改寫行銷化妝品的遊戲規則！SK-II重磅推出《VS》動畫系列，六組奧運選手齊打怪、對抗遠比奧運更嚴峻的戰場

日本護膚品牌SK-II一直以來緊扣著「改寫命運」的品牌理念，推出許多創新的廣告作品。 今年SK-II作為2020東京奧運官方夥伴，也利用這次的合作機會，邀請全球知名的女性奧運選手，訴說他們真實面對的心魔，如何在比奧運更嚴苛的社會環境與內心壓力，突破重圍，改寫命運。

近期磅礴上映、橫掃各大社群的《VS》動畫系列，即是SK-II攜手多家知名動畫製作公司，將六組女性奧運選手的真實生活經驗轉化為撼動人心的動畫作品。 突破美妝保養界的敘事規則，SK-II這一波宣傳可以說是兼具膽識與藝術性，不只因為擁有非常高水準的動畫表現，帶來令人耳目一新的視聽感受，也充分反映出SK-II為了展現「改寫命運」的品牌理念不遺餘力的全新高度。

Photo Credit：SK-II

對抗外在的怪獸，抑或是內在的心魔？

先談談《VS》動畫系列，每一集的主角都會擊敗心目中的「怪獸」（日文：KAIJU），而怪獸在這部影集裡作為「內在心魔」的符碼，代表著運動員和所有女性在生活中所面對的各種壓力。細看每一集的場景設計與怪獸特徵，其實非常有意思，不僅隱含著主角們真實生命經歷的線索，也能看見她們如何重拾信心，藉由強大的內在轉換力量，克服恐懼、贏得勝利。

以下簡介各集故事背景，對這幾位運動員的故事有初步認識後，再來看一次動畫，會更能感受到《VS》動畫系列作品的精心安排。

Photo Credit：SK-II 攝影於2019年。 出演運動選手為當時日本火鳥排球隊。 批准文號：JVA2020-02-001

日本桌球選手石川佳純VS壓力：粉碎外界壓力，戰勝自我懷疑

桌球世家出身的石川佳純，自小就接受嚴格的桌球訓練。 2012那年她19歲，代表日本出戰倫敦奧運，是桌球隊伍中年紀最小的球員; 也因為如此，似乎總是看著前輩背影的她，一直以為外在世界充滿勁敵，沒想到最大的對手是自己。 這次動畫打造出充滿霓虹燈與未來感的城市，讓觀眾跟著石川佳純一層層回顧過去、探析內在，在自我懷疑的恐懼和壓力襲來，尤能勇敢憶起自己的真實面目——一位熱愛桌球的女孩，並再次奮力一搏，做自己的冠軍。

日本衝浪好手前田馬西娜VS規則：自己的美，自己定義

說著一口流利英文、擁有古銅色健美肌膚的前田・馬西娜，將代表日本參加奧運首次的衝浪比賽。 在夏威夷長大、以及較為熱情開放的西方文化影響下，前田・馬西娜從小就是個奔放的沖孩，使得她作為一個日裔夏威夷女性，與傳統日本女性的形象相去甚遠，也常遭人以「日本女性該有的標準」放大檢視。 因此，動畫直接以日本傳統婦女的教條包裝，呈現前田・馬西娜一直以來面對的規則束縛，並在最後看見運動員如何以獨樹一格的風格與自我定義，讓自己踏上高潮迭起的精彩巨浪。

中國游泳選手劉湘VS顏論：突破外表，展現傲人的成

中國的泳壇女將劉湘，儘管擁有堅實的泳技與爆發力，最受矚目的卻依舊是她模特兒般的身材、亮麗清秀的外貌。 面對「顏值評論」永遠在實力評價之前，動畫結合了較多的真人場景，對照出外界顏論與內在堅定的差別，看見劉湘選擇專注游泳健將的目標，不顧一切地奮力邁進。

