第93屆奧斯卡完整入圍名單，《曼克》10項大獎領跑、《游牧人生》眾所矚目

第93屆奧斯卡將於台北時間4月26日早上頒獎，入圍名單以名導大衛芬奇（David Fincher）睽違6年的新作《曼克》入圍10項大獎成為領跑者，除了《曼克》在入圍階段一枝獨秀之外，其餘的入圍者皆較為平均，《父親》、《游牧人生》、《夢想之地》、《靜寂的鼓手》、《猶大與黑色彌賽亞》、《芝加哥七人案：驚世審判》各自入圍6項緊追在後，其餘像是《藍調天后》、《花漾女子》各自入圍5項。

這份大致符合各界預期，偶有爆冷。而其中的亮點，當然是非裔、亞裔、女性等勢力崛起，創下了奧斯卡許多「首個」紀錄，以最佳影片為例，《猶大與黑色彌賽亞》成為首部全非裔製片入圍的作品，Christina Oh則以《夢想之地》成為首位亞裔女性入圍，而導演項目也破天荒同時入圍兩名女性導演，分別是備受矚目的《游牧人生》趙婷以及《花漾女子》艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell），當然，在本屆獎季相當風光的趙婷也以導演身份成為影史第一位「有色人種女性」（woman of color）的入圍者，持續創下自己的影史紀錄。

本屆入圍名單或許代表了今年的奧斯卡趨於多元，也向外界證明，影藝學院正逐步擺脫過往「老白男」的眼光窠臼。而本屆奧斯卡雖然籠罩在肺炎疫情的陰影下，但做為全世界影視工業最強盛的國家，奧斯卡仍舊會舉行實體頒獎，將請來《天人交戰》史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）、電影製片Stacey Sher以及節目製作人Jesse Collins擔任典禮製作人。

在揭曉賽果之前，先看本屆完整入圍名單。

第93屆奧斯卡完整入圍名單

最佳影片

《父親》

《猶大與黑色彌賽亞》

《曼克》

《夢想之地》

《游牧人生》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳導演

《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）

《曼克》大衛芬奇（David Fincher）

《夢想之地》鄭李鑠（Lee Isaac Chung）

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）

最佳男主角

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）

《曼克》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《夢想之地》史帝芬元（Steven Yeun）

最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）

《美國訴比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day）

《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）

《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）

最佳男配角

《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）

《猶大與黑色彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom, Jr.）

《金屬之聲》Paul Raci

《猶大與黑色彌賽亞》凱斯史坦費爾德（LaKeith Stanfield）

最佳女配角

《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）

《父親》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

《曼克》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《夢想之地》尹汝貞（Yeo-jeong Yoon）

最佳原創劇本

《猶大與黑色彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手／金屬之聲》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳改編劇本

《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》

《父親》

《游牧人生》

《邁阿密的一夜》

《白老虎》

最佳動畫長片

《1/2的魔法》

《飛奔去月球》

《笑笑羊大電影：外星人來了》

《靈魂急轉彎》

《狼行者》

最佳動畫短片

《挖道兔》

《她的異想世界》

《無論如何我愛你》

《Opera》

《Yes-People》

最佳實境短片

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《Two Distant Strangers》

《單車失蹤記》

最佳攝影

《猶大與黑色彌賽亞》

《曼克》

《讀報人》

《游牧人生》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳服裝設計

《艾瑪》

《藍調天后》

《曼克》

《花木蘭》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳紀錄長片

《一場大火之後》

《希望之夏：身心障礙革命》

《The Mole Agent》

《我的章魚老師》

《談》

最佳紀錄短片

《Colette》

《A Concerto Is a Conversation》

《不割席》

《Hunger Ward》

《獻給拉塔莎的詠嘆調》

最佳剪輯

《父親》

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳國際電影

《醉好的時光》｜丹麥

《少年的你》｜香港

《一場大火之後》｜羅馬尼亞

《The Man Who Sold His Skin》｜突尼西亞

《Quo Vadis, Aida?》｜波士尼亞與赫塞哥維納

最佳妝髮設計

《艾瑪》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳美術設計

《父親》

《藍調天后》

《曼克》

《讀報人》

《天能》

最佳原創配樂

《誓血五人組》

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

最佳原創歌曲

《猶大與黑色彌賽亞》〈Fight For You〉

《芝加哥七人案：驚世審判》〈Hear My Voice〉

《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》〈Husavik〉

《來日同行》〈lo Sì (Seen)〉

《邁阿密的一夜》〈Speak Now〉

最佳音效

《怒海戰艦》

《曼克》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

《靜寂的鼓手》

最佳視覺特效

《Love and Monsters》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《The One And Only Ivan》

《天能》

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九