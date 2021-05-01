【台漫】審查制度扼殺台灣本土漫畫創作，卻意外催生出《歡樂漫畫半月刊》

文：黃震南（國立台灣師範大學台文系碩士，藏書人、說書人、拿著藏書說書之人。經營臉書粉絲專頁「活水來冊房」。）

漫畫家傳承的斷裂

1966年，「漫畫審查制度」正式實施。雖然民間傳說這是蔣中正所授意，但其實應該是當時社會上「大人」的集體氛圍，認為這些通俗讀物應當管制，在這共識之下所推動的。

由於審查制度近乎苛求，條文中規定小狗不能擬人說話、機器人必須靠遙控器指揮而不能自主活動，使得本土漫畫家的創作遭受很大的限制；老牌漫畫家紛紛輟筆，出版社改從日本大量翻印漫畫送審，台灣正式進入日漫時代。台灣本土漫畫在70年代整整十年，幾乎繳了白卷。

回顧往事，我們很難理清這究竟是好是壞。這個制度確實扼殺了本土的漫畫創作，也造成台灣漫畫家師徒傳承上的斷層；但是往好處看，大量的日本作品填補了大眾對漫畫娛樂的需求，於是乎，出生於60年代、成長在70年代、崛起於80年代的台灣漫畫家們，可以說是大量吸取日漫，甚至夾雜些歐美的奶水長大的。

他們不斷消化、茁壯，終於在80年代集結起來，在沙漠中耕耘出一片美麗的花園。這個成果就是《歡樂漫畫半月刊》。這份雜誌出現的時機，展現的樣貌，幾乎可以說是〈編印連環圖畫輔導辦法〉頒布後經過將近20年，歷史演進的必然。

新生代漫畫家異軍突起

在80年代初，先由敖幼祥的《超級狗皮皮》、《烏龍院》打頭陣，在報紙連載吸引了大眾的目光，展露出台漫復甦的希望。有了先行者成功的示範，更多創作者躍躍欲試；1985年10月2日，《歡樂漫畫半月刊》（以下簡稱《歡樂漫畫》）試刊號終於發行。

《歡樂漫畫》有金主時報出版大力協助，經半年籌備，就像是美國隊長虎吼一聲「復仇者聯盟，集合！」原本散見各報、各比賽的新銳漫畫家都齊聚在這個舞台了。這份夢幻名單有：蔡志忠、朱德庸、鄭問、阿推、廖文彬……，這些人即將肩負起台灣漫畫中興的責任，有些人至今依然活躍、甚至被人傳頌。

《歡樂漫畫》推出了三期「試刊號」，連三期都是精美得令人屏息的鄭問水墨封面，獲得了市場支持；終於在1985年12月16日，創刊號出版，定價與試刊號一樣是68元。當時的68元有多大呢？據行政院主計總處提供的換算資訊，當時68元的購買力大約是現在的118元，而且長期訂閱的話還能更便宜。但是這個價錢恐怕無法立即讓大眾打開心防，因為如前文所述，社會對於漫畫的歧視，催生了漫畫審查制度，在這制度下，大量日漫在台翻印，卻並未妥善進行年齡分級，有兇殺、裸露情節的漫畫一樣能落入兒童手裡，使得大眾對於漫畫的印象更差，一言以蔽之：很黃很暴力。

《歡樂漫畫》就這樣逆勢迎戰。所以〈編輯手記〉一再強調「這是一份讓您拿在手上不會『不好意思』的漫畫書」、「您若是小孩，不必害怕爸爸媽媽『取締』它」，就是努力為漫畫「洗白」，希望扭轉台灣的漫畫環境。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 鄭問〈最後的決鬥〉在《歡樂漫畫半月刊》試刊1號澎湃登場。

努力扭轉負面印象

這樣的「洗白運動」成效如何？在三十幾年前，大部分的父母對於「漫畫」是反感的，當然也有一些較為開明的父母，認為與其讓小孩看來源不明、分級不清的外國漫畫，不如讓小孩看由時報出版、台灣漫畫家執筆的作品。記得我兒童時期，家裡一開始僅有的兩種漫畫就是青文出版社的《機器貓小叮噹》和不成套的《歡樂漫畫》，其他日本漫畫，一概拒入家門——害我都要跑去別人家才能看「很黃很暴力」的《城市獵人》或《七龍珠》。

不過，這份雜誌真的可以讓家長在書店一看就點頭嗎？第二期的封面女郎，一乳透過衣料激突，另一邊則在機械護心甲下隱約露出鮮紅乳首，作為保守民風之下普遍級的雜誌，還是夠具挑戰性了。雖然編輯希冀這是一本能滿足少年、少女、兒童各階層的漫畫雜誌，然而實際內容上並不一定能完全符合，畢竟各族群的口味相差太大，漫畫家想挑戰的禁忌太多。於是理想與現實的矛盾，埋下了兩年後銷路的危機。

初期的《歡樂漫畫》，學術性的專欄並不少，可能是為了扭轉大眾對漫畫感覺「淺薄、幼稚」的歧視。每期都有介紹國內外漫畫家、文化產業的專文，例如試刊三號劉還月撰寫的〈漫畫家的搖籃──來自復興商工的一群漫畫人〉，便相當值得細細玩味。

