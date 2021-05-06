《臺灣大案鑑識現場》：連老弱婦孺也不放過，手段凶殘、三死一重傷的林宅滅門血案
我們想讓你知道的是
這起事件至今無法破案。一來三十多年前不像現在科技進步，能靠DNA鑑定與監視器讓犯罪無所遁形；二來現場太混亂了，沒有完整封鎖保全，太多人進出沒有戴手套、穿鞋套，現場被破壞得體無完膚；三是凶手太專業、太小心，幾乎不留任何痕跡。
文：謝松善
影響我鑑識生涯的台灣重大懸案
——連老弱婦孺也不放過的林宅滅門血案，民國69年
民國69年2月28日，方素敏前往軍事監獄（也就是現在的景美人權文化園區）探望丈夫林義雄。當時，林義雄因為美麗島事件被警備總部收押，探監結束之後，已是中午時分，方素敏打電話回家。
按照以往的家中作息，女兒們應該回來了，婆婆也應該返家煮好飯菜，可是家裡卻無人接電話。方素敏覺得有點奇怪，感覺不太對勁，於是打電話給林義雄的助理田秋堇，請她到家裡看看。田秋堇拿著林宅的備用鑰匙，搭公車到了林宅，一進屋就喊人，卻無人應聲，便在屋裡四處查探，先是在房間內發現重傷的大女兒林奐均；接著，在一樓通往地下室的樓梯轉角處，看到林義雄的媽媽林游阿妹倒在血泊中，已無氣息。她馬上報警，並趕緊將奄奄一息的林奐均送往仁愛醫院。
方素敏返家，知道出事了，急忙趕至醫院照顧奐均，她也打了幾通電話給當時所謂的黨外人士，包括林家老友田媽媽的丈夫田醫師。田醫師到了林宅現場，一度想衝進地下室查看，但是由於林母倒在僅容一人通過的狹窄樓梯轉角，血泊面積太大，血流有如瀑布一樣向底下蔓延，因此警察以保全現場為由，阻止他下去。
等到檢察官、法醫到了現場，林母被抬到一樓準備進行驗屍，通往地下室的樓梯才騰出一塊空間。警方鋪上木板，跨過血跡，進入地下室。
沒多久，下去查探的人員突然大叫：「有兩個小孩在裡面！」
幾個人衝下去一看，是林義雄的雙胞胎女兒，已沒有氣息了……。
這時候，林母的驗屍剛完畢，法醫緊接著勘驗雙胞胎。從體溫研判，法醫表示，應該斷氣不久，因為屍體摸起來還是微溫的。
三死一重傷確定。林宅血案，就這樣發生了。
手段凶殘的作案手法，連老弱婦孺都不放過
警方由現場狀況研判，歹徒應該是中午12點到12點半之間犯案，因為林母已經把飯菜煮好，可是飯菜都還沒有吃過的跡象。
法醫勘驗林母和雙胞胎的時候，我在現場。當時，大女兒林奐均就讀小學二年級，亮均、亭均才上幼稚園。兩個雙胞胎女兒都是一刀深中要害。林母年紀雖大，卻因林義雄入監，家裡頓失經濟來源，不得不藉著幫傭煮飯撐起家計，回到家後還得協助家裡照顧孫女。可是她死得很慘，身中一、二十刀，手上還有防禦傷，顯示她曾用手抓刀，以年邁的身體與歹徒力搏。
雙胞胎的夭折更令人心痛，我對她們的印象特別深刻，因為她們長得實在太可愛了，歹徒怎麼下得了手？而且歹徒在她們兩人背部下刀的位置與深度，幾乎一模一樣，一公分也不差，這顯示歹徒的手法相當專業，我都可以想像那畫面，他抓過來就殺，一刀中的。這兩個長得一模一樣的小孩身上的刀痕方向、位置、動作，也一模一樣。
從案發第一時間到發現雙胞胎，整整歷時三個多小時，實在可惜，如果早一點發現，或許還有救。但是，這個案子真的有太多巧合與誤差，錯失了挽救她們生命的時機。
首先，歹徒痛下殺手的地方在地下室最角落的儲藏室，地緣上本來就容易被忽視；再者，到地下室唯一的通道，被倒臥在血泊中的林母擋住，整條樓梯都是血，場面相當駭人；雖然田醫生曾經試圖衝下去找人，不過警方阻止他的理由也很正當：不能破壞現場。
這三個小時當中，一樓人馬雜沓，卻沒有人知道，地下室陰暗的角落，正躺著這對雙胞胎，血汩汩的流，一點一滴流下死蔭之地。
