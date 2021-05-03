《說話致富》：為什麼億萬富翁不會說「下次再約」？

文：岡崎勉明

億萬富翁都懂得「體貼」和「貼心」

人脈廣的人大多都懂得「體貼」和「貼心」。跟懂得體貼和貼心的人在一起會很舒服，所以眾人會聚集在他們身旁，這點無庸置疑。但意外的是，在這個時代有許多人做不到。

你有想過體貼和貼心有多麼重要嗎？我和一位我尊敬的企業經營者一起吃飯時，第一個注意到杯子空了，並幫大家倒水的人，是我的直屬導師。他比店員和其他人早一步注意到這件事。

能觀察四周環境並注意到身旁的人是否感到困擾，且適時的提供協助，這就是一種體貼的表現。

體貼的程度會決定一個人是否成功。因為一帆風順的人也很擅長體貼人。由此可見，「覺察力」會成為工作或人際關係的必備能力。

作家兼研究人員的山口周老師，在《成為新人類》這本著作中提到，在現今社會，相較於「解決問題的能力」，會更需要「發現問題的能力」。他所說的「發現問題的能力」，指的就是「覺察力」。

那什麼是貼心呢？以剛才的飯局為例，假設大家聊得非常開心。在這種情況下，不去打斷談話，並且為了能讓對方暢所欲言，於是刻意集中精神聆聽對方說話，即使想去倒水也先忍住，這就是一種貼心。

換句話說，貼心就是「替對方著想」的能力。推測對方的想法和感受，並做會使他開心的事情。懂得貼心的人，能得到所有人的尊敬。

有一次，我的朋友舉辦出版紀念演講，他和牙科醫師兼作家的井上裕之醫師只見過一次面，但井上醫師卻專程送了大花圈來祝賀。這正是一種貼心的舉動。就算人不在現場，一樣會去思考該怎麼做才會讓對方開心。所以井上醫師受到許多人的信任和支持。簡單來說：

「體貼」：考量現場狀況，減少困擾的事情。

「貼心」：重視對方的行為。

能一起做到體貼和貼心當然最好，不行的話，可以先從體貼開始學習。因為體貼是「去意識現場發生的事情」，所以任何人都做得到。為此，你需要具備「三種眼」。

學習體貼應擁有的「三種眼」

①鳥眼

綜觀全局，試著去觀察「整體」該如何行動。先從掌握整體的狀況開始吧。

②蟲眼

要拘泥於細節，注意小地方。訣竅是：當你想體貼一個人，可先注意對方的視線或細微動作。

舉例來說，水是否快喝完，可以用杯子的傾斜角度來判斷，就算用非透明的杯子也可以輕易觀察。另外，如果對方一直看時鐘，表示他很在意時間。從對方的言行舉止中，可以看出他的意圖和真正想做的事情。

如蟲眼般觀察對方的視線和舉止，注意細微之處。

③魚眼

學會感受整體「潮流」的能力吧。我和關照我的人去吃飯時，會盡可能掏錢請對方。因為我從他們那裡得到了許多資訊或意見，所以請客這點小事也是理所當然。

當我知道飯局差不多要結束時，確認沒有人要加點東西後，我通常都會用去洗手間的理由離開位置，其實是先去結帳。

為何我知道對方不會再加點了呢？這很簡單，因為吃東西的速度明顯慢了下來。務必先觀察整體趨勢，發現不一樣的問題點後，再採取下一步的行動。

為什麼億萬富翁不會說「下次再約」？

「謝謝你。我們下次再約時間見面。」看著某位男性精神抖擻的離開後，我的導師對我說：

「他還需要再磨練一段時間。」

剛才我們明明聊得很開心，對方也沒留下半點不好的印象，所以聽到這句話，我感到很意外。

「為什麼？」

「他離開前說：『我們下次再約時間見面』，對吧？沒有一種機會叫『下次』。有句話說：『明確就是力量』，用詞模稜兩可只會招來模糊的結果；反過來說，說話明確就會得到明確的結果。如果你真的想和對方再次碰面，應該要說：『我希望還能與您見面，我可以調整一下行程後，晚點與您聯絡嗎？』或是問：『下個月有空嗎？』諸如此類。如果想要藉助我的力量，那至少要當場約下次見面的時間，或是跟對方說好會另外約時間，讓雙方有下次見面的機會再離開才對。」

