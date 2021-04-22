阿物科技廣邀業界領袖齊聚2021 MarTech Asia 跨海攜手打造台灣獨角獸搖籃市場

隱私權戰爭開打，後疫情時代來臨，阿物科技連續兩年舉辦全臺最大的行銷科技盛會MarTech Asia，創辦人暨執行長林思吾重磅號召26位業界領袖同臺，聚焦談論趨勢及技術，期許共築產業生態系，以整合力將台灣帶向世界，把世界帶入台灣！

自 2020年阿物科技開辦MarTech Asia 行銷科技高峰會已邁入第2年，致力打造、廣邀對MarTech 產業生態系認同的業界專家與企業，提出其產業圈與個人用戶端的行銷科技新觀點。阿物科技期望在未來日新月異的MarTech領域，能與更多與會者們一同挖掘高價值且精準、具體的策略發展方向。

阿物科技攜手企業跨海結盟，打造台灣MarTech生態系

阿物科技共花費2年時間，從MarTech領域策辦的9場趨勢主題、2600+參與者的經驗中，萃取出最有價值創新知識來分享，讓台灣企業對MarTech領域不再因地區、距離限制產生資訊落差，進而影響企業未來發展機會。

阿物科技在MarTech生態系建立的初衷，除了整合也共享不同平台的多元行銷工具、技術及服務，也期望未來透過分享MarTech經營上的know-how，降低反覆試驗的時間與成本，擺脫單兵作戰展現整合力，創造整體共贏。

阿物科技在MarTech生態系的建立具體執行策略，共分兩條路線進行：

台灣：舉辦MarTech Asia、成長駭客年會、島南創聚等活動，吸引志同道合的夥伴參與，交流產業新知及市場動態。並透過業界策略聯盟，進行技術整合優化解決方案，提供消費者完整服務體驗。

國際：跨海與Magento、OPT、Treasure Data、Goo、Commerce21、EVERRISE、MARS FLAG 結盟，並和日本及其他國家的技術服務商結合，打造跨國 AI 科技聯軍戰隊，服務亞洲在地市場。

零售市場因AI技術加速發展，促使MarTech有望成為台灣新創獨角獸市場

綜觀美國領頭的零售商，如Amazon、Walmart透過AI協助處理退換貨，降低大量運輸費用的商品成本，這項作法已被許多零售商採用，甚至在國際知名快遞公司FedEX 調查近半年有許多客戶的退貨量創下新高，但如果以訂購商品的退貨比來看，很大的一部分在於疫情時代，民眾網購的需求多及眾在民生用品居多。

反觀台灣大多數企業在Martech發展仍在起步階段，阿物科技創辦人暨執行長林思吾表示，台灣的企業是以成立「部門」的角度來經營電商，還是先累積會員資料進而發展自家電商版圖，這些格局與策略的考量將影響台灣未來在Martech發展。雖然台灣仍處於探索和起步的階段，尚未完整開發的MarTech市場有望成為台灣新一代創業家的藍海市場。

欲朝向MarTech領域發展的新創可參考以下三項新零售特點：

– 須突破台灣產業結構，勇敢走出國際尋求募資，經營台灣市場但仍要有國際佈局。

– 可借鏡台灣零售近似的中國市場，至日本驗證零售電商最大的採購、庫存管理問題。

– 若以行銷科技發展為志向，容易競爭、高度發展、快速跌宕是3大產業發展現況。