引述其中一段文字：「如果你訪問十位漫畫家，問他們向誰學畫漫畫，答案有一半以上都是『自習』而來的。」

這一段話其實印證了前文交代的背景：長久的漫畫審查制度，使得前輩漫畫家輟筆，沒有工作自然也沒有徒弟；所以日漫體系中，可以畫成龐大樹狀圖的漫畫家師徒世系表，在台灣漫畫界是難以存在的，幾乎所有人都是自習而來，沒有師承。這固然讓台灣漫畫在80年代風格為之一新，但也造成台灣漫畫家技法、感情薪傳上的斷層。

這篇文章雖然標題強調了「復興商工」，但令人啼笑皆非的是，受訪的麥人杰、蕭言中、鄭問、阿推、敖幼祥，大部分並不覺得學校對「畫漫畫」能有啟發，因為學校事實上並不積極鼓勵學生創作漫畫。因此，80年代的這批年輕創作者，完全就是從荒地裡崛起的一代。

雖然是這麼說，然而《歡樂漫畫》對於台灣漫畫史的書寫，仍是有些許使命感的。從第八號開始，推出〈戰場．將軍〉專欄，逐期介紹前輩漫畫家葉宏甲、劉興欽、陳定國，不過也只有寥寥數篇，無以為繼，遠遜於介紹國外漫畫家的篇幅，顯示出當代漫畫家對於前輩的疏離。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 《歡樂漫畫半月刊》的目錄。

雜誌中期的頹勢

自第十三號起，發行「革新版」，封面由傑利小子設計一系列「街頭龍鳳榜」造型人物逐一登場，內容也添增「聯想時間」（讀者投稿）、「唐三藏敲美國經」（美語漫畫）專欄，以及延續前一號開創的新專欄「未來漫畫家」（讀者投稿）。整體說來，讓內容更走向庶民了。這個趨勢越後期越明顯，漸漸又多出「歡樂命相館」（讀者投稿，老師算命）、「迷宮遊戲」等固定專欄。

等一下喔，請問鄭問精彩驚人的全彩水墨漫畫什麼時候要再刊？與創刊號比起來，已經從原來的145頁縮減成125頁了，居然還穿插越來越多與漫畫不直接相關、甚至素人投稿的作品？這個「革新」就跟吃慣了的餐廳突然更換菜單設計一樣，內行的客人一看就知道不是漲價，就是縮水了……

讀者沒有必要承受雜誌經營的甘苦，他們只想看好看的作品。封面一下印「革新版」、一下強調「新開張」，口號喊出來好聽，但在讀者眼中，與餐廳換新菜單的意圖相差無幾。29、30號合集居然還開了筆友專欄「歡樂握手」，要徵筆友麻煩去訂《愛情青紅燈》可以嗎？這份雜誌，品質每況愈下，是任何人都看得出來的。

這份雜誌還有一個問題：我小時候看，張靜美的少女漫畫我是跳過的；現在我重看，雜誌最後附錄的兒童迷宮遊戲也吸引不了我，原因很簡單，我不是少女，如今也不是兒童。對讀者而言，何必掏錢買沒興趣的篇幅？這表示雜誌越想討好所有族群，往往適得其反。《歡樂漫畫》在第40號登出了一份讀者來函，署名「李道源」的讀者便提出中肯的意見：一、按綜合性質經營這份雜誌，想一次討好少年、少女、兒童，未必能真正吸引讀者購買。二、投稿者作品水準不夠。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 由傑利小子設計的《歡樂漫畫半月刊》封面。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 後期改版的《歡樂漫畫半月刊》頁數增多，但變小本了，隱隱透露出危機。

《歡樂漫畫》的最後一搏

編輯部也算從善如流，從41號開始，將《歡樂漫畫》改為月刊，提昇作品質量，並另發行《小歡樂》，區隔出兒童漫畫市場。然而，終究阻擋不了頹勢。加上1987年解嚴之後，漫畫審查制度廢除，大量漫畫能自由翻印出版，更瓜分了《歡樂漫畫》的讀者。

1988年5月10日，第50號的《歡樂漫畫月刊》，終於發表聲明喊停，表示會休刊三個月，該年9月復出。雖是這麼信心喊話，但是據了解，隨著出版社內部的人事變動，人走茶涼，這個復刊的計畫終究胎死腹中。

雖然只經營了短短兩年餘，卻也發行了53期，份量著實不少；並催生了《莊子說》、《九命人》、《大西遊》、《花心赤狐》、《刺客列傳》……這些台灣漫畫新浪潮的經典作品。作為台灣漫畫再出發的起點，《歡樂漫畫》依然可歌可泣，大功一件。

《歡樂漫畫》像是一套雜誌經營教科書。漫畫雜誌所做對與做錯的事，它全都備齊。但不論成敗如何，我永遠懷念那群人，從戒嚴跨至解嚴，逆風而行，開疆闢土的幹勁。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 《歡樂漫畫半月刊》最後一期的停刊聲明。

註：原文標題為〈斷層與重生：《歡樂漫畫半月刊》的始與末〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航