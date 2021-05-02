《家有青少年之爸媽的33個修練》：努力打造更吸引孩子的「程咬金」，才能跳脫電玩的誘惑

文：彭菊仙

為什麼別人家小孩打電動不會成癮？

大部分爸媽都不喜歡孩子玩電玩，老實說，我也是對電玩嗤之以鼻型的父母，因之，從我家三小子還小，便大量引導他們上山下海、倘佯於以五感來認識世界、體會世界、享受世界的「實體學習兼娛樂生活」中。

至今，孩子都進入青春期，我真的如願收割了豐碩果實，那就是三小子在成長路上都不曾被電玩耽誤大好時光，並各自發展出電玩以外的鮮明志趣，令許多好友相當欽羨。

被「電玩冷感」耽誤了社交？

沒想到，就在不少朋友對自家孩子沉迷電玩而大傷腦筋時，我卻面臨了相反的遺憾。因為，我觀察到小子們進入青春期後，失去不少透過電玩以豐富「社交生活」的機會。甚至因為小子們各自的興趣都鮮明又特殊，有電影控、有兩棲爬蟲動物控，這些領域都少有同儕共鳴，因此，他們雖自得其樂，卻孤獨地陷在自己的小星球裡，這更加重了順勢發展出來的「電玩冷感症」。所幸小子們個性都不錯，還是結交了不少麻吉。

然而，這個年紀的男孩幾乎都愛電玩，時不時就會約在線上集合，特別是週末或假期，就像大人約牌搭一般，成為固定班底，這樣在線上並肩作戰兼「喇賽」，就變成牢不可破的死黨。若是沒了這一層，好友之間就少了哥兒們的同氣味。

現今的孩子，特別是男孩，多半都需要這樣的虛擬場域以滿足與同儕緊密連結的需求；女孩則駐足社群平台裡和閨密聊八卦、談心事。

所以，玩電玩到底有沒有好處？值不值得鼓勵？光是滿足青少年最重要的需求——同儕歸屬感，就是宇宙無敵厲害的好處。

此外，我還觀察到一個挺特別的現象，那就是小子們有不少數理特強的同學都很喜歡打電玩（但是，愛打電玩，數理未必一定強），特別是喜歡需要推理運用策略的遊戲。當然，這只是我個人的小小觀察，沒有驗證，絕不能當成結論，不過，這讓我特別想要了解，打電玩到底能不能提升一個人的腦力。

用電玩特訓大腦的好處和代價

我看了很多文獻，比如在《青春期的腦內風暴》這本書裡，腦神經學家詹森博士（Frances E. Jensen, MD）就舉出了打電玩除了建立歸屬感，還有以下好處：

增進視覺辨認與追蹤能力

提升視覺細節的注意能力

提升環境辨識能力

促進心像旋轉能力（能透過想像來建構物品的立體呈現，能想像物體旋轉後的立體呈現）

資訊處理速度變快

手眼協調佳、反應快

但是，要得到以上好處，也必須付出一些代價，打太多電玩的代價是：

在現實生活中與人產生實質連結的欲望低落

在現實人際中察言觀色的能力低落

辨識自己與他人情緒的能力低落

在現實生活中與人溝通的語言及非語言能力低落

同理心降低

如果已到成癮的地步，則可能會產生心理及精神上的問題，如：

注意力不足過動

思覺失調

自閉傾向

區辨現實的能力降低

不過，爸媽總是會災難式懷疑自家小孩已電玩成癮。醫界與學界對網路遊戲成癮的判斷標準其實是相當嚴謹的，核心的考量點是「失控造成生活失能」，而不只是「花太多時間在遊戲上」。請注意有以下狀況者，才可以判斷為成癮症：

失控：無可自拔，為了打電玩可犧牲其他活動，總以打電玩為優先考慮

日常生活功能已受影響，如睡眠、學習、工作

明確知道有負面影響，仍然無法停止

持續一年的狀態

小心高濃度多巴胺上癮

人類大腦有一種酬賞物質——多巴胺，當我們吃東西或性愛，或從事任何讓人快樂的事情時，就會產生多巴胺，讓我們感覺無比的美妙興奮。但這些都是透過自然途徑，刺激的頻率也正常，沒有任何人需要持續不斷接受多巴胺刺激，也絕對沒有人受得了。

