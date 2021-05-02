《讓可愛的錢自動滾進來》：共同基金、指數基金，哪個是你的新摰友？

文：瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

共同基金、指數基金，哪個是你的新摰友？

長話短說：共同基金是由專業人員選出多檔股票的池子，指數基金是自動追蹤市場指數多檔股票的池子。指數基金＞共同基金＞個股。

共同基金妙不可言，因為一次投資就能買一大堆不同的股票或債券。

想像一下，有一個大籃子裡全是你最愛的東西。現在，假裝你和其他一票人同時擁有這些玩意兒。然後，假裝你有專業的籃子管理人，來負責挑選最好的物品放進籃子裡。你和其他擁有者付錢給籃子管理人來監控物品，並決定什麼要進、什麼要出。

接著想像一下，籃子裡有一些贏家和一些輸家。不過總體來說，籃子裡的物品價值還是上漲的。

這就是共同基金的前提。籃子是共同基金，物品是構成共同基金的股票。籃子的擁有者是投資人，也就是你和任何擁有籃子的其他人。籃子的管理人則是共同基金的經理人。

你應該可以理解，擁有共同基金最大的好處之一就是分散風險，這代表你的錢是投資於一大堆不同的公司。擁有單一股票的風險在於，如果公司倒閉，你就會賠上所有的錢。因為公司倒閉而賠錢的狀況，不太可能發生在金字招牌的大型公司，但以前還是發生過這種事。還記得2008年的雷曼兄弟（Lehman Brothers）嗎？可別當那些傢伙。

不過，假如你經由共同基金來擁有一系列的股票，那即使一家公司市值虧損，其他的股票也會把虧損平衡過來。因此，一檔表現遜色的股票，並不會這麼有害。換句話說，你擁有的股票愈多，任一檔股票能傷到你的程度就愈低。

既然是專業經理人在操作共同基金，身為投資人的你就必須付種種的附加費。這些附加費是以「支出比」為形式，其實就是手續費的花俏用詞。支出是以百分比來表示，諸如0.2％、1.5％或 0.9％。例如，你投資10,000美元到共同基金，支出比是2.0％，那你就要付10,000美元再乘以0.02，等於200美元的年費。

支出比乘以基金的總資產，就是付給經理人和研究團隊的金額，這涵蓋了管理費和其他營運成本——操作共同基金可是很費工夫的。總之，擁有共同基金會產生較高的相關成本，較高的成本會從你的總體報酬中扣除。

Photo Credit: 時報出版

主動管理 vs. 被動管理

此處要談論一項關於共同基金的重要議題。很多人喜愛主動管理共同基金的觀念，並樂於奉送額外的小錢，好讓專業的財務經理人為他們決定事情。畢竟對於要挑哪些股票，全職從事這行多年的人所懂的，八成比普通的投資人要多一大票，對吧？畢竟……那就是他們的工作。

別這麼快下結論。林林總總的研究證明，共同基金的平均表現並沒有明顯打敗總體股市。「打敗市場」通常意味著，所賺得的投資報酬高於美國股市的基準之一：標普500指數。我要重申：研究顯示，主動式共同基金的供應者，其表現不僅僅劣於市場，而且完全是零。所以，假如聰明到不行、全職的專業人員都打敗不了市場，那你到底為什麼要付錢給他們？假如你知道靠自己健身就能達到同樣結果，你就不會付錢給個人教練了。

我的意思並非是說共同基金表現不好。有些共同基金的表現優於總體股市好幾年，但是，沒有一家從始至終都這麼好。基於這個理由，我堅決反對共同基金，普遍來說，也反對主動管理。

團隊指數基金（Team Index Funds）

你要搞懂的是：指數基金類似於共同基金，但少了聘請專業經理人的附加開銷。指數基金擁有數百檔股票，但是，是採相應於市場指數的成分來設定投資組合，諸如標普500。既然是設定成自動追蹤已經存在的東西，就不必主動管理；它是被動管理。基本上，指數基金就是投資清單。

好處在於，你不需要全職的專業人員來研究和決策，因此，自動設定所省下的成本會反映在手續費較低的基金上，並轉移給股東。例如共同基金的支出比為1.2％時，指數基金的支出比可能為0.2％。

