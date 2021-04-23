《觸碰美洲豹》：只不過吃了一盤義大利麵，怎麼讓我切掉七成的結腸？

文：約翰・柏金斯（John Perkins）

中毒

二○○一年九月十一日，我正帶領一個「夢想改變」團體去亞馬遜河地區深處拜訪舒阿爾人。世貿雙塔遭攻擊時，我正好和安地斯山區高山上的一位機師用短波無線電在通話，已和他約好幾天後請他來接我們。他正在聽商業廣播電台，每隔約一分鐘就向我描述正在紐約發生的不可置信情事。

那一晚，有個舒阿爾族薩滿僧表示願為我們這群人辦個儀式，助我們因應我們所有人當下的震驚和恐懼。

回美國後，我搭機到紐約市。俯視那個可怕的大坑，我知道該是時候把心裡的想法，把我當經濟殺手所幹的事，寫下來。我不認為寫此書和九一一事件有直接關連，但我覺得必須揭露其他國家某些人痛恨美國的一些原因。

我對史東與韋伯斯特工程公司已不再負有義務，因此我不再受制於法律規定。唯一讓我躊躇的因素，是擔心我家人和我會再度遭暗殺者威脅。於是，這次我決定把它寫成個人故事，寫成懺悔錄，不聯繫其他任何一個涉及我經濟殺手工作或豺狼工作的人。

我要偷偷寫下整部手稿，然後寄給我在紐約的經紀人保羅・費多科（Paul Fedorko）。我認為，一旦手稿到了非常幹練的費多科手裡且他把手稿交給出版商，我就高枕無憂。想殺我的人會知道，一旦把我弄成烈士，這本書會大賣。

但《經濟殺手的告白》稿子被三十九個出版商退回，主要因為擔心後果難料。保羅鍥而不捨，並且很善於替我打氣。終於，加州一家出版社，Berrett-Koehler，敢於接手，二○○四年晚期出版。出版後迅即躋身《紐約時報》非虛構類暢銷書排行榜，待在榜上超過七十週。

此書出版五個月後，二○○五年三月，我再度搭機到紐約市，要按既定行程赴聯合國演說。那時，我接受了不少媒體採訪。紐約行之前幾天，我的出版商佩格・布思（Peg Booth）來電告知有個自稱報刊自由撰稿人的男子要求採訪。他與任何報紙或雜誌都沒關係，因此最初我予以婉拒。我把與知名新聞機構的記者會晤（往往包括用餐）列為優先。

這位自由撰稿人不死心。「他表示願在機場見你，或開車載你到幾個會場，帶你去吃頓飯，」佩格就此事又來電告知我。「他會在你要下榻的那個友人的公寓處讓你下車。」我們一致認為這似乎比搭計程車好上許多。

我們開車前往紐約上城東區一家小義大利餐館時，他和我聊了我即將赴聯合國演說之事。我一點也不擔心出事，深信殺了我會使我的人生經歷廣為人知，而那是中情局或其他任何可能雇用豺狼的機構最不想見到的事。

我們點了餐，趁義大利麵還未送上來，我起身去洗手間。回來時，餐點已上桌。我們用餐時，他問了一些問題，而那些問題簡單到讓我懷疑他要怎麼寫出能獲採用的文章。我們吃得很盡興，他放我下車，我以為我和他就此不會再聯繫。

離開他之後，我一個人待在我朋友的公寓裡，準備去見我的寫作經紀人保羅，就在這時，我突然肚子劇烈絞痛。我蹣跚走到廁所，坐在馬桶上，吐出血。保羅到時，我已躺在地板上，身子劇烈顫動，休克。我被急送至萊諾克斯丘醫院（Lenox Hill Hospital），獲告知我已流掉體內一半以上的血，然後立即輸血。醫生替我動了六小時的手術，拿掉我七成以上的結腸。

我躺在病床上休養時，收到記者、帕恰馬馬同盟的人、許多友人發來的電郵和來電，其中有些人認定我被下了毒。我愈想愈深信我的確被下毒。幾個月前我做過「五十歲後」預防性標準結腸鏡檢查，我的佛羅里達胃腸科醫生告訴我，除了有我這年紀的大部分人會有的一些憩室，我的結腸狀況良好。此前我未出現任何症狀，未有疼痛或流血。

身為練武之人，飛紐約的兩天前，我和其他黑帶選手一起激烈操練過，身體狀況很好。事後回想，我意識到在餐廳時我去上廁所，讓那位「報刊自由撰稿人」可以好整以暇在我的食物裡下毒。

當時，紐約醫生只想著要保住我的性命，動完手術才想到我可能遭人下毒，而這時，唯一的證據已遭火化。先前我被匿名來電和一個聲稱代表厄瓜多石油利益集團的人威脅過，被美國海關官員騷擾過，但我一直天真的認為那本書的出版給了我護身符。如今看來這是一廂情願。我幾次欲聯繫那位「報刊自由撰稿人」，都找不到人。無論如何，我沒有證據指控他犯罪。

手術後頭幾天，我先是寬慰於自己保住性命，繼而擔心又會有人欲殺我，或對已飛到紐約陪伴我的潔西卡、維妮弗烈德做出可怕的事。我要她們提高警覺。

然後，有個老朋友打電話來，提出別的見解。他曾是為政府在非洲、中東、美國的情報機構工作過的傭兵豺狼。

「那個傢伙的手法太蠢，太不專業，不可能是中情局或國安局的人。如果他為某個聯邦政府機關效力，你不可能還活著。」

「那會是誰？」

他停頓片刻。

「我猜，狂熱分子。因為你當經濟殺手所幹的事而痛恨你的人，或因為你抖出內幕，把它寫出來。」

我頓時寬心了不少。然後又一個可怕念頭不讓我好過。

「你覺得他會再動手嗎？」現場靜默了片刻後，他終於回答：

「我猜不會，像那樣的瘋子通常性情古怪。如果沒得手，很可能認為不值得冒第二次出手的風險。就你的情況來說，這個傢伙會上網路聊天室看別人聊你的事。他知道你受傷不輕，失去大部分結腸，錯過一場聯合國演後和其他數十場活動，知道你大概嚇破膽，以後會非常小心。」

「這時他正沉浸在他得意洋洋的古怪世界裡。」他輕聲笑。

他掛掉電話後，我覺得自己像是得到緩刑的人。我躺在床上，獨自一人在病房裡，讓逃過一劫的心情帶我進入深沉的夢鄉。

但一醒來，我就意識到另一個讓人不安的問題。那或許來自夢中。我在想，還有多少人因為我當經濟殺手所幹的事，或因為我試圖彌補那些過錯，而痛恨我？

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書籍介紹

本文摘錄自《觸碰美洲豹：化恐懼為行動力，打造生命經濟，挽救全球危機》，時報文化出版

作者：約翰・柏金斯（John Perkins）

譯者：黃中憲

《經濟殺手的告白》作者約翰・柏金斯最新懺悔之作！

無視威脅利誘，決心揭開帝國主義內幕！

柏金斯以局內人身分，向世人披露美國政府、跨國「援助」組織以及大企業的所作所為如何成為催生出人類浩劫的幫兇。他自覺有愧於他的國家、他的女兒，乃至於全世界因為他和他的同夥所幹下的事而受苦的人。在本書中，他讓世人看清他的國家已偏離美利堅共和國的原始理想，正走向全球帝國的險路上。

世界強權想殖民並控制他人的念頭，給全球人類帶來了嚴重傷害。

前經濟殺手金盆洗手，呼籲世界公民共同對抗破壞性體制，打造生命經濟！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航