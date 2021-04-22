張忠謀退休後首度公開演講：台灣「難」再有一座護國神山 ，三星是未來強勁敵人

台積電創辦人張忠謀昨（21）日應邀出席2021大師智庫論壇，退休後首度公開演講，除了暢談英特爾跨足晶圓製造看法外，還指出台灣「難」再有一座護國神山，論壇中強調中國在半導體上落後台五年，並提醒政府「韓國三星」才是未來半導體上的強勁敵人。

回首台積電風雨數十年，從被「看不起」到晶圓代工全球排名第一的知名企業，如何從創辦人張忠謀口中的「坦白」、「書本」以及「橋牌」，頗析他的經營哲學？

半導體美國生產成本高 中國製造落後5年

（中央社）台積電位居半導體製造技術領袖，上下游產業鏈讓台灣半導體產業具有強大的競爭優勢，台積電創辦人張忠謀認為，美國生產成本高，中國半導體製造落後台積電5年以上。

張忠謀21日出席2021大師智庫論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演講。張忠謀說，這是近1、2年非常重要的話題，也是他對台灣政府、社會及台積電的呼籲。

張忠謀除了介紹半導體的簡史與重要性，說明半導體業的分工、台灣在晶圓製造方面的優勢、台積電的成功及今日的地位，他還剖析美國、中國及韓國的競爭態勢，並對國內各界關注台灣是否會有下一個「護國神山」提出看法。

張忠謀說，1948年美國貝爾實驗室的3位物理學家夏克萊（Shockley）、巴丁（Bardeen）及布萊坦（Brattain）發明基於半導體的電晶體，是半導體界的大事。

1965年摩爾預測電晶體密度每1.5至2年加倍，張忠謀表示，這預測後來被稱為「摩爾定律」，一直到最近還相當有效，這是半導體界另一件大事。

張忠謀說，1987年他在台灣成立嶄新商業模式的台積電，專門從事晶圓製造服務，搗亂半導體業秩序。台積電於2020年成為全球最高市值的半導體公司，達6000億美元。

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張忠謀表示，英特爾（Intel）稱霸世界半導體業數十年，過去曾拒絕投資台積電的邀請，並對晶圓製造服務有點看不起，認為做不大；今年卻宣布要投入晶圓製造服務，令他覺得相當諷刺。

1965年摩爾預測電晶體密度每1.5至2年加倍，台積電創辦人張忠謀表示，這預測後來被稱為「摩爾定律」，一直到最近還相當有效。

「難」再有一座護國神山，韓國三星才是未來強勁敵人

半導體是相當重要的產業，張忠謀說，自國防至工商業到日常生活，無處不需要半導體。製程研發與晶圓製造是具資本密集、技術密集及高附加價值特色，封裝與測試的資本、技術密集程度均較晶圓研發及製造低。

張忠謀認為，人才是台灣在晶圓製造方面的優勢，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員願意投入製造業，美國幾十年前製造業就不紅了，改做研發及金融等領域。

此外，台灣經理人員都是台灣人，高鐵及高速公路交通方便，適合大規模製造業的人員調度，也都是台灣的優勢。張忠謀說，台積電有3個製造中心，在新竹、台南及台中，常有成千工程師不必搬家的調動。

台灣半導體產業以晶圓廠為中心，串起產業鏈，張忠謀指出，上游有聯發科等設計公司，中游有台灣設備廠商、矽晶圓、氣體供應商，應用材料等全球重要半導體設備廠商在台灣都有服務據點、培訓中心、研發實驗室，下游還有日月光等封裝與測試公司。

張忠謀表示，台灣在晶圓製造方面的優勢是台積電成功的一大關鍵；另外，專業經理人領導、長期堅持研發投資、12萬名台積電前後員工的努力及政府、社會的支持，都是台積電成功的要素。他說，要成立世界級企業，專業經理人領導還是比較好的模式。

台積電如今是半導體製造技術領袖，張忠謀指出，在已開發世界約25億人口中，幾乎每一個人都在日常生活或工作上，用到台積電製造的半導體產品；張忠謀指出，他用的助聽器晶片也是台積電製造的。