你或許認為，支出比省一個百分點對報酬不會有那麼大的差別。容我來證明你錯了。在上頁圖中，你會看到在十年的歷程裡，10,000美元的投資在兩種不同的支出比下會如何演變，此處假定每年的利率是10％。

Photo Credit: 時報出版

支出比為0.5％的基金，在十年後會讓你得到24,758美元；支出比為1.5％的基金，在十年後會讓你得到22,791美元。兩者相差近2,000美元。假如你是那種喜歡從銀行提領2,000美元的現金，然後立刻遭搶的人，那就請投資支出比較高的共同基金。要是你不想領完錢就被搶，那麼請投資指數基金。

股市的報酬無可預測，支出比則不然，所以要盡其所能把這個壞小子降到接近於零，再來享受勞心勞力的甜美成果。

為什麼要珍惜指數股票型基金

如同指數基金是共同基金的子集，指數股票型基金（ETF）則是指數基金的子集。指數股票型基金如今是很酷的事，我推薦這些甚於常規的指數基金。它們是被動管理，就像指數基金，交易起來通常更方便，而且成本常比指數基金還要低，某些支出比甚至低到 0.03％。

書籍介紹

本文摘錄自《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》，時報出版

作者：瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

譯者：戴至中

理財很煩，但錢很可愛。

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她從此覺悟，開始建立收入金流，透過儲蓄、投資和保險等方式，創造了每月15,000美元以上的被動收入，在27歲時達到財務自由，並在辭職後退休。

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只要照著7步驟做，就能讓可愛的錢錢自動滾進來！

什麼樣的人適合這本書？

完全不懂理財的「小白」

還在讀書的大學生，想要初步了解理財原則

剛進職場的社會新鮮人，領到薪水還不知如何規劃

已經工作一段時間，卻沒有認真規劃理財的小資族

有結婚或生兒育女的計畫，想開始努力存錢的人

身上有負債或貸款，想改善財務狀況的人

這本書可以教你什麼？

從基礎開始

首先建立預算，清楚了解自己目前的財務狀況和對未來的預期。讓收入翻倍、開銷減半，學習將存款放在報酬率最高的地方。

解決債務

透過整併來迅速還清就學貸款，了解信用卡亦敵亦友的特性、抵押貸款運作的方式，以及如何獲得良好的信用評分。

投資理財

弄清楚股票、債券、共同基金和指數型基金的不同，訂出適合你的投資策略，開立投資帳戶進行股票買賣，還有最重要的：開始為退休而儲蓄。

【獨家收錄】27歲就退休的理財顧問瑞秋親自設計的資產狀況表，包含支出記錄、每月預算、儲蓄桶等等，只要一步步照著做，就能製作出專屬於你的理財計畫！

理財7步驟，人人都能做！

第一步：知道現況

想要往前進，就要先弄清楚自己目前的狀況。利用本書提供的清單，彙整自身所有財務細節。

第二步：腦力激盪出理財目標

接下來要確立理財目標，例如還清學貸或卡債、存錢出國念書，或是買車買房等等。

第三步：讓黃金數字長大

黃金數字是你每個月可調度的金額。學會施行至少五種方法，讓你的黃金數字愈來愈多。

第四步：填滿一號桶

一號桶裡的現金只能用於不可預見和緊急的用途。假設一號桶用完了，就該盡快裝滿。

第五步：研判提撥到四號桶的最低額

固定提撥金額到四號桶的退休帳戶，可以想像是在「還債」：每個月都須繳最低應繳金額。

第六步：排出優先順序並達成目標

集中在報酬率最高的事物上，一一還清債務並填滿桶子後，就能達到財務自由的目標。

第七步：完成年度審視

每月更新資產負債表，每年也要從頭到尾做一次完整審視。看到淨值成長會是你的一大動力。

理財顧問瑞秋．李察斯以充滿趣味又適合年輕人的用語，講解「個人財務」這個既可怕又沉悶的話題，除了稅務和保險，她建議把錢分為三部分：儲蓄、還債和退休。此外，本書囊括簡單好上手的理財7步驟，助你重整財務狀況，最終達到無債且無負擔的財務自由，進而提早退休、享受自由自在的人生。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