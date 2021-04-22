與總統會面盼三接停工無回應，潘忠政失望：藻礁公投會繼續走下去

總統蔡英文今（22）日，按照2017年以來的慣例在世界地球日接見環團代表，針對「台灣從能源轉型到淨零轉型」面對面交換意見，8月即將登場的「藻礁公投」也成為關注焦點。

會後總統府表示在核四議題上，將與民間團體站在一起反對核四重啟；但藻礁議題雙方顯無共識，總統府表示政府已經加速展開評估盤點方案，希望不要排斥任何方案的可能性。

但領銜人潘忠政則直言，蔡英文所掌握的資訊有誤，希望能先停工，自己則對會面有點失望。

環團代表提出的11個領域、49項議題分別進行討論對話。這是蔡英文從2017年以來，連續第5年與「2021全國NGOs環境會議」環團代表們在世界地球日前後，面對面溝通。桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站興建涉及藻礁保育，今天也成為討論焦點。

本次會談預計今傍晚5點30分結束，未料後來總統府讓環團發言無時間限制，所以延至晚間將近7時才結束，每個環團代表都可表述意見，藻礁議題也爭取到數次發言機會。

總統府：請不要排除任何方案的可能性

總統府的新聞稿中特別提到三接及藻礁議題，強調這段時間以來，有很多團體、民間的朋友都紛紛表達希望政府在能源轉型和藻礁保育之間，找到更適當的平衡點。

蔡英文強調，持續和民間對話是政府一直在做的事情。所以三接的開發面積從前政府的232公頃縮減成23公傾，就是對話的結果。

蔡英文也表示，這陣子她也注意到民間有相當多團體舉辦各種對焦會議，政府部門也積極參與。政府已經加速展開評估、盤點方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。三接和藻礁，是環保與環保的權衡；相互做出調整，尋求最大的共識，這就是社會進步的過程。像過去幾年，在能源轉型議題上，政府和民間一起努力往前走，克服了許多困難和挑戰，她相信在三接和藻礁的議題上也一定可以找到平衡點，朝著對臺灣最有利的方向來努力。

總統府在傍晚約5點50分，於官方網站上發出新聞，環團大約在晚間7點15分，才抵達原訂記者會的會場，並和現場久候多時的媒體報告剛剛會面的成果。

據了解，會面前約40分鐘由蔡英文和經濟部次長曾文生發言，後續每個團體有3分鐘時間提出自己的關注議題，再由政府各單位部門做回應。



台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，今天現場的氣氛還算可以，不過提及藻礁公投時，他感覺得出來蔡英文表情有些凝重，但他相信對話是好的開始，接下來也盼能持續溝通。

潘忠政：總統掌握的資訊有誤，盼先停工

環團人士輪流發言後，潘忠政最後一個做說明。他表示，今天的會面讓他感覺非常沈重，針對蔡英文在會中，以及總統府新聞稿依然在強調民進黨政府已經把「觀塘工業區」從232公頃縮小到23公頃，潘忠政認為，蔡英文至今還是沒有掌握、感應到自己的所認知的資訊是錯誤的，

「我聽到這個，我想她一定不了解，縮小的是工業區，但環評審查、爭議的重點是觀塘專用工業港，這個港的工程將破壞藻礁300公頃。」

潘忠政表示，他有利用最後的機會和蔡英文說，並將藻礁可能破壞的狀況照片給總統看，蔡英文聽了也神色凝重，但他不知道這樣做，蔡英文是否會聽進去、是不是會有所改變，經過此次會面，他過去曾說「小英總統是局外人」，今天更加如此認為。

潘忠政也提及，今天經濟部次長曾文生報告時，以開發單位的角色強調政府已經盡全力守護藻礁，潘忠政說，「若要破壞300公頃的藻礁，他們還是認為這不算很嚴重，這樣的落差，要如何溝通？」

潘忠政也強調，這段時間一直到公投，觀塘工業港都還是每天都在持續動工，總統和環團在會面的時候藻礁也正在被破壞，他和總統提到希望中油三接先停工，但顯然蔡英文「覺得還不是宣布停工的時候」，也許還需要更多資訊判斷。相關單位也回應，如果沒有嚴重違反法理，不太可能立即停工。但他要說，假如現在可以把藻礁暫定為「自然地景」說要啟動相關調查，其實就可以立即停工，這並不困難，「還是事在人為」潘忠政苦笑。

潘忠政也表示，今天在會中，政治大學地政學系教授徐世榮也提出，藉由藻礁議題，期望可以開啟民主時代的「聽證制度」，讓這些因為開發而起的爭議，可以在開發前就展開理性溝通，但是會中沒得到具體答案。

今天整體就是簡單回覆，最後結論是「持續溝通」，這樣結果對藻礁如此急迫議題來講，是讓人失望的，但他也只能平常心面對。

潘忠政說，公投連署如果沒有問題，成案後就沒有撤案的可能，此事就一路走到8月28日，由人民決定三接開發案該不該繼續下去，也會繼續努力把藻礁價值努力跟全國民眾推廣，讓民眾知道這是程序不正義的不當開發案，「還是有機會翻轉」。

潘忠政也邀請總統下週四（29日）當晚剛好是大潮，海水會退到海平面以下203公分，屆時可以到大潭藻礁看柴山多杯孔珊瑚，重溫當年總統「藻礁永存」的初心，總統回應「行程要再看看」，確認會才會安排。總統府發言人張惇涵則說會評估適當時間、適當方式去現場了解。

藻礁公投外推方案？

總統府今天透過新聞稿呼籲「不要排斥任何方案的可能性」，被認為可能是前環保署副署長詹順貴提出「三接外移替代方案」，詹順貴主張，目前的工業港可往更外海遷移約300公尺，直到離岸1公里，減少浚挖，避開對水下礁體影響，環差頂多2年內可完成。

行政院長蘇貞昌1日指示經濟部審慎評估。經濟部長王美花今天中午主持部務會議，會前接受媒體聯訪時表示，正在盤點工法、技術可行性及期程，目前唯一確定的是若要外推，至少要花費2年以上時間，而三接何時上線也會牽動電力供需，正在細部盤點中，有具體方案會對外說明。

不過對此，潘忠政也表示，以他們提出的公投主文，含義上只有遷離大潭藻礁範圍之外的方案，才叫做替代方案，也就是「即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸5公里的海域」，否則所有討論都沒有意義。至於停工是現階段希望馬上做的，「要溝通、討論，應該停工再來討論吧。

今年「全國NGOs環境會議」大會於4月9日做成51項建言，於今下午4時進入總統府向總統蔡英文遞交建言書，出席團體代表有14人，除了潘忠政，另有荒野保護協會理事長劉月梅、台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、台灣動物社會研究會執行長朱增宏、惜根台灣協會理事長徐世榮等團體代表，另2人則為今年環保終身成就獎得主黃煥彰，與台灣環境保護聯盟創辦人、總統府國策顧問施信民。

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核稿編輯：楊士範