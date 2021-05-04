《面子領導學》：替部屬保顏面，是比薪水更重要的隱形貨幣

文：胡孟君

留才第一課：替部屬保顏面

我小時候聽過一句諺語：「覆水難收。」說起丟面子這件事，覆水難收確實包含許多意義。

想像一下，當你不小心打翻餐桌上的一杯水，弄溼整個地板——想把水全部撥回杯子裡，你會怎麼做？更重要的是，即使能把地上的水全都弄回杯子裡，你還願意喝嗎？噁心！我也不願意。

我們講到面子時，也有同樣的「噁心」因素。假如你做了什麼、說了什麼，導致別人丟臉或覺得被羞辱、被看輕，那麼你的言行就很難挽回，甚至完全挽回不了。就算你有能力挽回，雙方的關係也已經惡化，至少在短期內無法復原。

因此，最好的策略是學習怎樣不會說錯話、做錯事，不管有心、無心的錯都不要犯。想達到這個境界需要同理心，也就是設身處地為他人著想。假如你能理解一項舉動會對別人造成什麼樣的衝擊，那就能成為指引你與別人溝通的導航。

你現在擁有的每段關係，以及往後將會擁有的關係，都必須有個起點。「留下好印象的機會只有一次。」這句話絕對是真的，尤其在處理與面子有關的事情更是如此。從這個角度來看，當你與人初次見面時，當務之急就是了解什麼樣的事會害別人丟臉，畢竟你還沒有建立任何私人層面的可信度，還沒有在自己的「面子銀行」裡存款。

我見過人們出於各種理由動用交情，譬如拉抬生意夥伴的地位、製造良好的第一印象，或是褒揚團隊成員。儘管如此，人人都在關係中面臨過這種挑戰：由於溝通或理解失誤，對生意或工作關係造成不良影響。我們都得從痛苦的教訓中學會一件事：有時候臉丟了，就再也找不回來。不過在多數情況下，牽涉的各方人士若是懷抱十足的耐心，面子還是有可能找回來。

後面會花一些篇幅探討哪些策略能避免害別人丟臉，不過我們要先花點工夫來了解一下，避免丟面子這件事為什麼那麼重要。

丟面子是因為有某件事（或某個人）挑起別人的羞恥、恐懼、脆弱或其他負面情緒。譬如在公開場合給別人負面意見、挑戰對方、不贊成對方、不尊重輩分、搞小動作羞辱別人、忽視或打斷別人、開不得體的玩笑等。

要形容丟面子，最貼切的說法大概就是經歷「不當的羞恥」。

撰寫《不完美的禮物》（The Gifts of Imperfection）一書的作者布朗（Brené Brown）寫道：

羞恥讓我們渾身燥熱，令我們感到渺小、有缺點、永遠都不夠好。羞恥是極為痛苦的感覺，叫我們相信自己有缺點，所以不值得擁有愛和歸屬感。羞恥攸關恐懼，我們害怕別人一旦曉得自己的真面目、從哪裡來、是什麼信仰、掙扎得多辛苦，就不會喜歡我們。信不信由你，我們甚至在平步青雲的時候，也會害怕別人知道自己有多厲害（有時候承認自己的實力和承認自己的掙扎一樣困難）。

科技讓交流更便利，卻也容易被人誤解

以下這些詞語中的「face」一字，有何共通點？

Face your fear（面對恐懼）

Face the music（承擔後果）

Face-to-face（面對面）

Face down（攤牌）

這些詞語的意思都暗示你需要應付手邊的任務，而不是逃避問題。有多少次逼得你不得不應付窘迫的情境，內心想著：「呃，還不如傳簡訊或寄電子郵件給對方，比親自出面應付輕鬆多了。」我自己就曾有過這樣的念頭。

假裝你現在必須應付某個問題，心裡產生同樣的窘迫感，然後祭出各種唾手可得的科技——電子郵件、簡訊、社群媒體、私訊。這樣一來，你就能看出因為科技本身間接、隨興的特質，丟面子的潛在機會將大幅增加。科技很容易讓人逃避不自在的情境，但是少了肢體語言和音調，也讓人容易誤解對方的意思，或是送出看似冒犯對方的訊息。

