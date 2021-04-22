印尼國會去年（2020年）10月通過《創造就業綜合法案》（RUU Cipta Kerja，簡稱綜合法案）為吸引外國投機並促進就業，簡化並鬆綁勞工和環境等繁複法規，引發勞工抗爭與環保團體的批評。一系列據此實施新規定，包括放寬油棕樹種植園種植園使用森林土地，也持續引發爭議。

《路透社》報導，印尼婆羅洲的農民Albertus Wawan經營著一家小型油棕樹種植園，位於森林保留區上。Wawan希望政府推行新規定，可以讓他的土地被認定為合法種植園，並獲得相關補助。

根據印尼政府新規定，只要農人在其上生活20年且面積不超過五公頃的土地，就可以解除森林保護狀態。另外一個新機制，則允許農民可以在森林保護區持續經營種植園，直到作物都長滿15年，不過他們必須為使用森林資源付費給政府，也要另外繳納林地復育費用。

這項政策轉變，是印尼總統佐科威（Joko Widodo）為了促進經濟，推動一系列以環境為代價的自由化措施當中一環。

綜合法案背後牽涉超過79項法律，將影響種植園、能源等產業的規範。印尼政府希望藉由綜合法案梳理過往對投資龐雜法律流程，並放鬆相關管制，活絡外國投資與就業，但也引發削弱勞工權益、恐對環境產生衝擊等爭議。

據我國駐印尼代表處指出，印尼國會審議完成的立法案，需再交由印尼國務秘書部辦理後續法律生效程序而且，法條中的諸多規範，尚待印尼經濟協調部研訂相關「施行細則（Regulation）」，據以執行。

《路透社》報導，印尼為全球棕櫚油產量最高的國家，2020年棕櫚油估計帶來了230億美元（約6461億新台幣）出口額，但代價是不斷開發原本孕育豐富物種的熱帶雨林。部分西方國家因為森林砍伐的疑慮，已對棕櫚油設下更嚴格的審查，像Wawan這樣希望自己的土地可以透過新規定合法化的數千名小農，也引發環保團體關注。

新規定恐怕讓小型種植園和小公司砍伐森林從事砍伐森林不再違法，意味著他們可能只要付罰金而不必負刑事責任，印尼最大的環保團體印度尼西亞生活環境論壇（Walhi）成員Wahyu Perdana指出，「如果新規定持續實施，可能構成更大的森林砍伐危機。」

然而，Wawan也質疑，2015年政府將他種植園所在的土地劃為森林保留區時，他只被單方面知會，「我們被認定為違法，但是這塊土地在印尼1945年獨立以前，就已被我們祖先世世代代使用。」

上月國會聽證會（編按：國會研擬立法政策時收集與分析各界意見資料或調查事件的會議）中，環境與林業部級秘書長Bambang Hendroyono也否認綜合法案將註銷原先土地非法使用狀態，並表示只會允許已使用森林持續特定時間的農人，可以透過合法流程繼續使用土地。《路透社》尋求印度環境與森林部的評論，但並未得到回覆。

關注印尼雨林、環境議題的獨立媒體《Mongabay》報導，去年11月，35個來自全球投資者反而對綜合法案表達憂心。「我們擔心對於（開發）許可、環境法規達標監測、大眾諮詢、 違法制裁制度的改變，對環境、人權、勞權帶來顯著的不確定性，可能衝擊到印尼市場吸引力。」他們致印尼政府的信中指出，「我們認為印尼近年保護熱帶雨林上的努力，可能會被新法案阻礙。」

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為人猿在婆羅洲雨林的照片，婆羅洲的雨林之中，有許多頻臨滅絕的物種。

恐影響50萬公頃土地

《路透社》報導，小農土地若獲得合法的法律地位，還有另一個好處，可以加入政府的「重新種植方案」——用更好的幼苗取代低產值樹木。

53歲的婆羅洲小農Kanisius Tereng說，有些農人的種植園位於森林保護區所以被收回，他為了避免此情況，花了三年申請加入重新種植方案。「重新種植方案還需要很多必要的配套條件，這也是為什麼現況毫無進展的原因。」

不過，棕櫚農協會Apkasindo指出，大概80％的成員申請重新種植補助未被批准，駁回的理由是他們的土地位於森林區域。

印尼經濟統籌部副部長Musdhalifah Machmud指出，對於重新種植計劃遇到的難題，新規定將提供解決方案。印尼政府表示，印尼大約共有337萬公頃油棕樹種植園位於森林區，有官員指出，預計讓240萬公頃土地加入重新種植方案，當中估計有50萬公頃（編按：約等於18個台北市面積）位於森林區。

印尼政府聲稱比起其他植物油，棕櫚油產能更高且對環境損害更小，而且提供了大量農人生計來源和工作機會。印尼政府表示，重新種植計劃可以促進小農在既有農園產出和收入，取代增加新的種植面積，也不鼓勵以焚燒的方式清理農地——焚燒整地常導致森林大火。

儘管政府強調新規則的益處，環保團體Walhi的成員Wahyu指出，印尼過往在環境保護上常有糟糕紀錄，當局經常沒有真的強制收取破壞森林的罰款，包括引發2015年森林大火的而被判處有罪的種植園。

不只是新規定引發森林砍伐的疑慮，棕櫚油業產生的污染物也被放寬。《Mongabay》報導，綜合法案一系列去管制化規定下，2月2日，印尼政府也將棕櫚油煉製過程產生的廢棄物——廢漂白土（Spent Bleaching Earth,SBE），從有害工業固體廢棄物名單中剔除。由於廢漂白土含有殘餘油污，可能造成土地或水資源汙染，2014年原先是列在有害廢棄物中加以管制。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 圖為位於婆羅洲南端的丹絨普廷國家公園

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