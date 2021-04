【音樂】陳昇〈擁擠的樂園〉：深受Bob Dylan影響，這首歌標誌了他的演唱生涯

文:簡弘毅

時間有時候是神秘的催化劑,某個歌手初試啼聲的歌曲,可能會在30年後成為另一種刻畫永恆記憶的旋律,成為所謂的「經典」。我想,1988年剛唱出〈擁擠的樂園〉時的陳昇,大概不會想到,30年後又會因為電影《刻在你心底的名字》而重新回到眾人的耳中。

說到〈擁擠的樂園〉,資深的陳昇聽眾肯定非常熟悉,多年以來陳昇總是在他的大大小小演唱會中,反覆唱著這首他的出道歌。在陳昇出道三十週年的「華人公寓巡迴演唱會」,開場曲就唱著這首歌,標誌著他演唱生涯的起手式。簡單又重複的歌詞,輕快爽朗的旋律,是〈擁擠的樂園〉給人的深刻印象,叫人容易朗朗上口。

若攤開歌詞一讀,或許會有人感到似曾相識。整首歌共分三段,每段四句(包含最後一句重複的英文),而且沒有明顯的主、副歌之分:

一輩子能夠遭遇多少個春天

多情的人他們怎會瞭解一生愛過就一回

沸騰的都市盲目的愛情

say goodbye to the crowded paradise

一段情可以忍受多少的考驗

有人找到他自己的答案當他不需要愛情

流行的都市不安的感情

say goodbye to the crowded paradise

一張臉可以容納多少的表情

早晨不愉快醒過來的時候答案寫在你臉上

多彩的故事蒼白的臉孔

say goodbye to the crowded paradise