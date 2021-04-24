【專訪】天地無限《滯留結界的無辜者》：人的遺憾不能被一筆勾消，鬼也是

文：翟翱

失卻的正義，如何討索？推理小說已為我們演繹過無數遍，天地無限亦是。2012年，他寫〈舉手之勞的正義〉談恐龍法官與私刑；2015年《第四名被害者》描寫台灣記者「成為加害人」，被改編成影集《誰是被害者》。影集熱播，續訂第二季，「被害者宇宙」擴張，天地無限仍在問：被害者死了，正義究竟要如何贖回？還可以贖回嗎？

於是我們來到天地無限新作《滯留結界的無辜者》（以下簡稱《無辜者》）。《無辜者》敘述台灣一項嶄新的除鬼方式——無憾行動——藉由化解靈體的執念，讓盤據作祟的死者離開我執構成的「結界」，才能重入輪迴。死而無憾，方能超脫。人鬼因此雙贏。

雙重類型框架講故事

「小說靈感來自我看到的一則新聞，有人上吊自殺留下一張紙寫『誰動我屋，必索誰命。』我想，之後處理的人要怎麼辦。對死者來說，他也很可憐，他只是留在那裡。」天地無限說道。

無憾行動的領隊者吳Ｐ因為幼時父親意外死亡，靈體因道士符咒而魂飛魄散，永不得超生，所以想以無憾行動取代傳統除鬼，卻在一次化解殘忍凶案現場怨靈的過程中，團員「趙薇芝」無意間滯留結界，成為人不人鬼不鬼的存在；肉身則被神祕的凶靈占據。這個凶靈在人間的種種行動，看似作惡，也是控訴。

看似嶄新的科技除鬼，到最後要探問的，仍是正義的天人之際。倘若天道好還，為何無辜者會滯留結界？死去的人如果得以還陽，是不是表示天道昭顯，讓「祂」了卻未完心事？二者看似衝突，天地無限卻在《無辜者》靈異加推理的框架中找到了解答。

從《被害者》到《無辜者》，天地無限更尖銳的逼問正義的準則，以及它是否一體適用——從人到鬼，從陰間到陽界。

用歸納法創造世界觀

選擇以靈異題材切入，天地無限透露很愛看靈異故事，還會看鬼屋探險直播。他正是從普遍觀測的現象來歸納、創造小說的世界觀，「很多靈異經驗古今中外都很類似，例如鬼壓床、鬼附身、靈騷現象。有沒有可能這就是真正人死後會發生的事？我把它們搜集起來，依照這些原則設計故事核心。很多人會問為什麼房子會鬧鬼？一般會說死者怨念太深。」

有死者就有命案，因此天地無限能理所當然的套上推理框架，「然而我們看到的套路通常是房子鬧鬼，主角開始尋找以前發生了什麼事。我想要玩不一樣的，就設計了所謂的『結界』。」所以《無辜者》的故事線一分為二，一邊是結界裡，一邊是結界之外，「前者像密室逃脫，後者是現實案件的推理。」

《無辜者》有推理有靈異，兩個類型框架得以並存運作，世界觀的設定因此非常重要。天地無限表示，設定細節要豐富，又不能違背讀者的既有想像，太過背離常情或科學。

此外，雖然有龐大的世界觀，但小說不會一次寫全部，「例如我選擇寫一兩個結界，而不是一整個陰間，就是因為比較小的規模創作上較容易，之後也可推展更多更大的結界作為小說舞台。」

IP導向寫作掌握情節

天地無限的寫作可調可控，一步步都精算過。此外，「簽約鏡文學後，可以更大膽，這是我第一次寫靈異題材，上一本《辦公室風雲》也是以前沒寫過的情境喜劇。」至於下一本小說，天地無限透露預計是科幻加推理題材。

此前訪問，天地無限認為在大IP時代，寫作者需要掌握「越在地越國際」。隨《第四名被害者》改編影集播出，寫作上有受到什麼影響嗎？天地無限的回答是：「只有銷量上有影響，影集播出後效益大概有四倍之多。」

一如之前的訪問我問他的「被改編心得」，天地無限對作品被改動沒有太多抗拒。「當然《誰是被害者》影集跟小說有很大不同，本來我覺得被改得體無完膚，不過後來發現改編就是魚幫水水幫魚。」因此，原著跟改編之間沒有誰主誰從。

「我的寫作就是IP導向，把握情節緊湊跟人物立體。」天地無限說。

不過我好奇天地無限看待自己的作品改編，真的沒有某個核心是他會堅持的嗎？天地無限說「真的沒有。」天地無限為我講了一則佛家公案。

「有一個人被老虎追到懸崖邊。他拉住藤蔓跳下懸崖，旁邊突然冒出一條蛇要咬他，這時他的藤蔓也快斷了。他剛好看到旁邊有一顆小果實，就順手摘來吃說『好甜啊。』故事在此結束。當年我讀這個故事以為書沒印好，成年才明白這就是告訴人要活在當下，把握一瞬間的美好。」

《無辜者》加入因果業報探討正義，「民間常常說遭遇不幸是因為上輩子怎樣。小說裡有角色上輩子被殺害，變成鬼覺醒了想復仇，你說這是正義的追求嗎？對不知道因果的人來說，祂就是一個作惡的鬼。」

如果追回正義，在旁人眼中是讓自己變成厲鬼，值得嗎？追回的正義，還是正義嗎？「個人的正義跟群體的利益其實是衝突的，這正是推理小說可以發揮的空間。」天地無限說。

用佛家公案化解遺憾

正義在《無辜者》中看似變得消極，天地無限卻說「反過來想，也是那則公案給人的啟示，生前把握當下，及時行樂行善行孝，死後才不會不得安寧。」這大概是天人之際的極致了——好好活著，讓自己不會變成厲鬼，利人又利己。

天地無限看似灑脫，每回提案寫新作前都會用《易經》卜卦。我問這次寫《無辜者》，他得到了什麼卦？「第十八山風蠱，事業上表示面臨破敗，需要壯士斷腕、振衰起敝。」

「我還在想這個卦象是什麼意思。」天地無限說。或許要活成公案那般灑脫，畢竟不是那麼容易。從《被害者》到《無辜者》，正是因為人們對公道與正義的想像時而齊一時而相異。

「人的遺憾不能被一筆勾消，鬼也是。」

本文經鏡文學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航