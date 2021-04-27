失智長輩後期出現「妄想」，應對時要把握這六個重點

「我存摺裡的錢怎麼少了？」失智的林伯伯老是懷疑媳婦偷他的錢，不論家人怎麼跟他解釋，他都無法接受。媳婦心中委屈跟丈夫訴苦，但作兒子的面對爸爸的問題，除了兩邊各自安撫，也不知道該如何是好。

邱家這兩、三年來一直很苦惱，因為照顧邱媽媽的外籍看護老是換人。原來失智的邱媽媽，老是懷疑女性外籍看護會勾引自己的丈夫，只要看到看護與丈夫稍有接近，就會破口大罵對方「狐狸精」，看護做一陣子就受不了了，只好重新找人來接手。

一般人對失智症的認知，大都以為就是忘這忘那、認不得家人，或是講話顛三倒四等等。事實上，失智到了中、重度以後，還會出現妄想、幻覺、失語等現象。而「妄想」這部分，最常見的就是「被偷」、「被害」、「嫉妒」等類型。

當失智長輩出現妄想時，應對上要把握六個重點：

不需要試圖說服對方。 勿直接駁斥或否定他。 耐心聽對方訴說，眼睛看著他，並以和緩輕柔的語調與之互動。 對話儘量簡單明瞭，一次只聊一個話題，善用手勢、語調來強化表達的內容。 避免在這個話題上一直爭論，盡快轉移話題。 用對方喜歡的事物，轉移他的注意力，例如放他愛聽的老歌，看最疼的孫子照片等等。

照顧失智家人常比照顧臥床病人還要來得辛苦，主要就是除了體力上的負荷，更多的是來自於情緒或心理上的壓力。像前述的林伯伯的媳婦，常被誤會偷竊，長期下來很容易產生心理上的困擾，這類狀況導致憂鬱症的案例，更是時有所聞。

針對照顧者本身，以下有幾個可參考的建議：

照顧失智家人時，除了要注意對方的狀況，更要先把自己顧好。免得照顧者一倒，被照顧者也跟著落入悲慘的狀況。

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