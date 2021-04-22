市場泡沫疑慮：缺料造成產業「重複下單」？童子賢：如果到了最尾段真的要擔心

近日科技業「缺晶圓」傳聞不斷，使產業景氣出現反轉，各公司紛以「購地建廠」作為缺貨的應對策略，傳統產業如鋼鐵、水泥以及玻璃陶瓷也一併水漲船高，在科技與傳統股雙雙推升的情況下，台灣股市屢屢創高。

近日市場卻不斷傳出「景氣雜訊」，認為產業上有「重複下單」的疑慮，外界示警經濟榮景恐成泡沫。日前，分析師楊應超強調只能儘量做好因應處理，並預估最快今年下半年到明年，可能出現庫存調整。昨（21）日和碩董事長童子賢則表示，缺貨是甜蜜困擾，如果到了尾巴是真的要擔心。

股市不斷創高 產業界憂心泡沫化

《聯合報》報導產業中有人憂慮，缺貨會造成企業重複下單搶料，而實際上並無這麼高的需求，並認為產業榮景可能是假象，恐會有泡沫化的疑慮。童子賢認為，目前這麼熱的狀況下，就算重複下單也會去化掉，反而是要擔心最尾段的時候。

昨日童子賢還指出，中鋼最近股價暴漲，因為鋼鐵缺料，顯示產業蓬勃。這情況也能解釋成經濟學矛盾，因為經濟發展帶來通貨膨脹，那像是一頭恐龍，但如果不膨脹，就是通貨收縮。如果通貨膨脹是一個恐龍，那通縮就是三頭恐龍，是加更危險。

早在日前，台積電董事長劉德音曾指出重複下單的情況。《經濟日報》報導，劉德音於3月30日以台灣半導體產業協會（TSIA）理事長身分，出席TSIA年度會員大會後示警，三大因素導致現階段全球晶片短缺，尤其不確定性因素增加，出現重複下單的狀況，成熟製程如28奈米現在看似供不應求，但實際上，全球產能仍大於需求。

繼劉德音示警後，《經濟日報》報導宏碁董事長陳俊聖於3月31日表示，筆電市場也出現重複下單狀況，但仍有剛性需求支撐，他說更令人憂心的是，從證券市場等四大方向已經看出全球經濟有泡沫化疑慮。

他分析，從經濟學角度觀察，證券市場、房地產、原物料及終端產品價格可看出端倪。現在證券市場有個奇怪現象是SPAC（特殊目的收購公司），先上市在找目標，但現在美股已經有200家上市，家數、金額皆創新高，有點過頭。

其次，全球房地產價格有再提升，像台灣中南部地區、美國房市都有上漲。第三則是原物料，尤其是銅、鋁，工業用金屬都在漲價。最後是終端產品價格，等到民眾發覺時，已經是接近泡沫了。

《經濟日報》指出，鴻海董事長劉揚偉於4月20日表示，現在缺料狀況越來越普遍，產業對於缺料情況下重複下單（overbooking）狀況相當擔心，他重申要到明年第二季缺料狀況才會緩解。

劉揚偉說明，應關切市場需求實際狀況，要過瘋狂搶購期才會明朗，產業真正擔心的就是重複下單。鴻海目前正常訂單影響程度約10%，但現在又有更多急單和重複下單的狀況，進而導致整體出貨時間遞延。

產業榮景是一場夢？ 分析師這麼說

《MoneyDJ新聞》報導，Susquehanna分析師Christopher Rolland指出，半導體產業前置時間和股價估值倍數已升至遠高於歷史平均值水準、給這個原本就已呈現劇烈起伏的產業增添潛在風險。

Rolland還表示，晶片產業供給短缺可能導致客戶累積庫存，這可能導致超額出貨、無法反映真正需求。

《聯合報》報導科克蘭資本董事長楊應超強調，半導體每幾年就會出現庫存調整，重複下單是本來就有的事情，只是現在加劇了，只能儘量做好後續的因應處理，並預估下半年到明年將可能開始出現庫存調整。

他進一步解釋，因為半導體缺貨，造成大家開始囤貨，就好比口罩缺貨時，大家也會重複下單來搶貨，楊應超舉例，以新冠肺炎疫苗來看，預期在缺貨的情況下，美國政府也可能下出4倍的訂單，希望可以拿到足夠的疫苗。

楊應超還說，供應鏈重複下單，不管是口罩、疫苗或是半導體都一樣，這是人性，只是半導體的供貨流程是三至六個月，很難去預測這麼久的情況，一旦取消訂單或是不下單，可能就排不進去，因此在搶貨的心理下，寧願多訂多買也不願少買。

業界分析師認為，目前股市位於高點，面對產業狀況還未明朗的情況下，投資人應該做好風險評估分批投入，才不會在市場上受到無法承受的傷害。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航