當打電動的回饋或是往返不止的社交訊息沒日沒夜地大量湧入，大腦就會被迫一直處在高度興奮之中。但人類尚未發展出抵擋多巴胺攻勢的機制，所以就形成不斷被勾引以維持高濃度多巴胺的上癮行為。《青春期的腦內風暴》書中將之稱為「多巴胺搔癢」。

根據這本書提供的數據，吃東西可以提高多巴胺濃度百分之五十，性愛可以提高百分之百，吸食古柯鹼提高百分之三百五十，冰毒則是百分之一千二，那麼電玩呢？其程度竟然和性愛相當。試問，孩子怎可能受得了長時間每分每秒高密度的虛擬高潮呢？

至於，暴力電玩到底會不會造成暴力行為呢？書中追蹤了好幾個因為嚴重沉迷於暴力電玩而變成殺人犯的少年，最恐怖的一起案件，或許大家還有印象，那就是發生在二○一二年桑胡克小學，造成二十八人死亡的槍擊案。

凶手藍札當時二十歲，闖下大禍之後瞪大了眼睛，但他眼裡卻看不到邪惡的成分，只有局促和迷茫。報告顯示，他已沉迷在射擊暴力電玩非常多年，對大規模殺人相當執迷。出事當天，他很可能只是在精神錯亂的狀況下，演出自己內心幻想的一場射擊電玩。

多起凶殺案主角嚴重沉迷於第一人稱、真實感極強的殺人射擊電玩，彷彿長時間高密集進行狙擊殺人技巧的特訓，已形塑成一套迅速熟練的單一反應模式。

完美風暴，才可能製造電玩精神病

即使這樣極端的電玩精神病患人數增加，但在比例上仍屬罕見，然而，詹森博士等專家已相當確定，暴力電玩和暴力思想行為有非常顯著的關聯性。然而，要造成電玩精神病，還要有其他先天與後天環境的因素交互影響，才會形成沉迷電玩無可自拔的「完美風暴」。這些因素融合了：

脆弱不容易克制自我的性格

功能失調、缺乏愛的家庭

縱容與管教不當的父母

現實中不被接納的人際處境

現實生活中低成就感、無目標感

沒有其他可以發展的興趣

在這個人主義當道、宅世代、變動快速、競爭激烈、獨尊科技、暴力色情尺度相當寬鬆的時代，這樣的風暴已愈來愈容易形成，如果想要破壞這個風暴結構，唯有從源頭各個擊破每一個因子。

除了智慧引導、堅定介入、勇敢管教之外，如果沒有解決深層的問題，如人際的孤立感、缺乏同儕歸屬感、現實生活中缺乏目標、沒有成就感，那絕對不可能徹底解決成癮的問題。

孩子為何對電玩如此專情不二？因為除了遊戲，他們不知道還有哪些活動的有趣程度可與電玩比擬。所以爸媽不能只想要把孩子從電玩上拉走，更重要的是，你要把孩子拉到哪兒呢？如果電玩是孩子的最愛，那麼只有努力打造更吸引孩子的「程咬金」，才能讓孩子跳脫電玩的誘惑。

以下是可考慮的「替代性活動」：

找到短時間可獲得成就感的活動，比如桌遊、烹飪、手作設計、模型製作、程式設計

嘗試以前曾經發展過的興趣或參加社團

多帶去戶外活動（最好與青少年事先約定）

做同儕都喜歡的其他活動，如打球、看球賽

飼養寵物

家有數位成癮的孩子，以下是爸媽絕對要把握的重點：

最忌諱斷然禁止、全面停玩

忌諱批評孩子從電玩得到的成就與滿足感，青少年是愈批判愈反彈的生物

不要再用增加遊戲時間與設備做為獎勵手段，因為這彷彿供應吸毒者更多更強的毒品，只會讓他們愈陷愈深

若孩子已嚴重成癮，爸媽則可參考《青春期的腦內風暴》提出的兩階段數位解毒法：

第一階段：必須用四到六週的時間漸進式減少接觸的時間，直到完全杜絕

第二階段：再用更豐富、更有趣的真實世界與活動來固化大腦的穩定度，至少讓數位世界整個從生活中再消失四到六週，才有機會成功解毒

不論是沉迷於電玩或是社群，都適用上述的漸進式解毒法。

書籍介紹

本文摘錄自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，天下文化出版

作者：彭菊仙

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航