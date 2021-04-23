蔡玉玲查冊案罪成，香港媒體工會：新聞界黑暗的一天

香港電台時事節目《鏗鏘集：7.21誰主真相》的編導蔡玉去年在製作2019年元朗白衣人事件專題時曾利用政府系統查車牌。她被控在申請查冊時虛報用途，作出兩項虛假陳述，該案上月在法院審結。據香港《蘋果日報》報導，西九龍裁判法院主任裁判官徐綺薇週四裁定，被告在明知查車牌的用途與交通運輸無關，無論是否出於良好動機，都是明知而做出虛假陳述，裁定被告罪名成立，每項罪名罰款3000元，共6000港元。

香港媒體指出，根據《道路交通條例》，蔡玉玲被控的「為著取得道路交通條件下的證明書，明知而做出要項上的虛假陳述」兩項罪名，最高可判處罰款5000元和監禁6個月。

法院宣佈判決當日，大批媒體守候在法庭門外，多個傳媒工會到場聲援，支持者高舉「無畏無懼無私，捍衛真相自由」的標語。蔡玉玲在走出庭外接受記者採訪時落淚，她表示不認同判決，認為結果令人傷心難受。至於是否上訴，蔡玉玲稱需要時間考慮。她對在場媒體表示：「我認為法庭判決不是一個人，而是整個行業、香港所有的記者，法庭判決將行之有效，查找真相的工具有罪。法庭判決刑責不合理、不按比例地限制新聞自由，沒有在新聞自由和公眾利益、公眾知情權之間做出平衡。」

她也呼籲新聞界同業繼續履行天職，不要放棄。到場的支持者則鼓掌激勵，並高喊「無畏無懼」、「採訪無罪」。

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「摧毀僅餘的新聞自由」

蔡玉玲查冊案引發廣泛關注。香港媒體從業人員擔憂，在北京日益緊縮的鉗制下，香港新聞自由會遭到打壓。

香港記者協會主席楊健興陪同在蔡玉玲身側，他在判決出爐後表示心情相當沉重，形容香港新聞自由敲起喪鐘。「今天法院對查冊定義，是一個最狹窄的演繹，以這個邏輯，基本上記者沒有東西可以查，這不但對傳媒查冊影響很大，傳媒作為一個第四權，監察者功能沒有獲得法院肯定。」

香港記者協會、香港電台節目製作人員工會等八個新聞工會及團體發表聯合聲明稱，法院裁定記者罪名是「錯上加錯」，「狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由」。

聲明還寫道：「今日香港，記者因為履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 記協主席楊健興與蔡玉玲。

香港電台發言人對法院判決結果不予置評。香港電台的報導援引港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，第四權並非特權，而是協助大眾監察權貴的權力，新聞從業員無法想像過要面臨目前的處境；蔡玉玲勇猛地高舉她所相信的新聞價值，她代表工會與認同新聞自由的朋友向蔡玉玲致謝。

涉案的《鏗鏘集：721誰主真相》節目在2020年7月播出，內容講述「721事件」一年後，記者在監視器片段中找出事發當晚曾接載「白衣人」車輛，透過政府連輸署的車牌查冊系統，查出車主並進行訪問。編導蔡玉玲在去年11月遭警登門拘捕並起訴。

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