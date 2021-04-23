美眾院通過華府成第51州，共和黨：「我們不會讓參議院多2席自由派議員」

（中央社）美國聯邦眾議院22日以些微票差，再次通過讓華盛頓特區成為美國第51州的法案，但這項法案將送交聯邦參議院，再度面臨共和黨參議員強力反對。

美國眾院在不到一年前曾以232票贊成、180票反對，通過讓華盛頓特區升格為州的法案，但在參院遭到共和黨人封殺。

民主黨掌控的眾院22日再次就此進行投票，在沒有共和黨人的支持下，最後以216票贊成、208票反對，再度通過這項法案。

華盛頓特區是民主黨地盤，目前共和黨和民主黨在參議院分別各占50個席位，若華盛頓特區升格為州，有望選出2名民主黨籍參議員，打破平衡。

共和黨參議員這次全數反對這項法案，儘管美國總統拜登（Joe Biden）支持，但這項法案仍將在參院再次面臨共和黨杯葛。

參議院過關難度甚高，華府恐無望升格為州

《VOA》報導，白宮20日發表聲明，指70多萬的華盛頓特區居民，長年來被剝奪了在美國國會的正式代表權，「這種沒有代表權的徵稅和對自治權的否定，是侮辱我們國家建立的民主價值。」

《Reuters》報導，若升格案通過，新州將以「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth）之名設立，紀念美國首任總統喬治華盛頓（George Washington），以及推動黑人廢奴運動代表人物之一的道格拉斯（Frederick Douglass）。

此外，新州將能全權主導地方事務、在國會有完全的代表權，根據現有人口，該州至少能取得1席聯邦眾議員，以及憲法保障的2席聯邦參議員。目前華府在眾議院只有一名無投票權的眾議院代表。

《世界新聞網》報導，無投票權的華府聯邦眾議院代表諾頓（Eleanor Holmes Norton），多年來屢次提案讓華府自成一州，此次她再提《接納華府法案》（Washington, D.C. Admission Act）。諾頓說，國會不能繼續再把華府居民排除在民主進程之外，迫使他們只能旁觀國會，就影響這個國家乃至華府政府的各項法律投票。

也有共和黨人士提出修改方案，即參照1790年至1800年間，華府居民作為鄰近的維吉尼亞州或馬里蘭州選民身分參與聯邦選舉，因為當初在設立華盛頓特區為首都時，這兩個州都讓出了部分土地。

《CBS News》報導， 民主黨目前在參議院有50席，加上議長賀錦麗（ Kamala Harris ）有51票多數，但本案要通過至少需要60票，不太可能獲得10位共和黨人的支持。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）承諾將表決此案，但可預見此案一定會失敗。

共和黨參議院領袖麥康諾 （Mitch McConnell）更是直言：「這表示參議院將多2名自由派參議員，我們無法承受這種傷害。」

2016年，華府曾就建州一事舉行公投，有85.69％的選民投下贊成票。

除了華府，還有波多黎各爭搶為美國第51州

關於美國第51州的討論，有個長期且強而有力的候選者，就是位在加勒比海的美國自由邦波多黎各（Commonwealth of Puerto Rico）。

美國領土其實有幾種不同的劃分，兩大原則是「合併」（Incorporated Territory）與「建制」（Organized Territory）。

合併與否的依據，是《美國憲法》是否完全適用於該地區，若只適用部分條文，那就是「非合併領土」。建制則是看有沒有地方政府，若當地沒有依法成立的自治政府，即是「非建制領土」。只適用部分《美國憲法》且自組政府的波多黎各自由邦，屬於「非合併建制領土」。

自由邦不是「州」，不適用「選舉人票」的選舉制度，所以並未受到《美國憲法》的保障，與華府相同，目前在國會僅有1席無投票權的眾議院代表。

2020年11月3日，波多黎各舉行總督選舉，同時辦理一場無法律約束力的公投：「是否成為美國第51州？」公投投票率為54.72％，其中贊成率為52.52％；至於總督選舉結果，由支持建州的民主黨候選人皮爾路易西（Pedro Pierluisi）當選。

《Bloomberg》報導，今（2021）年3月2日，波多黎各眾議院代表岡薩雷斯（Jenniffer González）提出《波多黎各建州行政法案》（Puerto Rico Statehood Admission Act）；此外，波多黎各裔的民主黨紐約州聯邦眾議員歐嘉修－寇帝茲（Alexandria Ocasio-Cortez），與同樣來自紐約州的同維拉茲奎茲（Nydia Velázquez）聯合提出《波多黎各自決法案》（Puerto Rico Self-Determination Act），主張由波多黎各成一個民選機構，由這個機構尋找解決波多黎各地位的長期方案，並交付選民決定。

由於民主黨在國會兩院都是多數，而總統拜登也公開表明支持波多黎各建州，因此波多黎各建州派極力想完成目標。

《US Today》報導，對於波多黎各建州的想法，參議院少數黨領袖麥康諾不斷表示，共和黨反對民主黨在這方面的任何立法進程，就跟華盛頓特區建州議題一樣。

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責任編輯：羅元祺

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