對於美國積極爭取及補貼半導體製造，張忠謀認為，美國生產成本明顯較台灣高，美國聯邦及州政府的短期補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

中國在過去20年政府補貼數百億美元後，張忠謀說，中國半導體製造落後台積電5年以上，還不是對手；在邏輯半導體設計落後美國及台灣1至2年。

張忠謀認為，在晶圓製造領域，韓國的三星電子（Samsung）是台積電強勁競爭對手，因為製造優勢與人才等條件與台灣狀況相近。

對於外界期待台灣能夠複製台積電成功模式，再造下一個「護國神山」，張忠謀說，要找一個台灣有潛在優勢、又對全世界重要的產業，加上創新產品或商務模式，並多年經營及努力，他認為「難」。

張忠謀表示，半導體晶圓製造是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的產業，優勢得來不易，守住亦不易，他呼籲政府、社會及台積電本身要努力守住。

張忠謀2018年6月自台積電裸退，至今已近3年，今天公開大聲疾呼希望政府與社會能夠繼續支持、珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢，他對台積電與台灣半導體產業的關心表露無遺。

不是脾氣壞，是坦白！ 從書本、橋牌中看張忠謀

過去張忠謀曾受訪表示，「我不是脾氣不好，只是坦白」。張忠謀舉例說明：「我建議他們可以繼續找資料來補充、改善，就是有人會拚命為自己辯護，才會令我生氣。」

在美國簡報是討論的開始，講者簡單說明後由聽者發問，若是不能回答，老闆會再請提報者找更多資料補述，因此補資料是件正常的事。但台灣情況就大不相同，一樣情況若要求補資料，變成很嚴重且丟臉的事，提報人就拚命為自己強辯。

張忠謀說，他的坦白是為提升台積電的實力，若不能瞭解初衷的人，就會認為他是冷酷嚴峻的人。

「金錢不是工作的考量，而是做喜歡的事情。」他繼續分享，那些年最大樂趣是「想著怎麼把台積電作好，其次就是閱讀。」

張忠謀是愛讀書之人，閱讀速度快，能短時間累積豐富資料在腦海，粹煉後歸納，提出一針見血的看法。過去專訪中，曾遇稍有不確定的單字，竟不顧訪談立刻起身拿來一本超大英漢字典查了起來。

自從張忠謀於2018年辭去台積電公司職務後正式退休。《鏡週刊》報導，其妻子張淑芬爆料，退休後經常打牌，原來張忠謀高中就愛上橋牌，是出了名的「橋牌高手」，出牌沉穩喜怒不形於色，不僅和國際橋王是老搭擋，還曾經和股神巴菲特以及比爾蓋茲對戰。

張忠謀從中學接觸橋牌，剛開始僅因同學跟親戚喜歡打，所以覺得橋牌是個有趣的遊戲，沒想到一路打，就把牌技磨練出來的敏捷思考跟邏輯，運用在企業經營上。

2005年，張忠謀就曾經得到全世界最高水準橋牌比賽「北美大賽長青組」的冠軍。他的牌友包括亞洲橋王黃光輝以及台灣家具大亨葉澄，張忠謀雖然不是職業選手，但具有職業選手的水準，甚至還能跟世界僑王Bobby Wolf對上一局。

也可能因為，打牌養成的習慣，任何決策總是反射性仔細推敲。《聯合報》報導，張忠謀曾說，處理工作上的事，總是要多想好幾步，就像在下棋或打橋牌，要一次想好幾步，所以在處理公司的事務上，也一直保持「想了好幾步」的習慣。

打牌搭檔曾表示，他打牌習慣是出牌慢，看起來慢，其實是專心在運算分析，把牌面的可能性都算完才出手，跟他一起打牌壓力很大，深怕不小心出錯。這樣沈穩從容，也能看出台積電面對激烈競爭的態度。

隨台積電在今年市值衝上了新高，一度成為全球十大的企業，代表著台積電這數十多年來的耕耘，終於開花結果，從張忠謀的坦白、書本以及橋牌中，看見不一樣的企業家。他雖已退休3年，仍佇立在演講台上，呼籲社會珍惜半導體晶圓產業，言談中表露對台灣未來關懷與期待。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航