柯文哲說「低薪是貪污的溫床」，但高薪也未必養廉

悠遊卡新任總經理邱昱凱的人事案，在4月8日台北市議會開議前鬧得沸沸揚揚。由於邱昱凱曾為台北市長柯文哲選舉時的網路操盤手，且在悠遊卡服務僅兩年即升任總經理，加上年薪若依照慣例將高達350萬，立即引起一片譁然。

Photo Credit: 中央社 台北市議會第13屆第5次定期大會上，台北市長柯文哲（右起）與悠遊卡公司總經理邱昱凱、副市長黃珊珊一起上台備詢

柯文哲受訪時為政務官過低的薪水叫屈，認為台灣應仿效新加坡的高薪制度；也提到台灣低薪多事的環境，將會成為滋生舞弊的溫床。

原來金錢不只可以誘發舞弊，還能反過來成為舞弊終結者？

讓我們從中國古代官場看起。

低薪確實助長腐敗

根據《頑疾：中國歷史上的腐敗與反腐敗》一書研究，對於俸祿錙銖必較、總是佔官吏便宜的「薄俸制」朝代，如東漢中後期、南宋、元明清等，由於官吏表面上的收入無法過上體面的生活，手中又掌握了不受約束的巨大權力，在「餓犬護肉、渴馬守水」的壓力與誘惑交織之下，絕大多數連頭也不回的直奔舞弊懷抱。

只有極少數節操高尚的清官廉吏，能夠奮力對抗。像是明朝高官禮部侍郎鄒師顏，按理說光靠俸祿應該可以過上正常的生活。沒想到對灰色收入分文未取的他，最後落得「貧不能葬」。有「海青天」之稱的淳安縣令兼自耕農海瑞，不過是上市場買兩斤肉為母親慶生，竟然成了當時全國最熱門的新聞，還載入史冊。

若你無法體會清廉怎會如此困難，可以想像過著跟清代最窮京官劉光第一樣的生活：負擔不起天龍國（北京城）的高房價、只能住在郊外廢棄菜園的舊房舍，沒錢買車（馬車或轎子）所以每天步行十公里上班，吃飯只能吃摻有塵土、快發霉的老米（通常為飼料用），兒女衣服破舊讓人以為是乞丐，家中棉被蚊帳全都破爛不堪……

在這樣貧困的生活之下，誰有把握能跟這些清官一樣，堅持不收賄呢？可見低薪確實助長腐敗。

然而只要調高薪資，舞弊即能絕跡嗎？

高薪未必養廉

「高薪養廉」概念並非新加坡或香港獨創，從漢宣帝針對底層公務員的「增祿養廉」，到清雍正的「養廉銀」都有類似的制度。而且提高薪俸後，吏治也確實清廉了一段時間。

而非洲如奈及利亞、肯亞、烏干達、坦尚尼亞等國家，也採用了相同的高薪制度 ──國會議員薪資極高，約是平民百姓收入的百倍以上。但神奇的是，從2020年全球清廉印象指數（CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, CPI）看來，這些國家貪腐的狀況都十分嚴重。

同樣提供高薪，為何非洲國家無法養廉呢？

「制度」與「環境」才是防弊關鍵

其實，「高薪」只是清廉必要條件之一，若無其他制度與措施配合，如漢朝開放吏員（基層公務員）可做官以增加流動性、雍正嚴厲查賄並重懲等，官場風氣仍舊無法導正。

在腐敗的晚清，有一個衙門十分與眾不同。它廉潔高效，是當時科學化、系統化的管理標竿。諷刺的是，這個衙門是老外代管的。赫德掌管下的海關，其近半世紀的任期內，只有不到五起關員違法事件，而中國自行接掌海關後，從1998年開始弊案層出不窮，僅1998至2000年短短三年，違法違紀的涉案關員超過700人。

赫德除了提高薪資，還做了其他制度面的改革，像是建立新式會計制度以增加作假帳的困難度、建立審計稽查制度、公平考選制度以及嚴懲貪腐。

亞洲最清廉的新加坡與香港，同樣也有類似的配套措施。兩者皆有透明的公務員財產公開制度、媒體能夠有效監督政府、獨立強大的反貪機構，以及民眾對於誠信的擁護。

圖片來源：電影劇照 很愛參與電影拍攝的香港廉政公署

因此防弊是需要許多配套措施，絕不是靠市議員質詢會不會貪汙，或是回答「報告議員，我不會貪污啦！」就能輕易解決的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航