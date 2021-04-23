《觸碰美洲豹》：那些有英雄特質的拉美領袖，我相信是死於美國創造的意外之中

文：約翰・柏金斯（John Perkins）

豺狼出手

哈伊梅・羅爾多斯是民粹律師和民族主義者，一九七八年角逐厄瓜多總統大位時，猛咬石油公司和支持這些公司的體制不放，以此受到國際關注。

石油公司在厄瓜多存在已久且行事不端。二次大戰期間，約翰D・洛克斐勒所創立的標準石油公司，透過拍賣搶到祕魯的石油開發權。在厄瓜多的類似拍賣會上，荷蘭皇家殼牌石油公司打敗標準石油。約翰・洛克斐勒的兒子納爾遜（Nelson）負責替美國總統富蘭克林・羅斯福協調美洲事務。他積極促進標準石油在亞馬遜河地區的利益，氣惱於厄瓜多這場拍賣的結果。

希特勒入侵荷蘭後，納爾遜・洛克斐勒讓美國政府和其盟友相信，不該讓「納粹公司」控制此半球如此多的石油（他忘了提德國無法經由美國所控制的巴拿馬運河或亞馬遜河運出石油）。在一九四二年的某場高峰會上，西半球最有權勢的幾個國家簽了里約協定（Rio Protocol）；根據此協定，厄瓜多被迫將其約四成的領土割讓給祕魯。石油開採權先後落入標準石油和德士古手裡。

哈伊梅・羅爾多斯開打選戰時，德士古已在厄瓜多於亞馬遜河流域仍持有的土地——面積已大減的土地——採掘大量石油。羅爾多斯在演講中保證，石油收益會提升厄瓜多窮人的所得。當時，在厄瓜多和大半拉丁美洲，有力量甚大的右翼團體和殘暴的獨裁者，羅爾多斯在這樣的環境裡提倡人權和重大社會改革。

一九七九年，哈伊梅・羅爾多斯打破歷來皆由美國所支持的獨裁者主政的慣例，成為厄瓜多第一個民選總統。他說到做到，要德士古等石油公司將他們從厄瓜多石油賺得的利潤裡，拿出理該歸厄瓜多人的部分上繳。德士古悍然反對任何會制定新慣例的法律——不只在厄瓜多如此，在其他國家亦然。

我和其他經濟殺手被派去厄瓜多勸這個總統改弦更張。我們向羅爾多斯總統表示，只要聽話，他個人就有機會發大財並得到美國政府（包括中情局）全力支持，遭其拒絕。

石油公司和華府使盡各種手段。他們的公關人員在國際上有計畫的詆毀羅爾多斯總統，他們的說客大舉進入基多和華府，他們的專家猛上電視。他們把這位民選總統——支持社會改革但非支持共產主義的總統——抹黑成蘇聯傀儡。

羅爾多斯總統面對威脅利誘不為所動，反倒在演說中警告石油巨頭和所有外國利益集團，若不執行有助於厄瓜多人民的計畫，就必須離開他的國家。一九八一年五月二十四日，他在基多發表了重大演說，然後搭上他的專機前往厄瓜多南部的一個村鎮。飛機最後變成一團火球，他、他的妻子、數名他的下屬、一名空服員、兩名機師喪命。

舉世震驚。厄瓜多人和拉丁美洲各地的人怒不可遏。報紙將這起墜機斥為中情局的暗殺行動。支持這項暗殺指控的理由，除了華府和石油公司公開仇視他，也有具體證據，包括針對此飛機兩個引擎在瑞士所作的工程檢測和飛機「黑盒子」始終未找到（或已被拿掉）一事。目擊者說總統羅爾多斯擔心遭暗殺，有兩架座機。據報導，在最後一刻，他的一個安全官說服他搭上這架要命的飛機，上了黃泉路。

與此同時，在巴拿馬，國家元首歐馬爾・托里霍斯（人稱行政首長／Jefe de Gobierno）向羅爾多斯總統致上悼詞，稱他「我的兄弟哈伊梅」。他告訴他家人，「我大概會是下一個。雷根要我死。」

