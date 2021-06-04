你變「人頭帳戶」了！詐騙集團如何把你的存摺、提款卡騙到手？

文：律羲和

台灣的詐騙大概從五到六年前開始蓬勃發展，一群「高級銷售員」們透過高明的話術與技巧，讓許多人心甘情願地把自己大半輩子賺的辛苦錢都奉獻出去。國人騙不夠，更把詐騙版圖擴大到海外，成為名副其實的「跨國企業」，奠定台灣「詐騙王國」的地位。

而在詐欺案中的被害型態，多半還是透過匯款的方式，這便開始進入本篇的主題了。根據筆者自己辦的案子裡，幾乎所有的匯款帳號都是「人頭」，這其實不難理解，想像一下，如果今天自己要去騙另一個人的錢，會用自己名下的帳戶去騙嗎？帳戶一下就被凍結了，還馬上就被查出身分，聰明的台灣人們才不會做這種事。

所以「人頭帳戶」就成了詐欺犯罪者的首選，而「人頭帳戶」的開戶人，實務上也被認定為詐欺的幫助犯（刑法第30條）。

但是，幾乎每一個開戶人被通知到案時，都說自己是被騙的。到底怎麼回事？為什麼會「被騙著去幫助犯罪」呢？

人頭帳戶開戶人的特性

對金錢的匱乏

更白話一點就是「缺錢」。詐欺相對於強盜、搶奪之類的暴力犯罪，有明顯的不同，屬於智慧與謀略型犯罪，因此往往洞悉人心。「金錢」正是人類難以抗拒的要素之一，尤其是那些特別缺錢的人。

只需要在臉書、LINE或其他網路平台上，發布類似「小額貸款」、「租存摺」的訊息，自然就會有人主動上門。

在臉書上偶爾也會看見「小額貸款」訊息，打的幾乎都是「免擔保」、「快速核貸」之類的條件，吸引那些急用錢的人。而「租存摺」也是利用人「需要賺錢」的心理，以一個假公司、假企業為名目，謊稱公司有大量的資金往來，所以有大量承租金融存摺的需要，租金大約是1本存摺3萬／半個月，視個人話術喊價，反正一定拿不到。

沒有正職工作（或沒有工作）

這些人通常從事沒有薪資轉帳證明的工作（比如領日薪），或甚至沒有工作，所以一般的金融機構很難核予貸款。這也是這些人會到網路上尋求其他賺錢管道的原因。

欠缺思辨能力

並不是說他們不聰明，更確切來說是缺乏對於事物的警惕。所謂「貧窮限制想像」，對金錢的匱乏感會讓人暫時失去理智，而忽略了話術背後的陷阱。

當然，詐騙集團的話術太過高明也是原因，但如果自己對於詐騙手法有所認識，對於事情都有「先思考，再決定」的思維，就能大幅降低被騙的風險。

騙存摺的流程

為了讓文章更通俗白話，以下我把「存摺」通稱為「簿子」吧。無論是「小額貸款」或是「租簿子」，騙簿子的流程大概如下：

會騙你把簿子上有帳號跟戶名的那一頁拍照傳LINE給他，話術略為：「要先讓公司會計審核，看你的簿子有沒有正常金流，有沒有被警示」之類的鬼話（這步驟有時候也會省略，直接跳2）。 要求你把簿子跟提款卡寄給他。寄件方式通常是對方給你一組7-11的交貨便代碼，叫你把簿子和提款卡包裝好之後，去操作IBON用交貨便的方式寄出去，所以你也不會知道收件人姓名和電話（就算知道也都是假的）。 提款卡的密碼會叫你直接傳LINE，或是在你寄包裏前，把密碼改成對方指定的一組密碼，還有叫你把密碼寫在便條紙上一起寄的。反正，對方會掌握你的提款卡密碼就對了。 先前說好的小額貸款或租簿子的租金呢？抱歉囉，對方已經把你的LINE封鎖，甚至把LINE帳號刪掉了，從此從你的生命中消失。

然後，你的存摺和提款卡就這樣寄出去，你也因此成了詐騙的小幫手。

接下來，詐騙集團就會利用你寄去的精美小禮物，騙別人匯款到你的帳戶內，再用你的提款卡去把錢領出來，享受鈔票的油墨味。

但是你就會開始收到警察分局的通知書（案由是詐欺、洗錢防制法），到案說明把你將簿子寄出去的詳細經過交代一遍……更糟糕的情況還要全台跑透透，同樣的事情交代好幾遍。為何？