對於我們消費和散布資訊的方式，科技創造出革命性的變化。無論你需要什麼資訊，都能立馬取得——也許是參加派對的朋友傳簡訊說他會遲到，也許是手機的行事曆忽然跳出活動通知，甚至是數位灑水器的提醒功能，主動告訴你庭院某個地方漏水。

雖然這些彈指之間就能得到的資訊確實讓我們享有更多控制權，但也有缺點，就是在我們與溝通對象之間會豎立高牆。從面子的觀點來看更是如此：人與人之間不再有禮儀。

我們利用數位溝通，會喪失某種程度的禮貌，不管是用電子郵件或簡訊交流都是如此。文字無法確實表達肢體語言，至於社群媒體上砲火猛烈的文字交鋒，就更不用說了。

美國公共廣播公司曾發表一篇文章，以很長的篇幅探討陌生人、甚至家人是怎麼在網路上爆發衝突，他們覺得每個人都有權利加入任何話題的討論，完全不用顧慮用字遣詞對他人的衝擊。

舉個例子，某個家庭的兩個成員開始討論槍枝管制，不料討論變得十分火爆，一發不可收拾，最後兩人居然「互刪好友」。其中一人後來表示：「如果這場討論是面對面進行的，誰也不會轉身離開。」

我有一個客戶分享自己遭到親戚、朋友網路霸凌的經驗。

我的客戶梅麗莎（Melissa）從小在黎巴嫩長大，她從哈佛大學畢業，25歲時在一個小型非營利機構服務。她就讀的高中只有她一個學生考上哈佛大學，一般人會覺得這項成就值得驕傲。

梅麗莎在臉書上張貼一些她在哈佛校園拍攝的照片，沒想到和她同一所高中的學生和家長居然羞辱她、霸凌她，理由是覺得梅麗莎是在「炫耀」。她還來不及慶祝自己的成功，就決定不再發表任何文章和照片，因為梅麗莎覺得很丟臉，也為自己成功考上哈佛感到很可恥。

從哈佛大學畢業後，她想回饋美國當地的社區，因此開始為當地的非營利機構工作。可是，臉書上同一群「好友」卻繼續在社群媒體上羞辱她、鄙視她的職業，有一個還在下方留言：「妳就只能做那個呀？」

作家羅辛（Hanna Rosin）曾寫過一篇文章〈同理心的終結〉（The End of Empathy），她指出許多研究顯示，這世代已經喪失同理他人的能力。人們再也不覺得有必要設身處地為別人著想，就算有同理心，也比較願意投射在自己本來就支持或有關係的對象身上。

羅辛引述印第安納大學副教授康萊絲（Sara Konrath）的研究：有更多學生表示，幫助處境困難的人不是他們的問題，透過別人的觀點看這個世界，也不是他們的責任。2009年時，康萊絲綜合所有標準，我從中發現一般年輕人的同理心，比我自己這一代少了40％，你沒看錯，就是40％！

這點再加上目前通訊科技的效力，很快就能看出「自掃門前雪」的感覺是怎麼製造問題，如果我們想透過保全面子和同儕、生意夥伴培養關係，這種心態就大錯特錯。

同理心和面子糾結在一起，無法真正分開。我們先來想想，同理心究竟是什麼意思。

在谷歌（Google）搜尋引擎中找尋同理心這個詞的定義，得到的答案是「了解並分享他人感覺的能力」。

再把這個定義和保全面子放在一起思考，可得知保全面子的目標是在與他人交流時，避免造成對方不當的羞恥，免得害別人丟面子。當你和不同背景的人往來時，挑戰特別艱鉅，這時你根本不清楚怎樣才能站在對方的立場思考，遑論避免做出或說出害對方丟臉的事？

這種挑戰最明顯的例子，大概就是和跨文化觀點的人共事。下面這個例子是關於怎樣與來自不同國家、說不同語言的群體共事，不過同樣的觀念也適用於和不熟悉的任何人或團體共事。

避免溝通失誤的四個訣竅

這些技巧能幫助你建立自己與國際同事之間的信任。

所謂的「醜陋的美國人」，我們都有個心理圖像（mental picture）——莽撞、傲慢，基於種族優越感，深信美國是世界上最偉大的國家。醜陋的美國人到國外旅行時，大言不慚吹捧麥當勞的大麥克，看輕當地飲食；碰到人就緊握對方的手上下擺動，也不管當地人打招呼的風俗是什麼。

