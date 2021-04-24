【專訪】《不割席》導演：北京的抵制，反使影片獲益

文：Scott Roxborough

紀錄香港抗議運動的文獻短片《不割席》（Do not Split）獲得今年奧斯卡電影節紀錄短片單元的提名。該片導演安德斯‧哈默表示，北京的抵制反使該片獲益，他也希望國際社會向北京施壓。

本週日（4月25日）， 2021年度奧斯卡獎頒獎典禮在洛杉磯舉行時，因新冠大流行瘟疫，哈默（Anders Hammer）將不會出現在荷里活杜比劇院，而是坐在他的奧斯陸住家附近的一個電視演播室裡。這位挪威導演憑借講述香港民主抗議活動的影片《不割席》獲得了奧斯卡最佳紀錄短片獎提名。

哈默在接受《德國之聲》採訪時告知，「我把西裝拿去洗了，我得打扮一下。有人問我，對不能出席典禮是否感到失望。我只是對我們的紀錄片得到這麼多關注、引發這麼多關於香港所發生的事情的辯論，深為感激。」

2019年，當哈默前往香港記錄那裡的民主運動街頭抗議活動時，這種廣泛的關注超過了他自己的期許。事情源於香港政府打算修改引渡法案，修改之後該法允許將在港被告引渡至中國內地受審。

Photo credit:《不割席》片段

審查制度出擊

哈默的這部長度為半小時的文獻片紀錄了數名抗議者的活動，他們走上街頭，來到抗議活動前線、香港警察以越來越多的暴行作出回應。哈默說，「當時已有很多關於示威活動的報導，充滿整個媒體」，他不過想提供一個補充。

熟料，《不割席》——該標題採用的是抗議者用來展示統一戰線的一句口號卻成了焦點。據報導，獲奧斯卡獎提名後，中國政府指示媒體抵制或淡化本年度奧斯卡獎頒獎典禮。由此，50多年來一直轉播奧斯卡頒獎典禮的香港電視台TVB宣佈取消今年的轉播，並稱這一決定「純具商業性質」。批評者們則認為，這是國家新聞審查之故。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

中國抵制奧斯卡，並未損害哈默和他的作品。從那以來，國際媒體一直在要求採訪他。他表示，北京的做法反而產生了相反的效果，「我們的電影引起了更多的關注，關於抗議者和在香港發生的對壓制民主權利的辯論甚至也更多了。」（編按：《不割席》可在網上免費觀看）

新冠疫情對香港抗議運動也產生了直接影響。曾常有成千上萬人參加的示威活動現在被禁。哈默回憶道，「突然間，只允許最多4人參加示威。政府以大流行病瘟疫為藉口阻止抗議。」

2020年夏，北京政府到底出台了一部新的港版《國家安全法》，當局以此授予自己廣泛權力，鎮壓香港的反政府活動。 哈默說，該法是「北京對抗議者的最後答覆」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

希望國際社會對中國施壓

哈默認為，新法在香港引起「極大害怕情緒」，因為人們不清楚「什麼是允許的，什麼是非法的」。他指出，其結果是自我審查。除能贏得奧斯卡獎外，哈默還希望《不割席》的國際觀眾們能對地方政府施壓，促使其不贊成北京的行為。

不過，這位導演承認，「目前看來，事情沒有希望。」 他說，各國政府擔心被關在中國市場之外。然而，他強調，「要說我從香港的抗議者那裡學到了什麼，那就是：你不能放棄。」

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