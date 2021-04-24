激不得的大谷翔平：跨世代的天才「三刀流」，可不只是天分！

文：張尤金

「三刀流」是大谷翔平早在日職時期就有的名詞，乍聽之下你會以為是日本媒體的噱頭：「投打二刀流」已經是貝比魯斯之後的百年壯舉，有必要將大谷的跑壘速度拿來相提並論、變成「三刀」嗎？

但當你看到大谷的數據，你才會發現某位大聯盟總經理的讚譽一點都不是溢美之詞：

他是世代等級的天才，如果你往前追溯30至40年，你會說：「這世上就只有一個大谷翔平」。

「三刀流」棒球天才

數據會說話：2018年大谷翔平的四縫線速球均速高達96.7 mph，全大聯盟先發投手排名第4；2019年他擊球的離棒初速92.8 mph，全大聯盟排名第5；跑上一壘平均4.05秒，全大聯盟排名第6。

真的是跨世代的天才，可不是嗎？

《運動畫刊》（Sports Illustrated）在2020年3月的專題報導這麼形容大谷，而在看了上面的數據之後，你會覺得這樣的形容一點也不誇張：

「大谷擊球的爆發力超越Bryce Harper，跑壘速度優於Trea Turner，投球球速比Gerrit Cole還快！」

「在累積大約210場打擊與10場投球數據後，在統計上，你可以說他是『神鱒』Mike Trout與『天才小史』Stephen Strasburg的綜合體。」

而這種天分不只是數據面，在球場上他周遭的隊友更是感受深刻，大聯盟公認現役最強打者Trout也不例外。2018年當大谷初來乍到天使春訓基地時，Trout與大谷被分在打擊練習的同一小組，Trout後來受訪時這麼說：

我對他的第一印象是他擊球的飛行距離比我曾經見過的任何打者都還要遠，我看過許多怪物打者的打擊練習，Giancarlo Stanton、Mark Trumbo⋯⋯但他是不同等級。

Trout所言不假，他對大谷的爆發力非常好奇，甚至曾經跟大谷要過球棒：「我想檢查看看他是不是使用夾層棒。」

是天分，更是努力

大谷的運動基因遺傳自父母，父親大谷徹曾經是日本社會人棒球隊三菱重工的主將，母親加代子是羽球國手，他自己在童年時期則是游泳選手。這從他現在的身材──寬闊的肩膀與苗條的腰身──仍然可以依稀看出當年游泳訓練的成果。

能在世界棒球最高殿堂的三項不同領域──投、打、跑──同時成為數據上的佼佼者，稱之為棒球天才並不為過。但在天分的背後，我們經常忽視大谷無與倫比的鬥志與努力。

Fastball averaging 96.6 and touching 100.

20 swinging strikes. 12 on the splitter, including this one for his 10th K.

Zero baserunners through 5.@Angels phenom Shohei Ohtani is cruising past your expectations. Watch live: https://t.co/pzwnnDhKNH pic.twitter.com/YAnjCGIpec — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 8, 2018

同樣在《運動畫刊》的那篇專訪，天使總經理Billy Eppler透露了一個大谷不為人知的小故事，這件事情發生在他2018年前往天使春訓基地報到之前。

2017年底大谷確定與天使球團簽約，從美國返回日本，天使隨即派出一個團隊前往日本拜訪他，主要目的是進行一連串體能與協調性的測試，藉此建立基本資料，作為後續訓練的評估使用。

大谷在每個項目的得分都遠遠高於平均水準，但只有一項例外：「垂直起跳（Vertical Jump）」。

在這項測試結束後，大谷問Eppler​「成績如何？」Eppler看了一下數據，再與一般運動員的歷史數據常態分布圖對照比較。當下Eppler有點訝異，倒不是大谷這項數據不及格，而是因為這是他唯一沒有「遠高於平均值」的項目。

Eppler回答：「呃⋯⋯還不錯，就在平均值附近。」大谷聽到之後，當下的反應是垂頭喪氣（crestfallen）。平均值？他不能接受。

一個月後大谷正式前往天使的春訓營報到，所有受邀參加春訓的球員──包括大谷在內──都要做同樣的測試，於是他又做了一次垂直起跳。

球團工作人員看了大谷測試的數據後說：「不對，這數字一定是錯的。」他們馬上要求大谷：「你再測一次。」大谷照做了，兩次數字完全一樣！

雖然不可思議，但這是真的：大谷在春訓報到時「垂直起跳」的數據，比他一個月前第一次測試的結果高出10英吋（25.4公分）！

對此Eppler回應：「一般運動員若全力投入『垂直起跳』的訓練，一整個冬天下來如果進步2.5英吋，那就已經是非常顯著的進步了。」

大谷「垂直起跳」的數據是天使球團有史以來的第3名，而Eppler後來找到了答案：在大谷得知自己的測試數據只有平均水準之後，他找了許多影片來研究技巧，包括如何在臀部肌肉蓄積力量、如何運用下肢與地面的作用力、如何以整個腳掌施力（包括腳後跟）、如何擺動手臂⋯⋯

相較於一般運動員學習與練習一整個冬天可能進步2.5英吋，大谷只花了不到一個月就進步了4倍之多！

不可否認，這當然是極高的運動天分，但換個角度想，大谷是棒球員，不是田徑或跳高選手，「垂直起跳」僅僅是他眾多測試中的一項，只是他基本體能的其中一小部分，與球場上投打表現基本上無關，更與他未來的合約薪資無關，然而他卻願意投入這麼多心力去廣泛蒐集資料、深入研究、持續鍛鍊，這種無與倫比的鬥志與要求完美的企圖心，其實比天分更讓人尊敬。

Eppler的結論是：

從第三人的角度，這件事或許沒什麼大不了。但如果我們要坐下來討論誰是棒球、美式足球、籃球乃至於所有運動項目中最具競爭性的選手，他絕對值得列入討論範圍。

隊友Trout也證實大谷有多麼力求完美：「他會把事情記下來，勤奮地抄筆記，試著讓自己每一天、每一天都更進步。」「他對任何微小的地方都很用心，力求完美。」

值得期待的未來

台灣時間2020年7月27日清晨，大谷翔平暌違693天之後將再度站上大聯盟投手丘，對手是奧克蘭運動家隊。還記得大谷上一次對運動家先發的投球表現嗎？（先發7局投出12次三振，只被打出1支安打無失分）

還記得大谷的「惡魔指叉」有多殺嗎？

一個擁有跨世代運動天分，其意志力與努力更值得尊敬的26歲棒球選手，未來值得期待！

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