這要先提到警察機關偵辦詐欺案件的責任區分。「涉及帳戶匯款」的詐欺案件，以「人頭帳戶開戶人的戶籍地警察機關」為管轄，如有多筆匯款，則以第一筆帳戶開戶人的戶籍地警察機關為管轄。

大家肯定有看沒有懂。我舉個例子好了。

例一：被害人A被騙，匯款一筆2萬元到乙名下的帳戶內，假設乙的戶籍地在高雄市苓雅區，則本案由高雄市政府警察局苓雅分局負責偵辦。 例二：被害人B被騙，依序分別匯款金錢到丙、乙、丁的帳戶內，假設乙設籍高雄市苓雅區，丙設籍新北市三重區，丁設籍台北市大安區，則本案由新北市政府警察局三重分局負責偵辦。

管轄區分已經理解的話，就可以接著解釋為何「人頭帳戶」有可能要全台跑透透了。

承上的例子，乙的帳戶涉及了被害人A和B的詐欺案，但依照管轄規定，兩個案件是由不同的分局偵辦，也因此苓雅分局和三重分局，乙都必須要跑。如果還有更多的被害人C、D、E……，那乙很可能就要環台了。這時候乙最好保佑每個案件裡，自己帳戶都是「第1筆」。

「人頭帳戶」的法律程序

警察機關把案件移送到檢察署後，就由檢察官負責偵查，並會發「傳票」通知開庭。每個案件的情節不同，實務上的人頭帳戶案件，不起訴、緩起訴或起訴，起訴後判決無罪或有罪都有。但要取得最輕程度的處分，原則上都要跟被害人達成和解，而被害人的和解條件，通常都是「賠償損失」。

雖然被害人被騙走的錢你一毛也沒拿到，但確實是匯入你的帳戶沒錯，和不和解，看個人的選擇吧。

而解除警示帳戶，大概就是所有開戶人最終的祈願了。畢竟名下「任一個」帳戶被警示，「所有」的帳戶均同。對於會用到帳戶進行匯款或薪資轉帳的人來說，無疑是很大的困擾。

解除警示的條件，大致區分如下：

「不起訴」或「起訴後判決無罪」：一旦收到這兩種司法文書（地檢署的不起訴處分書、法院的判決書），請本人攜帶證件和司法文書正本，就近到各分局偵查隊辦理解除。 緩起訴：緩起訴期間1年至3年不等，緩起訴期滿，效力等同不起訴，屆時同上處理。 起訴：起訴就是指檢察官認定你有犯罪嫌疑，向法院對你提起公訴，後續則由法官審判。在法官還沒宣判之前，無法解除警示。 判決有罪：這種情形，必須等到應該受的處罰（比如罰金或有期徒刑）執行完畢後，才能解除警示。

避免自己成為詐騙幫手

想避免自己成為詐騙幫手，謹記金融帳戶是屬於個人的高度私密性文件，千萬不可以借或交給任何人使用。即使是極其信賴的家人或朋友，也必須詢問清楚對方借用的目的、為何不用他自己的帳號之類的問題，思考後要借再借（最好還是不要借）。

一旦借了，自己也必須承擔所有的風險與後果。在我辦的案子裡，也看過不少家人、朋友把帳戶借走後，被上面那些方式騙走簿子的案例。

求職時，務必查清楚對方公司或企業是否經合法立案登記，薪資給付和工作內容都要了解，天底下沒有租簿子就能賺錢的好事。

有資金需求時，請尋求合法正當的金融機構或融資公司（私人融資公司的風險也很高，慎之）。不要被網路上那些宣稱快速核貸免擔保的說辭給騙了，這是請鬼拿藥帖，沒死也半條命。

最後要說的是，運氣好的話司法會證明你的清白、無辜，但即使帳戶恢復正常使用，在「金融聯合徵信中心」（簡稱聯徵中心）會留下你曾經警示的紀錄，當你去向銀行辦理新開戶或是信用卡時，銀行端都會參考你的個人聯徵資料。你的警示紀錄很有可能讓你無法開戶，或成為不給你辦信用卡的原因，影響非常大。

仔細想想，這都是損自己的信用，讓別人賺錢的事，何必呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航