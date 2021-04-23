停止虐待動物的日常悲劇：越南動保意識抬頭，新法將對動物施虐者祭出300萬罰款

文：劉俐

根據越南《Phap Luat日報》報導指出，4月20日生效的第12/2021號法令將對動物施虐者處以罰款。

該《越南法令》第29條規定，毆打、折磨寵物或動物者，將會被罰款100萬至300萬越南盾（約新台幣1216至3649元）。組織單位若虐待動物，則將處以300萬到500萬越南盾（約新台幣3649至6082元）的罰款。在此組織單位意指農場、屠宰場或動物收容所。懲罰還適用於屠宰食用動物前之酷刑，以及未能使動物失去知覺的屠宰過程，禁止屠宰場在屠殺動物前在動物體內放置異物、水或灌食。違反者將處以500萬至5000萬不等之罰款金額。

日常上演的悲劇

越南第12/2021號法令的催生，來自社會上許多不幸的真實故事，虐待動物的情況在越南相當普遍，許多人也將動物視為個人財產。每天的日常中，仍有許多虐殺動物的野蠻行徑依舊未被人正視。多數將動物、寵物視為財產的人，無法理解他者生命如人類一樣擁有知覺情緒，因此肆意地施以身體傷害或棄養。甚至有的飼主會將寵物當作潮流追捧，有的則成了身份地位的象徵，而當動物年老體弱、無法負擔醫療費用時就將他們拋棄。

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從習以為常到打破現狀

而在這些虐待動物的悲劇發生後，為了打造共好社會，提倡動物權的聲音也愈發高漲。

2014年10月，胡志明市舉辦第一屆動物福利救援會議，代表越南在經濟起飛的同時，動物權意識也同步受到重視。2018年，一份在Can Gio（芹蒢縣）發起的請願書，蒐集了4萬份連署書，試圖制止Can Gio生態保護區的猴子馬戲團表演，最終Can Gio生態保護區順應民意而中止表演。該事件是在提倡動物保護方面罕見的勝利案例，因為它在網路上獲得了足夠的關注。

同年位於多樂省（Đắk Lắk）的那屯（Yok Đôn）國家公園於7月13日與亞洲動物基金會（Animals Asia Foundation）共同簽署了《大象友好型旅遊模式協議》，協議內容包括未來該國家公園不再提供騎大象行程，與大象的互動將轉為觀察其生活，而園區內的三頭亞洲象將能夠自由漫遊於森林，不再被鐵鍊束縛。此外，越南第一本寵物雜誌《Mê Thú Cưng》（Passion for Pets）也在2014年誕生，雖然僅曇花一現發行了三年，但以越南文撰寫的寵物雜誌，也帶給當地人飼養、照護更全面的知識。

Photo Credit： Dotuanhungdaklak CC BY SA 3.0 那屯國家公園

國內外不同觀點，需以寬容之心理解在地民情

如今越南政府以強制力要求民眾重視動物的生命權，但新法令發布後是否真的能發揮抑止作用？民眾是否會因此增強善待動物的觀念？許多旅居於此的外籍人士認為此法令罰鍰金額過低，無法發揮作用，不過依據當地薪資水準，這對一般民眾來說，其實已是有點負擔的金額了。

不管如何，越南各地仍有無私的人們默默努力著，像是南部成立的「西貢時間動物」（Saigon Time Animal Shelter）收容所，與北部「河內寵物救援」（Hanoi Pet Rescue），國外也有專門搶救越南山區月熊的「Animals Asia」等志工團體來照顧和安置受害動物。在遏止殘殺的公權力下，生命教育也需要同步努力，才能真正與動物共榮共存。或許身為異鄉人的我們，應該以更樂觀態度看待越南逐步改善的動保現狀。

Nhân ngày sinh nhật Trạm, mình xin thông báo một chuyện đã âm thầm làm cả tháng qua: tụi mình đã chuyển nhà chó sang chỗ... 由 Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội - Center of Pet Animal Protections and Studies 發佈於 2021年4月14日 星期三

本文獲點點越南授權刊登，原文在此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