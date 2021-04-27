緬甸局勢：歐巴馬籲抵制軍政府、克倫民族聯盟奪下緬泰邊界的軍事基地

（中央社）美國前總統歐巴馬今天（華盛頓時間26日）表示呼籲所有國家反對緬甸軍政府，警告緬甸恐淪為「失能國家」；盤據東部的武裝團體今晨與緬甸政府軍交戰，奪下政府軍一處基地。

法新社報導，歐巴馬說：「全世界必須維持對緬甸的關注，我震驚於平民所受令人心碎的暴行，但同時也受到緬甸國內代表人民聲浪的運動所鼓舞。」歐巴馬10年前曾訪問緬甸，支持當地初萌芽的民主。

歐巴馬在推特發表聲明說：「緬甸歷經10年偉大民主後，軍方非法與殘酷地強加意志到人民身上，顯然永遠不會為人接受，也不該被普世所接受。」

The world’s attention must remain on Myanmar, where I’ve been appalled by heartbreaking violence against civilians and inspired by the nationwide movement that represents the voice of the people. pic.twitter.com/zBkJqEeq0E — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2021

路透社報導，歐巴馬罕見地發表聲明說，他支持拜登政府與其他有相同想法的國家對緬甸軍方實施制裁。

他說：「緬甸的鄰邦應認知到，一個被人民所拒的殘殺政權，只會帶來更大的不穩定、人道危機和失能國家的風險。」他這番話講在東南亞國家協會（ASEAN）在雅加達舉行峰會前夕，緬甸軍頭敏昂來（Min Aung Hlaing）也獲邀。

人權團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）表示，自2月1日發生政變以來，已有超過750人遭到殺害。

盤據緬甸東部山區的克倫民族聯盟（KNU）今天表示，他們今晨發起攻勢並奪下東部泰緬邊界處的一個政府軍基地。

Heavy fighting between #Myanmar military and #KNLA reported this morning at a Burmese military base on Salween River border with Thai village of Mae Sam Laep. Witness said Burma Army's camp was burn down and gunfire was very loud.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/gEOwydMyaN — Evie Chomchuen (@EvieNHKWORLD) April 27, 2021

自從2月1日軍方逮捕包括翁山蘇姬在內的文人政府發動政變後引發示威潮，軍政府流血鎮壓導致緬甸情勢動盪。反對軍政府活動在緬甸遍地開花，一些數十年來持續與政府軍交戰爭取獨立的各族武裝團體也響應。

其中克倫民族聯盟已在東部自家地盤與政府軍交戰數週，今晨雙方又在鄰近薩爾溫江的克倫邦內爆發戰鬥，在泰國境內這邊的居民通報，能聽到另一邊緬甸境內的槍聲與爆炸聲。

克倫民族聯盟外交事務負責人帕東（Padoh Saw Taw Nee）告訴法新社，戰事發生於今天清晨5時，他們奪下一處政府軍軍營。

克倫民族聯盟3月拿下一處政府軍基地時，緬甸軍政府展開多次夜間空襲，是20多年來政府軍再次對克倫邦發起空中攻擊。

Photo Credit：REUTERS/達志影像 圖為3月27日，因緬軍空襲而逃離家園的克倫族難民，在一個不知名地點的躲避緬軍的追擊。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範