不幸中的大幸是大女兒存活了下來，老天保佑她命不該絕。我們鑑識人員到場時，她已送醫，聽事後相關人員陳述，她身中六刀後，被歹徒放倒在床上，用棉被蓋住。要不是她自己醒來後爬出棉被，才得以被發現並緊急送醫，經過手術後終於撿回一命，否則恐怕也可能錯過搶救時機而死亡。
案發現場在第一時間遭各路人馬破壞
儘管已經事隔達40年，當天發生的一切卻歷歷在目。我還記得我們鑑識組接到通知，抵達林宅（現在的義光教會，2014年林義雄絕食之處），是下午2點左右。
我接起電話的那一刻，依照規定，我就成為承辦人，此後組內不管怎麼分工，最後都要由我主筆記錄與報告，亦即「林宅血案」所有犯罪物證與鑑識過程的彙整，都由我負責。所以即便那時我還是菜鳥，卻是最清楚這起事件的人員之一。
我當時很年輕，在組裡位階最低，但一到現場就知道現場毀了。我還記得，我提著鑑識工具箱站在外面，發現林宅裡面滿滿都是人，各路人馬包括長官、林義雄的親友、黨外人士、警方、媒體等，全都緊張的聚集在這裡「關切」，現場並沒有拉起封鎖線，亂成一團。
我好不容易擠進現場之後，因為還很嫩，一切都依照長官的指示進行。
一般來說，像這樣的重大案子，組裡都採取團隊合作，分工進行現場全面的採證。除了指紋外，還包括紙張、衣服、垃圾等，各種可疑的東西我們都要一一檢視或帶回採證，溼的要晾乾，所有垃圾都要過濾、分類。我們的工作就像篩子一樣，採回一大堆物證，再從中篩出有價值的留下來，分送到各單位進一步鑑定。
不幸的是，林宅現場幾乎採不到任何跡證。從林母和雙胞胎的傷口研判，這個案子凶手使用的是一般尖刀，像是家用水果刀之類，但凶手將血衣、凶器統統帶走了，現場也沒有留下血指紋，而當年還沒有DNA鑑定，鑑識能做的最後只剩下指紋比對。
由於鑑識人員到達前，在場所有人都沒有戴手套，因此事後必須採取補救措施，只要曾到過現場的人，不管官階多大、是何方神聖，一律得按捺指紋。
第二天，我們便開始過濾與比對指紋，但結果顯示，指紋都是家屬與案發後破壞現場的人所留下的，一一排除、比對到最後，只剩下一枚指紋，這是唯一的希望。十幾年之後，這枚指紋經證實，是美麗島事件時，進入林宅逮捕林義雄的偵查人員留下的，這讓整個鑑識過程，從頭到尾，完全徒勞無功，讓我非常灰心。
稚齡雙胞胎的容顏，至今提醒著我尚未破案
當天，我從下午2點接到電話趕到現場，一直忙到半夜1、2點，才回到辦公室。因為隔天還有許多工作要做，所以我沒回家，直接留在辦公室睡覺。那天雖然被蒐證工作折騰了一整天，但是再怎麼累，就是睡不著。這混亂的一天，所有的一切，包括凶手殘忍的殺人手法、紊亂的命案現場、鑑識工作進行的過程，對我來說都是個震撼教育。
雖然平時近身接觸命案現場會膽顫心驚，但這一夜我無法闔眼，是因為被深刻的哀傷所打擊。小小雙胞胎可愛的、貌似睡著的死亡容顏，就像跑馬燈一樣，不斷縈繞在我眼前，我的內心實在無法平息。這是個多麼殘忍的案子！而凶手的專業度也讓我震驚，一整天下來竟無法採集到任何有效的跡證。
一直到我退休前，每年228這一天，這個案子都會準時重回我的腦海，影像如新，歷歷在目，它超越時空，帶著我的心神重返犯罪現場，讓我每年此時都要自問，我們還可以為它做什麼？在鑑識這門專業領域裡，我還可以怎麼努力？
這起事件至今無法破案。一來三十多年前不像現在科技進步，能靠DNA鑑定與監視器讓犯罪無所遁形；二來現場太混亂了，沒有完整封鎖保全，太多人進出沒有戴手套、穿鞋套，現場被破壞得體無完膚；三是凶手太專業、太小心，幾乎不留任何痕跡。
鬆散的採證與偵查程序，錯失關鍵線索
以現場封鎖來說，一接獲報案，偵查犯罪的工作各有職權歸屬，人證是偵查人員的工作，物證歸鑑識中心處理。以鑑識來說，過去我們是隸屬刑警大隊底下的鑑識組，現在的位階提升，已經是和刑警大隊平行的刑事鑑識中心。偵查與鑑識雙線平行，各有所責。