「醜陋的美國人」這個詞最早出現在1950年代中期，1958年同名小說出版，1963年又出小說改編的電影，由男星馬龍．白蘭度（Marlon Brando）主演，更讓這個用詞聲名大噪。身為高階主管教練，我去過全球各地旅行，確實發現很多國際客戶心裡都存在這種揮之不去的文化刻板印象。

舉例來說，我認識的一位中國籍高階主管就說過，美國人講話時喜歡用「我」來開頭，像是「我上一季的成果輝煌」或是「我找到一個很棒的聚餐地點」。那位高階主管質疑他的美國同事未免太居功，因為在中國，團體比個人更重要。

在跨文化的工作情境中，有時候爭個誰是誰非並不重要，更重要的是了解自己究竟讓人留下什麼印象。你很可能不知道自己的言行早就表現「醜陋的美國人」特質，連我也不例外——但我是在臺灣長大的！打從1985年開始在美國居住之後，我就自然而然接收美國式行為與態度，譬如思考和講話速度都很快。這應該是好事，對吧？嗯，那可不一定。

有一次我到一家公司主辦領導力研習會，會中有一位韓國籍的主管舉手發言，於是我點他發表。他的英文講得很好，但不像母語那麼流利，所以當他停頓幾秒鐘，我以為他講完了，就轉身請下一位發言。

沒想到我猜錯了，他還沒講完，而且他還因為被我中途打斷感到很憤怒。本來這位主管打算直接離開會場，還好他的同事把我拉到一旁，把事情經過告訴我。

我立刻要求和那位主管私下對談，對方漲紅了臉，抱怨我打斷他的發言是一種不尊重的態度，害他在眾人面前丟臉。我說我了解他為什麼生氣，也表示很遺憾冒犯到他。之後對方同意繼續留下來，並在接下來的會議提供很多好建議，最後還為這次舉辦的活動留下很好的評價。

當你從事跨文化交流時，以下四個訣竅有助於避免類似的溝通失誤（或是幫你在事後從容修補缺漏）：

1. 尊重階級。美國人向來比較隨興、重視平等，對美國公司執行長或政治人物來說，被評為看起來像「普通人」，代表一種榮譽。反觀許多國家的企業就比較重視階級，目的是創造尊敬與穩定的企業文化。以日本為例，不喜歡員工和主管有不同意見。至於澳洲和加拿大等其他國家，一般人則對繁文縟節反感。你需要了解國際同事的期望，並做好調整的準備。

2. 架起文化天線。與其他文化互動需要準備。盡可能閱讀有關當地環境的資料，打聽你將要共事的對象。我建議你找一位文化「專家」幫忙，他能告訴你送什麼禮物比較合適、該注意哪些傳統習俗等。提醒自己保持警覺也很重要。每當我搭機前往另一個國家，總會在飛行中的某一刻，想像自己的心裡有個開關，一旦啟動那個開關，就會對即將邁入的那個世界保持知覺。

3. 避免討人厭的用詞。我的國際客戶常抱怨美國人愛插嘴；說他們很傲慢，經常以為自己已經知道答案；他們開口閉口都喜歡省略文字，有時候根本詞不達意。對美國文化和片語不熟悉的人，聽到美國人說：「那真是太好了！」可能會信以為真。母語不是英文的人，碰到「我說不上來」或「我不確定」這類模糊的翻譯時，可能也會一頭霧水。他們特別不喜歡美國人的習慣問語：「你聽懂了嗎？」因為這口氣聽起來相當高高在上。

4. 利用白金定律。黃金定律說：「你想要別人怎樣待你，就以相同方式對待別人。」問題是如果別人想要的東西和你不一樣（特別是對方來自文化截然不同的地方），恐怕會弄巧成拙。亞歷山德拉博士（Dr. Tony Alessandra）創造了一條他所謂的白金定律：「別人想要怎樣被對待，就用那種方式對他。」因為你必須找出別人想要的、重視的東西，投其所好，才能達成目標。

