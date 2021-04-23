抓姦的監視器畫面並非依合法管道申請而來，法院為什麼還是認為有證據能力呢？

根據新聞報導，一位已婚的魏姓女子發現丈夫曾男在自己出國留學期間，與一位蕭姓女子有不當的男女往來關係，兩人在台灣大學校園內牽手散步、接吻等行為，甚至都被校內的監視攝影機所拍下，魏女並依此為證據向法院提起民事訴訟，告兩人侵害其配偶權。但是其實魏女所提出的監視器畫面截圖並非依合法管道申請而來，法院為什麼還是認為有證據能力呢？一起來看《法操》的分析吧！

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刑事與民事法上的「證據能力」差異

從判決書得知，魏女所提出的證據其實是由蕭女的前夫謝男所提供，而且謝男取得監視器畫面時也已經不是台大員工，不符合《臺大錄影監視系統影音資料調閱要點》之規定，所以該監視器截圖其實是屬於「違法蒐集的證據」。

大家可能有聽過「毒樹果實原則」，意思是以非法行為取得的證據並不具證據能力，不能在法律上使用。但這其實僅限於「刑事法」上的規定，在刑事訴訟法第155條第2項便明文「未經合法調查之證據，不得作為判斷之依據。」會有如此規定也是因為在法律上刑罰是屬於最嚴重的處罰，所以取得證據也必須要以最嚴謹的方式為之。

不過在民事訴訟法上對於「證據能力」其實並無明文規定，因為民事訴訟的目的是解決人與人間的紛爭，並確認與實現人與人之間的權利義務關係，所以縱然是以違法的手段發現證據，但只要「被侵害的法益」還在可以接受的程度內，所取得的證據就仍具有證據能力。而且因為刑事上的偵查多半是由檢警所發動，要依職權調閱資料等等證據相對容易，如果在民事法也以相同標準套用在原告身上，有許多證據根本難以取得。

此案的法院認為，原告魏女是為了維護婚姻、配偶的權利才取得監視器畫面，雖然未符合程序申請，但既然非以強暴、脅迫的方式取得，又由於被告兩人被監視器拍攝的地點屬於校內的公共場所，隱私權受到侵害的程度很低，因此認定魏女的手段未超過合理比例原則，監視器畫面具有證據能力。

婚姻關係名存實亡還有配偶權嗎？

被告在訴訟中辯稱，原告魏女與丈夫感情破裂的原因是其情緒管理不佳導致，且兩人早已分居並準備協議離婚，婚外情並非讓兩人感情失和的原因。既然本來就是名存實亡的夫妻關係，那還會產生「配偶權」的侵害嗎？

我國實務上認為，在婚姻關係中配偶應該要互相扶持並保持共同生活之圓滿，而配偶權則是指為了維護圓滿的婚姻生活，配偶間主張要互負誠實義務的權利。只要有一方違反了婚姻的忠誠義務，因此破壞了婚姻生活應該保持的圓滿順利，就是侵害到配偶權。而且會侵害配偶權的不限於「通姦行為」，只要有出現超過一般社會通念所認知「朋友間應有的正常社交行為」就算。

法院認為縱然原告夫妻間感情不睦，但仍然不是他人得以介入婚姻的理由，而且配偶權所保護的法益並非僅有夫或妻的個人權利，也包含兩人生活而形成的家庭關係，所以蕭女介入他人婚姻、曾男違背誠實義務的行為仍會侵害原告的配偶權應負賠償責任。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航