林宅血案發生時，偵查人員在現場到處走動及翻找東西，這是不對的。偵查應該具備基本概念，是從「現場外」周邊著手，例如訪問有無目擊證人等，這是偵查的責任與作用。鑑識人員才能進入現場採證，與偵查同時並行。
而封鎖命案現場，依規定，必須保留現場一切原貌，交給鑑識人員，因此，就算是家屬也都不能留在現場，必須淨空。以林宅血案這個案子為例，現場包括從林宅的門口一直到地下室，這是最關鍵的「第三圈」（由外往內算）。在第三圈的採證現場裡，是不允許遺漏任何死角的，若按照現在的SOP，即便林母當時倒臥樓梯轉角，阻礙通行，也無論如何都得想辦法進入地下室查看。
這關鍵的第三圈，連長官也不能進來。如果需要召開會議，就要到外面，封出「第二圈」，就近成立臨時指揮所。所有包括關係人、家屬、工作人員，或是抓到的嫌犯等，都要在第二圈內進行偵查，即便人多，影響也不大。
媒體則必須待在最外圍的「第一圈」。因為第二圈會有關係人、嫌犯或是專案會議要討論等，都不宜讓媒體在場逗留。但現在媒體多半會衝到第二圈，照規範是不容許這麼做的。
然而，林宅血案當時的狀況是，不但沒有請家屬離開，且我們到達現場時人已經很多，所有上述這些人等統統都在第三圈走動，導致現場勢必會被破壞，而最關鍵的就是鞋印。照理講，現場一定會遺留歹徒的鞋印，當時已有採集的技術，至少我們可以從鞋印判斷歹徒人數、身高以及動線等。
不過，當時我們也沒有得到要採集鞋印的指令。可能也跟科技的發展有關，當年或許不覺得重要，但以現在來講，鞋印真的很重要，它是還原現場的重要跡證。一般住家的情況，當人們進入屋內多半會脫鞋，地上會留下拖鞋印或赤腳印，侵入民宅的歹徒理論上應該不會那麼有禮貌，故鞋印是判斷歹徒的重要依據，從鞋印也可以換算出身高。
沒有完美的犯罪，百密總會有一疏
很可惜，當時也還沒有DNA鑑定。以現在的技術能力，已經進步到只要讀者摸過這本書，留下的皮屑與汗液再微量，也足已採下DNA做分析。所以，只要歹徒在現場有任何接觸，無論抓、握、摸，都會留下跡證。血液、精液、唾液、組織、骨骼、毛髮、皮屑，都可以做DNA鑑定。以林宅血案這個案子來說，林母曾與歹徒力抗，也許手指抓過歹徒，只要指甲縫裡殘留一點皮屑，成功採集到DNA的機率都非常高。
協助警方辦案的科技不斷進步，警方在學習，歹徒同樣也在學習，不斷改良犯案手法。
現在的歹徒很厲害，有些人已經知道要戴手套或將手包起來，不抽菸，在現場也不喝東西，因為以往很多案件都是藉由唾液而破案。但是，再怎麼厲害，肯定還是會有疏漏的地方，因為從心理學的角度來看，犯案時會緊張，在緊張的狀態下，再怎麼謹慎，還是會有沒注意到的死角。
相對於歹徒的心理狀態，我們在現場採證時卻可以冷靜的抽絲剝繭、集思廣益。可以說，我們的工作就是找出他的死角。
如果對方是冷靜的慣犯，或是像犯下林宅血案這樣專業的殺手，那就來鬥智鬥法吧。
比方說斑跡。歹徒滴了一滴汗，就算乾掉、無色無味，肉眼都無法辨識，鑑識工具仍可以讓它無所遁形，例如「多波域採證光源」，就是以不同波長反射、折射、吸收、激發的原理，可以反應出一塊看不見的斑跡。至於採到跡證的技術，就要靠經驗和個人的敏銳度了。
此外，各大路口、街坊巷弄的監視器，也有如天羅地網。現在大都市的犯罪越來越少，為什麼？因為影像檔案很多，歹徒不可能躲過每個監視器，從歹徒畫面出現的時序上排列組合，就像拼圖一樣，足以拼出他怎麼來、怎麼走、做了哪些事，還原事件動態，慢慢提升破案率，也嚇阻了犯罪。
曾經來訪的「那個叔叔」到底是誰？
而以林宅血案來說，非常遺憾的，先天和後天條件都不足。例如，當初曾有一通電話在犯案時間從現場打出去，到一家餐廳找人，那究竟是誰？始終查不到。林宅血案發生時，監視器的裝設不若現在普及，無法推論受害者返家，以及凶手闖入的時間。