你或許會覺得對方這麼忙，一直跟對方聯絡不太好意思。但成功者其實意外的有時間。甚至有時你開口麻煩他們，他們還會爽快答應。會受人喜愛的人都有一些特質，那就是「開朗」、「坦率」、「有朝氣」和「厚臉皮」。

總是很客氣的話，是不會受人喜愛的。因為成功者不會因為你在旁邊等待，就主動出手協助。你必須主動才能抓住機會。

順帶一提，後來我聽說那位男性事後連一封感謝信都沒有寄。這樣的話，如此難得的緣分就會很難延續下去。

延續良緣的兩個訣竅

你結交了新朋友後，如果想延續這個緣分，請務必做到兩件事：

① 約下次見面的時間

要與一個人建立信賴關係，見面次數的多寡比時間長短更重要，這是人類的心理。別以為只見過一次面，雙方就能擁有深厚的信賴感，這種想法大錯特錯。所以一定要約下次見面的時間，這點相當重要。

做事有一個所謂的「七十二小時法則」，意思是人必須在七十二小時內，採取下一個行動，否則之後就不會再去做。

可能的話，最好在交換聯絡方式後的三天之內碰面。雖然要在這麼短的期間做到可能很困難，但至少可以在三天內聯絡對方，約好下次見面的時間。對於想加深信賴關係的人，務必要約下次見面的時間。

有人說：「糾纏不休超過一定的程度，就會變成熱誠」，但我不會要求大家做到那樣的地步。不過，如果是自己重視的緣分，就算是半年後也好，一年後也罷，至少要約好下次見面的時間。

要是這麼提早約，也約不到對方的話，該怎麼辦呢？那也只能死心，當作彼此沒緣分了。重要的是，你要抱著「不惜久候也想再和對方見一面」的心情。

② 傳送感謝訊息

傳送感謝訊息非常重要，而且CP值相當高。因為有很多人連道謝這點理所當然的事情都不會。會這麼做的人很少，所以非常容易讓對方留下深刻印象。

傳送感謝訊息最重要的就是速度，請記住：速度遠比內容更重要。

如果想傳送有禮貌的長篇文章，會比較花時間。要是一個不小心，等你寫完後，對方可能已經忘記你了。

所以只要寫一篇短文就足夠了，先重視速度吧！

「今天非常感謝，很榮幸能和○○見面。我想先嘗試一下您給我的××建議，結果請容我事後再向您報告。今後也請多多指教。」

這篇文章看似簡潔，但包含了以下三個重點：

已確實接納對方的建議 有意願執行該建議 會再和對方聯絡報告結果

一篇短文已經包含了這麼多的資訊，所以不需要拚老命花時間寫長篇作文了。

立場交換，如果在碰面後的幾分鐘內，你立刻收到這樣的感謝訊息，會有什麼感想呢？

應該會留下正面的印象，覺得對方「很有禮貌」、「很認真」或「效率高」、「很能幹」吧。

在任何事情上「速度＝熱情」，而道謝時「速度＝誠懇」。因此，與人見面後立刻傳訊息感謝，應該沒有比這更能留下好印象的方法，請務必實踐看看。

Photo Credit: 樂金文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《說話致富：27個讓金錢與人氣聚集在身邊，價值一億元的溝通技巧》，樂金文化出版

