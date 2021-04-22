第93屆奧斯卡完整入圍名單，《曼克》10項大獎領跑、《游牧人生》眾所矚目
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第93屆奧斯卡於台北時間4月26日早上頒獎，入圍名單各有千秋，在揭曉賽果之前，先看本屆完整入圍名單。
第93屆奧斯卡將於台北時間4月26日早上頒獎，入圍名單以名導大衛芬奇（David Fincher）睽違6年的新作《曼克》入圍10項大獎成為領跑者，除了《曼克》在入圍階段一枝獨秀之外，其餘的入圍者皆較為平均，《父親》、《游牧人生》、《夢想之地》、《靜寂的鼓手》、《猶大與黑色彌賽亞》、《芝加哥七人案：驚世審判》各自入圍6項緊追在後，其餘像是《藍調天后》、《花漾女子》各自入圍5項。
這份大致符合各界預期，偶有爆冷。而其中的亮點，當然是非裔、亞裔、女性等勢力崛起，創下了奧斯卡許多「首個」紀錄，以最佳影片為例，《猶大與黑色彌賽亞》成為首部全非裔製片入圍的作品，Christina Oh則以《夢想之地》成為首位亞裔女性入圍，而導演項目也破天荒同時入圍兩名女性導演，分別是備受矚目的《游牧人生》趙婷以及《花漾女子》艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell），當然，在本屆獎季相當風光的趙婷也以導演身份成為影史第一位「有色人種女性」（woman of color）的入圍者，持續創下自己的影史紀錄。
本屆入圍名單或許代表了今年的奧斯卡趨於多元，也向外界證明，影藝學院正逐步擺脫過往「老白男」的眼光窠臼。而本屆奧斯卡雖然籠罩在肺炎疫情的陰影下，但做為全世界影視工業最強盛的國家，奧斯卡仍舊會舉行實體頒獎，將請來《天人交戰》史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）、電影製片Stacey Sher以及節目製作人Jesse Collins擔任典禮製作人。
在揭曉賽果之前，先看本屆完整入圍名單。
第93屆奧斯卡完整入圍名單
最佳影片
- 《父親》
- 《猶大與黑色彌賽亞》
- 《曼克》
- 《夢想之地》
- 《游牧人生》
- 《花漾女子》
- 《靜寂的鼓手》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳導演
- 《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）
- 《曼克》大衛芬奇（David Fincher）
- 《夢想之地》鄭李鑠（Lee Isaac Chung）
- 《游牧人生》趙婷
- 《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）
最佳男主角
- 《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）
- 《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）
- 《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）
- 《曼克》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）
- 《夢想之地》史帝芬元（Steven Yeun）
最佳女主角
- 《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）
- 《美國訴比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day）
- 《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）
- 《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）
- 《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）
最佳男配角
- 《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）
- 《猶大與黑色彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）
- 《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom, Jr.）
- 《金屬之聲》Paul Raci
- 《猶大與黑色彌賽亞》凱斯史坦費爾德（LaKeith Stanfield）
最佳女配角
- 《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）
- 《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）
- 《父親》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）
- 《曼克》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）
- 《夢想之地》尹汝貞（Yeo-jeong Yoon）
最佳原創劇本
- 《猶大與黑色彌賽亞》
- 《夢想之地》
- 《花漾女子》
- 《靜寂的鼓手／金屬之聲》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳改編劇本
- 《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》
- 《父親》
- 《游牧人生》
- 《邁阿密的一夜》
- 《白老虎》
最佳動畫長片
- 《1/2的魔法》
- 《飛奔去月球》
- 《笑笑羊大電影：外星人來了》
- 《靈魂急轉彎》
- 《狼行者》
最佳動畫短片
- 《挖道兔》
- 《她的異想世界》
- 《無論如何我愛你》
- 《Opera》
- 《Yes-People》
最佳實境短片
- 《Feeling Through》
- 《The Letter Room》
- 《The Present》
- 《Two Distant Strangers》
- 《單車失蹤記》
最佳攝影
- 《猶大與黑色彌賽亞》
- 《曼克》
- 《讀報人》
- 《游牧人生》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳服裝設計
- 《艾瑪》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
- 《花木蘭》
- 《皮諾丘的奇幻旅程》
最佳紀錄長片
- 《一場大火之後》
- 《希望之夏：身心障礙革命》
- 《The Mole Agent》
- 《我的章魚老師》
- 《談》
最佳紀錄短片
- 《Colette》
- 《A Concerto Is a Conversation》
- 《不割席》
- 《Hunger Ward》
- 《獻給拉塔莎的詠嘆調》
最佳剪輯
- 《父親》
- 《游牧人生》趙婷
- 《花漾女子》
- 《靜寂的鼓手》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳國際電影
- 《醉好的時光》｜丹麥
- 《少年的你》｜香港
- 《一場大火之後》｜羅馬尼亞
- 《The Man Who Sold His Skin》｜突尼西亞
- 《Quo Vadis, Aida?》｜波士尼亞與赫塞哥維納
最佳妝髮設計
- 《艾瑪》
- 《絕望者之歌》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
- 《皮諾丘的奇幻旅程》
最佳美術設計
- 《父親》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
- 《讀報人》
- 《天能》
最佳原創配樂
- 《誓血五人組》
- 《曼克》
- 《夢想之地》
- 《讀報人》
- 《靈魂急轉彎》
最佳原創歌曲
- 《猶大與黑色彌賽亞》〈Fight For You〉
- 《芝加哥七人案：驚世審判》〈Hear My Voice〉
- 《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》〈Husavik〉
- 《來日同行》〈lo Sì (Seen)〉
- 《邁阿密的一夜》〈Speak Now〉
最佳音效
- 《怒海戰艦》
- 《曼克》
- 《讀報人》
- 《靈魂急轉彎》
- 《靜寂的鼓手》
最佳視覺特效
- 《Love and Monsters》
- 《永夜漂流》
- 《花木蘭》
- 《The One And Only Ivan》
- 《天能》
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九