雖然唯一生還的大女兒事後口述，當時是她開的門，還見到凶手的臉，但是因為年紀太小，受傷後因為驚嚇過度，記憶模糊，導致指認困難。也曾有目擊者說，看到當時附近有個蓄著大鬍子的男子。但是，每個留了落腮鬍的外國人長得都很像，而且大女兒說凶手是曾到過家裡的「那個叔叔」，並沒有提到大鬍子這個特徵，因此也無法證實。
這些都是當時時空背景下的限制，與今昔科技的落差。
在鑑識科技還沒有像現在這麼進步的年代，辦案的方式也跟現今有很大的不同。以前，警方會先將嫌疑人找來，不管有無證據，先問供再說。問的方法有很多種，你若不講，自有很多辦法逼你講，甚至會涉及刑求逼供的情形。
現在，警方找嫌犯問話，嫌犯有權利不說話，甚至不承認。警方累積種種證據慢慢推論，當最後的指標指向嫌犯時，就算不承認也不行，本書後面我們會探討一起「無屍命案」，屍體下落不明，嫌犯也不承認罪行，但是證據會說話，當證據足以證明就是他，在沒有屍體的情況下，他還是被判有罪。
這就是物證的推理。
林宅血案就是缺乏物證可推之理。
書籍介紹
本文摘錄自《臺灣大案鑑識現場：用科學、心理學、偶爾靈異，與嫌犯鬥智，鑑識專家謝松善帶你解讀犯罪現場。》，任性出版
作者：謝松善
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
Podcast節目《阿善師鑑識實錄》——台灣犯罪類收聽人數第2名！
紫光燈、屍體手指夾直器、濾光板、指紋粉末……
鑑識專家神器破天荒大公開！
- 找不到屍體，如何利用後車廂的滲透血跡逮住凶嫌？
- 蘇建和案、江國慶案，是「有罪的冤獄」嗎？
- 當年無法比對的指紋，8年後竟出現吻合的嫌犯，為什麼會這樣？
- 死亡時間如何判斷？手跡、足跡如何做身高推定？台灣最權威鑑識專家告訴你。
民國69年，作者謝松善還是一個菜鳥警察，
午休時間輪值時，接起一通電話——林義雄家滅門血案，
這是他負責的第一件重大刑案，翻轉出他的鑑識人生。
謝松善從此深入當時台灣還很陌生的鑑識領域，三度赴美進修，
師承李昌鈺博士，從基層技佐一路做到刑事鑑識中心主任，
台灣近30年來的重大案件，他幾乎無役不與。
鑑識到底是什麼？謝松善說，鑑識就是用科學和嫌犯鬥智，
利用DNA及指紋鑑定、血源位置、型態學、現場模擬……
像拼圖一樣，綜合、分析、拼湊所有事證片段，重建案件的經過，
以印證嫌犯自白的真實性，證明其犯罪或還他清白。
今日判死、明日判生，大案成了全民公審
明明是「吳銘漢夫妻命案」，為何變成人權團體大力搶救的「蘇建和案」？
謝松善說，只用一根棉棒就可解決的問題，卻纏訟20年。真相到底是？
還有，紛擾司法界20年、現役軍人姦殺女童的江國慶案，
竟因鑑識人員翻倒垃圾桶時違反檢查基本動作，兩位嫌犯最後都被判無罪。
真凶到底是誰？謝松善親自還原犯罪現場。
「愛」這個學分，有人很平淡，有人很激烈
在台灣，重傷害及故意殺人等案件數量不斷下降，唯獨情殺案件不減反增。
看鑑識人員如何用鞋印鑑定與滴流血跡，偵破民國84年的虎林街于家滅門血案。
鑑識，用科學與嫌犯鬥智
如果沒有屍體，要如何證明嫌犯殺人？
民國90年的無屍凶殺案，鑑識人員就是利用血跡滲透，
推估死者出血量至少有幾十毫升，合理懷疑就算沒死也可能重傷。
還有，民國86年震驚全台的白曉燕綁架案，凶手陳進興逃亡途中計畫變臉，
犯下方保芳三屍命案，垃圾桶中遺留的彈殼，就是判斷涉案槍枝的有力證物。
證據要如何說話？被判無罪的人一定無辜嗎？
台灣最權威鑑識專家謝松善，帶你解讀犯罪現場。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