我發現如果一個人的心胸開放，願意摒棄自己的成見，就有助於找到上述的待人方式。最近有一家亞洲的大型私募股權公司聘用我擔任教練，輔佐一位前途看好的高階主管。這位主管表面看上去和亞洲的刻板印象十分吻合：不愛說話、性格內斂、階級意識強，但其實他從小是在紐約市長大，覺得美國文化很親切。

不要因為溝通失誤和信用受損，害你的商業活動分崩離析。無論你前往任何國度、面對任何外國文化，都要對不同背景的人抱持誠懇、好奇、願意聆聽的態度。你的下一筆生意做不做得成，全都指望這件事。

跨文化專家松本清曾撰文探討西方與亞洲（尤其是日本）的面子觀有何不同之處：「西方人的面子比較自我導向，著重個人的榮譽或自我，比較關心別人如何看待自己；至於『日本人的面子』比較偏重如何對待他人，而非關於自我，可以給別人面子、爭面子，也可能被剝奪面子、失去面子。」

松本清建議外國人如何和日本人打交道？「我建議聽取約翰．韋恩（John Wayne）對於演戲的忠告：『輕聲細語，緩緩進言，勿多語。』換句話說，你應該表現得像是要餵一隻膽怯的松鼠吃堅果——從側面接近，不要吸引太多的注意，也不要做突如其來的舉動！」

書籍介紹

本文摘錄自《面子領導學：錢解決不了的問題，面子可以。商學院沒教但你最需要的領導武器。》，大是文化出版

作者：胡孟君

譯者：李宛蓉

「終於有一本書探討這個經常被忽略、但攸關組織成敗的議題。」

——羅蘭（Diana K. Rowland），暢銷書作家，IntXel公司總裁

效率低落的大公司比獲利小的公司更容易招到人，你以為是薪水？錯，是因為名片。

開會總是沒人問問題——不是不想問，而是在一堆人面前問錯問題，很丟臉。

部屬執行你的指令時就是要打折扣？不是你的問題，而是全聽你的，他沒面子。

部門聚餐，你主動買單卻得罪了人？

太多了，商學院、課本沒教的管理問題，其實多半是面子問題：

像是部屬抱怨「興趣無法發揮」、客戶向你抱怨東西太貴讓他「很難跟上面交代」、

你受到主管公開讚美，事後竟遭到其他同事圍剿……作者列舉了幾十種狀況，

其實都在說同一件事，那就是：你這樣做，讓我「沒面子」。

本書作者胡孟君生於台灣，大學畢業後取得賓夕法尼亞大學碩士學位，

是全球領導力協會的創辦人，其客戶遍及《財星》五百強企業。

她說，面子很重要，但公司裡頭很少人會直接用「面子」這兩個字。

而且，只要是人就會在意，不分東西方。

面子管理，比薪水還重要的隱形貨幣

谷歌團隊曾花兩年時間，研究內部超過180個組織、幾百位員工，

發現提升員工生產力的關鍵居然是心理安全感，也就是，在這裡工作很有面子。

怎麼讓員工感覺最有面子？主管只需說一句：「我想聽聽你是怎麼想的」。

給面子不是說話技術，是你思慮周全的表現。

面子當然要顧，但問題還是要解決

「你說這話什麼意思？」

「為什麼我們大家都要聽他的？」

「我的話都還沒說完，就被他打斷。」……

聽到哪些話你要當場明白，

這麼說話的人，已經把面子的重要性擺在解決問題之前。

如何讓組織成員能接受彼此衝突、又不會摧毀團隊關係？

看看最不給人面子的蘋果創辦人賈伯斯怎麼給面子，把這隱形貨幣花在刀口上。

有些狀況你得看出來、有的話你得聽出來，以下事實無庸置疑會產生面子衝突：

被女主管領導，男性常覺得沒面子，公司該怎麼處理？

員工離職主因，一是錢少，二是心委屈了，你能看出是哪個原因、該怎麼解嗎？

部屬不在乎主管領多少，只在乎同梯同事薪水有沒有比自己高，這也關乎面子。

如何給人建議又不傷對方自尊？關鍵在你怎麼使用連接詞。

面子該怎麼給，才能留下好印象，讓你「好做事」？

哪些言行要避免，才不會丟了面子還失了裡子？

這是商學院沒教、但攸關組織成敗的領導關鍵。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