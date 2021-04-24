喉嚨痛不一定是感冒，有這些症狀表示病情不單純、需盡快就醫

喉嚨痛是相當常見的症狀，每當喉嚨痛時，大家通常會直接聯想到感冒，其實喉嚨痛的原因很多種，可能不一定是感冒。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科柯皓允醫師指出，喉嚨是呼吸道、消化道對外的通道，在呼吸、進食的過程中，容易接觸到病毒、細菌等各種病原體，若遭到感染便會出現喉嚨發炎、腫脹、疼痛。其中，感冒是喉嚨痛最常見的原因，以病毒感染為主。過於勞累、營養不良、免疫力低下等狀況，都會增加感染的機會。

除了感染之外，胃食道逆流也可能導致喉嚨痛，因為胃酸的酸性較強，溢到喉嚨時，會對黏膜造成傷害，而時常感到喉嚨卡卡、有異物感、疼痛不適。

如果生活環境、工作環境中有粉塵、花粉、香菸、揮發物質等，同樣會對喉嚨造成刺激，誘發發炎反應。

Photo Credit: 照護線上

部分民眾因為需要長時間講話、唱歌，若發音方式不正確或過度用力喊叫，皆可能導致黏膜損傷，而有喉嚨不適的狀況發生。

緩解喉嚨痛，可以這樣做

柯皓允醫師表示，出現喉嚨痛時，可以在日常生活做些調整，以緩解症狀。請避免辛辣、刺激性食物，以免讓症狀惡化。最好不要抽菸或吸入二手菸，因為香菸中有大量有害物質，可能使黏膜發炎加劇。

攝取充足水分會有幫助，對健康成年人來說，將體重乘以30，大約是每天需要的水量，但不要喝太熱或太冰的水。維持喉嚨濕潤，有助緩解不適。另外也要注意空氣中的濕度、溫度要適中，過於乾燥也會讓喉嚨更不舒服。

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柯皓允醫師解釋，喉嚨痛患者就醫時，醫師會先了解狀況，評估可能的發生原因，才能對症下藥。若喉嚨痛有伴隨咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉痠痛等症狀，大多屬於病毒感染。能夠造成感冒的病毒有非常多種，大多沒有特效藥，得仰賴我們自身的免疫系統來對抗病毒，醫師會針對症狀表現來開立藥物，緩解不適。

假使上呼吸道感染的病程延續好幾天，可能出現繼發性細菌感染，而開始呈現比較濃稠的痰液或鼻涕，這時才考慮使用抗生素。「是否使用抗生素，必須由醫師評估判斷，」柯皓允醫師提醒，「不要認為感冒就得吃抗生素，畢竟抗生素是針對細菌感染，濫用抗生素恐導致抗藥性，而且可能影響腸道菌叢。」

除了口服止痛、消炎藥之外，柯皓允醫師表示，喉嚨噴劑也有助於緩解喉嚨痛。較常見的噴劑成分包括清潔消毒藥水、非類固醇止痛消炎藥，例如Benzydamine。噴灑這類喉嚨噴劑後對黏膜有局部消炎、麻醉止痛的效果，在餐前使用可緩解喉嚨不適，方便患者進食。

因為喉嚨噴劑每次噴灑的量有限，相較於口服藥，對全身的影響較小，患者可以與醫師討論選擇合適的噴劑，並依照指示使用。「務必使用經食品藥物管理署核准的藥品，會比較有保障，」柯皓允醫師強調，「不要輕信偏方，例如使用鹽水或醋，對喉嚨非但沒有療效還可能有害。」

這幾種喉嚨痛不尋常，千萬別輕忽

大家都有喉嚨痛的經驗，且多數喉嚨痛會在幾天內漸漸緩解，然而，有部分喉嚨痛代表病情不單純，需要盡快就醫。

柯皓允醫師提醒，「有一些喉嚨痛的警訊請特別留意，包括喉嚨疼痛經過幾天的治療依然沒有緩解、身體突然反覆發高燒、講話聲音改變、講話聲音好像含著滷蛋、吃東西完全吞不下去、感到呼吸困難等。」

我們呼吸時，空氣都得經過喉嚨，如果會厭嚴重發炎、腫脹，可能影響呼吸，甚至有窒息的危險。

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假使發現脖子紅腫、疼痛，暗示可能有深頸部感染，必須立刻就醫治療，否則感染會迅速蔓延，恐併發敗血症，危及性命。

用餐時若喉嚨哽到魚刺、蝦殼、骨頭等尖銳硬物，千萬不要嘗試吞白飯、喝醋、用手挖，這些土方法都只會讓狀況惡化。正確的處理方式是立刻就醫，讓耳鼻喉科醫師利用內視鏡進行檢查，確定異物的位置並小心移除。

喉嚨痛可能是小感冒，也可能是大問題，如果有疑問，最好請教醫師，才能對症下藥。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航