在許多國家，托里霍斯被目為英雄；他被譽為一九七七年談成托里霍斯－卡特條約的功臣，迫使美國將巴拿馬運河交給巴拿馬。一如羅爾多斯總統，他提倡人權，他是向各種政治立場的難民張開雙臂歡迎的國家元首。他力倡社會正義，不只在巴拿馬這麼做，而且為整個拉丁美洲和世界這麼做。他是扳倒大鯨魚的小蝦米，帶領一個小國挺身對抗世上頭號超級強權。他已成為國際人物，許多人相信他會被提名爭取諾貝爾和平獎。

這些英雄特質也使托里霍斯成為某些人的眼中釘。很有權勢的人痛恨他。總統雷根、副總統布希、國防部長溫伯格、參謀長聯席會議決意除掉他。駐拉丁美洲的美軍首長，惱火於托里霍斯－卡特條約中關閉美國陸軍美洲學校（School of the Americas）和美國南方司令部（US Southern Command）熱帶作戰中心的條款——兩機構都位在巴拿馬，被視為對美國外交政策具有戰略價值，被巴拿馬人和其他許多拉丁美洲人痛恨。

托里霍斯得罪的企業界要人，包括與美國政治人物過從甚密且涉入剝削拉丁美洲勞力和自然資源的大型跨國企業的高級主管。這些企業包括製造、工程企業、通信公司、海陸運聯合大企業，在這些企業的高階主管眼中，托里霍斯不只是巴拿馬的領袖，還是正在全球各地鼓吹之變革的代言人。

我在托里霍斯與美國總統吉米・卡特一九七七年就巴拿馬運河控制權談成重大協定之前，被派去巴拿馬腐化托里霍斯數次。我的任務是讓托里霍斯相信，只要他屈從，他、他的家人和朋友就會發大財。他所需要做的，就只是讓這條運河繼續作為美國的公營企業，讓運河區繼續作為美國領土，並且不再鼓吹人權和反對美國干預。運河區是將巴拿馬整個一分為二的長條狀地帶，境內有高爾夫球場、殖民時代風格的宏偉建築，運河區的存在冒犯了巴拿馬的主權。

但一認識這個總統，我開始左右為難。與他幾次面晤，以及在活動場合看他與來自各行各業的人互動，我印象深刻。我敬佩他的勇氣、他遭逢逆境時的幽默感、他對生命的熱愛、他的政治廉潔。要我腐化我所尊敬的人，有虧我的節操。

一方面，我想勸他改弦更張——那是我職責所在。另一方面，他為人民、為建立更公義世界獻身的精神，使我暗地裡希望他如願。我也意識到如果我有辱使命，他會成為豺狼的頭號目標。最後一次與他會晤時，我看出他不會屈服於我或任何威脅利誘。

一九八一年七月三十一日，即羅爾多斯喪命兩個月後，托里霍斯死於專機墜機，情節與厄瓜多總統遇害之事驚人類似，一同遇害者有四名助手和兩名機師。多國政府元首和媒體再度指責美國暗殺他。我有充分理由相信這一指控屬實。後來，有人發現一九八九年十二月美軍入侵巴拿馬時，毀掉此墜機事件的機密調查文件，外界對美國的懷疑隨之更濃。

何其反諷，那個七月我正與維妮弗烈德・格蘭特（Winifred Grant）同居，不久與她結婚。她是貝泰公司首席建築師的女兒，貝泰則是深度涉入巴拿馬事務的工程公司。我的雙面人生，這又是一例。我再度被往兩個方向拉扯。

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書籍介紹

本文摘錄自《觸碰美洲豹：化恐懼為行動力，打造生命經濟，挽救全球危機》，時報文化出版

作者：約翰・柏金斯（John Perkins）

譯者：黃中憲

《經濟殺手的告白》作者約翰・柏金斯最新懺悔之作！

無視威脅利誘，決心揭開帝國主義內幕！

柏金斯以局內人身分，向世人披露美國政府、跨國「援助」組織以及大企業的所作所為如何成為催生出人類浩劫的幫兇。他自覺有愧於他的國家、他的女兒，乃至於全世界因為他和他的同夥所幹下的事而受苦的人。在本書中，他讓世人看清他的國家已偏離美利堅共和國的原始理想，正走向全球帝國的險路上。

世界強權想殖民並控制他人的念頭，給全球人類帶來了嚴重傷害。

前經濟殺手金盆洗手，呼籲世界公民共同對抗破壞性體制，打造生命經濟！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航