而宗教則是「崇拜神」。

什麼是強制神與崇拜神？舉例來說，一到新年正月，日本人就會投入一百日元左右的香油錢，向神明祈禱，希望今年一整年健康平安，這就是強制神的一個種類。我們會用香油錢收買神明，希望祂能有所行動，這是一種賄賂。人類或身為專家的人類（巫師），為了得到救贖或利益，甚至會使用一些手段驅使神明，這就是強制神。

與之相對，人類完全從屬於神明的就是崇拜神。具體而言，崇拜神會被具象體現在貢獻、犧牲、禮拜、祈禱等行為上。強制神對應於巫術，而崇拜神則對應於（狹義的）宗教。所謂的除魅化，就是由強制神所代表形成的世界，轉移到必須崇拜神的世界。

書籍介紹

本文摘錄自《給所有人的社會學史講義： 跟隨大澤真幸一起建立當代必備的社會學素養》，衛城出版

作者：大澤真幸

譯者：顏雪雪

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Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航