作者：岡崎勉明

譯者：林信帆

根據研究顯示：

「擅長溝通的人，年收比不擅長溝通的人多出33%！」

愈有錢的人，就愈懂得溝通的重要性。

學會27招溝通祕訣，就能打造吸金好體質，

讓人脈與財富主動找上你！

26歲就創業，40歲前達到年收一億日圓的超級創業家，

過去其實個性害羞內向，找工作的最大要求就是「做不必與人接觸的工作」？！

他想分享給大家的是：

要成為一個能夠賺錢的人，關鍵在於「讓人聚集在自己身邊」。

那麼，如何讓人聚集在自己身邊呢？答案就是：磨練自己的說話技巧！

只要訓練溝通能力，建立起良好的知名度和信用度，

就能為自己帶來源源不絕的機會！

想靠溝通技巧打開財源，怎麼開始呢？

Step1：先做兩件事，為討人喜歡做準備！

每個人都會說話，但為什麼有些人口一開，財運就找上門呢？

這是因為他們在說話前，會留意兩件事，讓自己一開口就給人好印象。

1. 熱「聲」開嗓

相信你一定有過早上聲音發不太出來的經驗，這是因為睡了一晚肌肉僵硬的緣故。

為了清楚表達自己想說的話，在和對方碰面之前，記得先開嗓。話說清楚了，賺錢機會自然來。

2. 放鬆臉部肌肉

害怕臉部僵硬會留下壞印象嗎？別擔心，在說話前可以做些「鬼臉」來放鬆肌肉。

肌肉不緊繃，自然而然就能笑臉迎人，讓你機會比別人多更多。

Step2：三招說話術打造好人緣，吸引財神找到你

為什麼作者能在26歲創業，40歲前達到年收一億元呢？因為他知道要成為一個能夠賺大錢的人，

就必須磨練「說話術」。只要懂得三個說話技巧，贏得人心，錢脈自然無可限量。

1. 提升他人的自尊心

聆聽、稱讚與傳達感謝，都是能提升對方自尊心的方法。如果能做到這三點，

對方就會覺得你是一個珍貴且值得尊敬的人。

2. 用名字稱呼對方並給予期待

不連名帶姓，只稱呼名字即可提升親近感，對方也會很開心；對人抱持期待，

給予對方「你一定可以做到」和「有事情我會協助你」的態度也很重要。

3. 必備幽默感

善於溝通的人有個共同點就是──擁有幽默感。有幽默感的人會比較容易受人歡迎。

因此想贏得好人緣，幽默感是不可或缺的要素。

Step3：三習慣養成，讓金錢滾滾來！

這年頭，人脈是財富的根源！

作者告訴你，這樣講話才能讓人一秒聽懂，還能講到別人心坎裡……

1. 講話不要東拉西扯、拖泥帶水

有些人說話很難懂，因為他們習慣繞好幾個彎。

其實，先說結論才能讓對方立即抓住重點，也讓自己抓住創造財富的大好機會。

2. 以三分鐘為一個段落

人的注意力很難維持超過三分鐘，因此當你需要發表長篇大論時，可以事先撰寫講稿，

讓自己想表達的話更能容易傳達，輕鬆招來財富與人脈。

3. 看脫口秀，學習溝通技巧

別說無聊的內容剝奪他人寶貴的時間，盡量在每個段落加入有趣的話題。

可以透過影音網站觀看脫口秀，學習如何引人發笑，贏得好人緣，吸引財神來敲門。

完全禁忌！五大讓你和「富有」失之交臂的句子

一些看似無害的句子，卻是「說者無心，聽者有意」。

有好的人脈才有錢脈，因此說話時，這五句絕對要避免：

漏財句子1：值得參考

這等於是說對方的言論「只有參考程度」，很容易引起不必要的誤會。

可以說「學到了一課」或「馬上進行」。

漏財句子2：可是、啊就、不過啊、反正……

如果開頭都是這些字眼，對話就不會延續也不會有趣，只是將機會往外推而已。

別再使用這些字了。

漏財句子3：改天

說「改天見」或「有空再見面」，財運就會一去不回頭。

應該定出具體日期。

漏財句子4：我不會

人有無限可能，不會的事情就去學，學會了，才可拓展可能。

可問「該怎麼做才能辦到？」一定會有人願意教你。

漏財句子5：我會努力

這句話有「搞不好我做不到」的含意。

「態度決定財庫」，可以改說「我會達成」，展現你的主動積極。

想賺錢，千萬要避開三種類型的麻煩人物

事業有成的人遇到問題時，往往會先將矛頭指向自己。他們會思考自己有哪裡不好並努力改善。但其實，問題可能是出在他們的往來對象。請記住：千萬別跟下列三種容易惹麻煩的人來往，因為不是和每個人都打好關係，就能賺到年收一億元。

1. 一開口就講錢的人

這類型的人如果找到條件更好、能賺更多錢的交易對象，馬上就會頭也不回的棄你而去。

人生不是只有好事，所以跟沒有金錢關係也能來往的人，比較能建立長久的人際關係。

2. 情緒或情感起伏劇烈的人

靠衝動選擇事情的人，會因為情緒起伏而輕易違反約定。不過這類型的人大多充滿了幹勁。

如果你能冷靜幫忙踩煞車控制好他們，就能巧妙的與他們來往。

3. 自我正義感較強的人

人和人相處，本來就會遇到意見分歧之時，但如果和只會單方面將自身想法強加在他人身上的人往來，

就會吃盡苦頭為自己帶來麻煩。

本書特色

幽默風趣筆調，輕鬆閱讀無壓力。 親身經驗故事分享，令讀者感同身受。 為聚集財氣與人氣，提出實用的建議與方法。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