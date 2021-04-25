【音樂】陳昇〈擁擠的樂園〉：深受Bob Dylan影響，這首歌標誌了他的演唱生涯

文：簡弘毅

時間有時候是神秘的催化劑，某個歌手初試啼聲的歌曲，可能會在30年後成為另一種刻畫永恆記憶的旋律，成為所謂的「經典」。我想，1988年剛唱出〈擁擠的樂園〉時的陳昇，大概不會想到，30年後又會因為電影《刻在你心底的名字》而重新回到眾人的耳中。

說到〈擁擠的樂園〉，資深的陳昇聽眾肯定非常熟悉，多年以來陳昇總是在他的大大小小演唱會中，反覆唱著這首他的出道歌。在陳昇出道三十週年的「華人公寓巡迴演唱會」，開場曲就唱著這首歌，標誌著他演唱生涯的起手式。簡單又重複的歌詞，輕快爽朗的旋律，是〈擁擠的樂園〉給人的深刻印象，叫人容易朗朗上口。

若攤開歌詞一讀，或許會有人感到似曾相識。整首歌共分三段，每段四句（包含最後一句重複的英文)，而且沒有明顯的主、副歌之分：

一輩子能夠遭遇多少個春天

多情的人他們怎會瞭解一生愛過就一回

沸騰的都市盲目的愛情

say goodbye to the crowded paradise 一段情可以忍受多少的考驗

有人找到他自己的答案當他不需要愛情

流行的都市不安的感情

say goodbye to the crowded paradise 一張臉可以容納多少的表情

早晨不愉快醒過來的時候答案寫在你臉上

多彩的故事蒼白的臉孔

say goodbye to the crowded paradise

這裡的每一段，都像是一句犀利的質問，直指身處迷茫都市的人們內心，那些情愛糾葛與忙碌生活，彷彿永遠沒有答案的追尋，其實是每個現代人心中的命題，甚至揚起「向這擁擠的樂園說再見」的灑脫心境。

我想，陳昇其實在這裡藏了一個密碼：他是在向巴布狄倫（Bob Dylan）的經典歌曲〈Blowin’ in the Wind〉（在風中飄）致敬。這首寫於1963年的歌，是他著名的反戰歌曲，在歌中他也不斷地質問：

一個人要走多少路 才能被稱為人？

一隻白鴿要飛過多少海 才能安睡在沙灘上？

炮彈要發射多少次 才能永遠被禁止？

我的朋友，答案就在風中飄。

歌中，透過三段歌詞不停發出沒有答案的疑問，只好讓答案隨風飄散。

看出來了嗎？〈擁擠的樂園〉的歌詞結構、發出疑問的姿態，甚至回答質問的方式，明顯是跟隨著〈Blowin’ in the Wind〉走的，用尋常的詞彙來逼使人們面向內心的不安；甚至，輕快流暢、句子不斷重複的旋律也有著相似之處。

熟知陳昇的歌迷都曉得，他每每提及在音樂上的偶像就是巴布狄倫，甚至還給自己起了英文名字叫「Bobby Chen」，儼然是個迷弟（笑）。然而真正重要的，他不僅喜愛狄倫的歌，還動手改造起他的名曲，透過自己的方式與議題，延續對世界的不停質問。

當然不可諱言，寫下〈擁擠的樂園〉時才30歲的陳昇，不太可能如狄倫一樣深刻地反思戰爭與生命本質，這首歌比較接近他個人在繁華大都市迷惘不安的心境，因此歌中意有所指要道別的「擁擠樂園」，說穿了就只是台北這個令人沈迷墮落的城市而已。

這個命題一直反覆出現在陳昇前期的許多作品中，也恰如其份地反映出1980年代末，都會興起與心靈錯亂的不安時代。羅大佑的〈鹿港小鎮〉、李壽全的《8又二分之一》專輯，或是蘇芮的《台北的天空》，都有著相似的時代特質，對都市生活的徬徨提出質問。

臺灣的民歌中，也有一首向〈Blowin’ in the Wind〉致敬的歌曲，那是楊弦1975年譜曲，詩人余光中寫於1970年的詩作〈江湖上〉：

一雙鞋，能踢幾條街？一雙腳，能換幾次鞋？一口氣，嚥得下幾座城？一輩子，闖幾次紅燈？

答案啊答案 在茫茫的風裡 一片大陸，算不算你的國？一個島，算不算你的家？一眨眼，算不算少年？一輩子，算不算永遠？

答案啊答案﻿ 在茫茫的風裡

這首詩／歌，有鮮明的「余光中色彩」，在最後轉折直指家國情懷，成了他鄉愁般的追問——從反戰到漂泊，倒也是另一種傳神的演變。〈江湖上〉的致敬意味濃厚，連續問句與懷疑的情調，差不多是巴布狄倫歌詞的「轉譯」，就連答案的去處也幾乎相同。余光中版的這個版本，算不算是成功的致敬，答案也許一樣飄散在空中吧。

回到陳昇。從巴布狄倫而來的音樂態度，〈擁擠的樂園〉和這首標題曲，為初出道的陳昇立下了一個基調，在日趨商業化操作的臺灣流行歌市場中，陳昇顯然沒有打算附和大眾口味，整張專輯扣除標題曲，盡是充滿個人特色的旋律與歌詞，想當然爾並不賣座。但從此開始的陳昇，仍舊一如〈擁擠的樂園〉告訴我們的，陳昇想要追尋人們的不安，替這世界發出連續的問號，那麼我們每個人的paradise，又在哪裡呢？

陳昇就這樣質問了30幾年，一直到今天仍然持續著。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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