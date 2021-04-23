火災現場伸手不見五指，大人該如何引導、指示幼兒逃生？

文：林金宏的消防天地

台中發生三位小孩不幸在火場喪命的悲劇。

這是個很特殊的案例。不是聞到煙味，也不是聽到異聲，是一樓的大人要上樓察看小朋友的狀況，到了樓梯口發現有煙，沒感覺到溫度，但四周一片漆黑。

大人叫了一下大兒子的名字，大兒子也回答：「媽媽」。接下來大人再叫一聲，沒有聽到小朋友的回應，大人就到樓下拿濕毛巾摀住口鼻，想要再上2樓去救小朋友。但煙太濃，濕毛巾根本沒有用，只好放棄。而此時有一個大人從三樓順利逃生。

最後小朋友被發現罹難在二樓通往三樓的樓梯口。

或許很多人會認為這已是無法改變的事實，就是一個很可憐的事件，沒什麼好討論的，但我一直在想這幾個小朋友真的沒有存活的機會嗎？

保護小孩是大人的責任，大人如何適時引導？

從媒體報導，小孩媽媽有上樓叫小孩，小孩還有回應，再加上我對這個火場的瞭解，這場火災發現的時機算早的。

我覺得如果大人做了適時的引導，小孩一定不會死。

但大人如何適時引導，這個問題我想了好幾天，也請教了幾位很優秀的幼兒園園長及幼兒教育專家，發現了一些我從來沒想過的角度，得出了一些初步的結論，提供給所有家中有幼兒的家長參考。

首先，所有家長一定要記住「保護小孩是大人的責任」，這也是一位幼兒園園長在跟我討論時，提出的第一個看法，我們一定要先教會大人。

大人有了保護小孩是大人責任的態度後，接下來就要學知識跟技能。

在知識方面，我覺得這個火場，如果大人能引導小朋友到往下樓梯的位置，然後大人在樓梯口帶著小朋友向下逃生，小朋友就能存活（這個火場，往下及往上樓梯位置不一樣）。

但在技能上，要怎麼下指令，幾歲以上的小朋友才會依指令到往下樓梯位置，就是我一直在思考的問題。

有一個幼兒園園長告訴我，原則上三歲以上的小朋友，應該都能聽懂指令，只要指令夠明確，但是在下這樣指令之前，首先必須先教小朋友辨識環境。

也就是平時就要教小朋友這是下樓樓梯，這是上樓樓梯，就像大人最喜歡問幼兒眼睛在哪裡、鼻子在哪裡，即便小朋友已經都能正確指出，大人還是會重複一直問，樂此不疲，幼兒也會一遍又一遍的配合大人演出。

為了安全，建議家長用同樣的耐心與態度，教小朋友辨識環境，那怕小朋友已經知道下樓樓梯的位置，還是要不斷複習。

接下來，就是家長要學會下指令。

先叫小朋友的名字，然後說自己是誰。這是幼兒教育專家告訴我的作法。我覺得這跟我們火場呼喊無線電的方式相同，是一個很有道理的做法。

「小明，我是媽媽。」

聽到小朋友回應後，立刻告知平時訓練小朋友辨識環境的說法。

如平時辨識環境的說法是「這是下樓樓梯口」，就說：「小明到下樓樓梯口。」

反覆練習之後，確認小朋友可以依指令到達定點之後。

再來就是要訓練小朋友，沒看到大人，光聽到聲音，也能依指令到達定點。

完成上述之練習後，最後要讓小朋友練習在黑暗中，執行這個指令。在這個步驟，我想過可以用燈光輔助小朋友。但是如果小朋友真的怕黑，或家長擔心黑暗中會發生危險，這個步驟可以先省略。

有了初步的想法之後，我拜託幾個幼兒園長，把我上述的想法在幼兒園實驗，看看還有沒有需要調整的部分。

我也請家中有三歲左右小朋友的好友，練習看看，瞭解要花多少時間，小朋友才能做到位。

做好事前準備五點，避免悲劇發生

其實今天這篇文章，我在災害發生時就想寫，當然在整個災害應變過程中，有很多可以討論的內容，如大人該不該一開始就進入起火層去救小朋友？為什麼選擇濕毛巾這個錯誤的方法？為什麼3樓的大人活著離開，小朋友卻被嗆死？

我覺得分析一大堆狀況，還不如提供一個完整的作法。但我很怕自己對幼兒的行為不夠理解，提出了一些無法執行的建議，所以我再三查證現場的狀況，跟幼兒專家分享後，再花很多時間跟幼兒專家請教，終於得出一些比較具體的作法，提供所有家長參考。

最後，我還是要強調「保護小孩是大人的責任」。而要做到保護的目標，一定是事前做好準備。

歸納一下，這種現場一片漆黑，不知道三歲以上小朋友確切位置的火災情境，大人如何做好事前準備，避免悲劇發生：

教小朋友辨識環境 想好小朋友聽得懂且可以執行的指令 練習下達指令後，小朋友能夠完成指令 練習沒看到人時，小朋友聽到指令後，能夠完成指令 必要時，可以練習黑暗中執行指定的狀況

如果各位好友，對我上述的作法，有任何改善建議，歡迎提出，就像我常講的一句話，「過去我們無法改變，未來希望能夠因為我們的努力而有所不同」。

讓我們一起為守護小朋友安全，盡自己能盡的心力。

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本文經林金宏的消防天地授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航