日本羽球雙打高橋禮華、松友美佐紀VS機器：打破機械思維，溫暖的人性才是本質

在2016里約奧運為日本拿下第一面金牌的羽球女子雙打組——松友美佐紀、高橋禮華，她倆都是自小開始接觸羽球，在2008那年正式搭檔為羽球女雙，接著一路過關斬將、拿下奧運金牌。 然而，即便是同一團隊，外界仍會把她們放在比較的天秤上，把她們刻畫成不斷練球、相互較勁的無感機器人。 事實上，松友美佐紀、高橋禮華是彼此最不可或缺的夥伴，因此動畫以科幻風格敘述這對羽球雙將如何卸下冰冷的機械外殼，重拾對運動的熱情、對夥伴的關心，透過強勢回歸的行動宣示：競爭讓我們相遇，而彼此之間的連結讓我們勇往直前。

美國體操選手西蒙・拜爾斯VS網路霸凌：酸民又怎樣？我會看見自己的力與美

身材嬌小、身高僅142釐米的Simone Biles，是歷史上第一位連續3年獲得女子體操全能金牌的非裔女性，更是體操界萬眾矚目的一顆爆炸新星。儘管擁有傲人的運動成就，Simone Biles卻常常因為黝黑的膚色、健壯的運動員身材而遭受酸民攻擊，甚至為此感到自卑。 因此，動畫以美式畫風與節奏，將網路霸凌具象化為超大怪獸，儘管網路充滿負能量，但在實力與榮耀兼具的Simone Biles面前，都將化為輕輕浮塵。

日本女子排球隊「火鳥隊」VS極限：發揮潛力，誰都不能看輕自己

日本女子排球國家隊，自1960年代起便以「火鳥」之名，為日本創下世界排球「東洋魔女」的稱號。儘管外界時常數落日本女排的身高不如人、體格不夠強，這群渴望振翅高飛的火鳥，仍努力突破這些無謂的極限框架，憑著堅定的信念與實力一較高下。動畫以末日戰隊的故事，描述火鳥戰士們如何突破自我極限，最終以篤定的自信齊心團結、抵禦外敵，相當鼓舞人心。

《VS》動畫系列卡司：國際知名獲獎動畫工作室、約翰傳奇配樂

《VS》動畫系列影集，無論是劇本設計、動畫美學、音樂音效，皆有相當精緻且完整的編排，可以說是再創品牌行銷新巔峰。不只故事中充滿運動員真實經驗的故事彩蛋，幕後製作團隊也充滿驚喜。

這次SK-II匯集了包括Imaginary Forces、Passion Pictures、Platige、C3X TYO等獲獎無數的動畫電影工作室，讓《VS》動畫系列作品共享同一個核心主旨之際，又能發揮出六種不同風格的創意視角，呈現出科幻、奇幻、動作、體育等元素。

此外，在Simone Biles和劉湘的集數中，也分別可以聽到知名藍調歌手John Legend、中國流行歌手劉柏辛的電影音樂製作和歌聲，透過音樂，讓電影藝術形式展現出加乘的豐富效果，也讓《VS》動畫系列故事更加動人。

SK-II Studio：專為女性改寫命運而生的影像工作室

事實上，《VS》動畫系列並非SK-II第一支電影作品。 不久前，SK-II才發表了首部紀錄片《中間泳道》，由日本知名導演是枝裕和執導，揉合寫實與動畫，還原日本游泳選手池江璃花子戰勝病魔、重返賽場的勵志故事。

而推出這些精彩作品的《SK-II STUDIO》，是SK-II所成立的一個電影工作室和內容中心，主要以顛覆傳統的溝通方式，透過大螢幕電影敘事，為「改寫命運」的品牌理念賦予強而有力的詮釋。

值得一提的是，為了讓影像傳播的影響力帶來實質説明，SK-II預計在今年設立一項「改寫命運」基金，只要SK-II STUDIO出品的電影作品每被觀看一次，SK-II就會捐出1美元，用於支援女性追求自己的命運，推動積極變化。換言之，SK-II每帶來一次驚豔之作，都企圖達到品牌內容行銷與履行企業社會責任的雙重效益。（#改寫命運基金的捐款上限將為500，000美元，受益機構名單將在後續公佈。 )

《中間泳道》、《VS》動畫系列等作品，都呈現出非常精彩的故事力與品牌力，著實令人拭目以待SK-II STUDIO未來的影像作品，也期待SK-II接下來還會帶來什麼樣的驚喜，讓更多人看見自己改寫命運的力量，無限而美麗。

六部完整的《VS》動畫系列立即觀賞

《VS》官方網站介紹

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