台股創歷史單日「成交天量」，後續該如何操作？聽分析師怎麼說

台股今（23）日震盪整理緩步上攻，帶動指數一度超過百點，收盤在17,300，上漲1.19%。昨日午盤過後多空激戰，劇烈震盪拉回翻黑，成交爆大量達到6,448.89億元，創歷史單日成交新天量。研究顯示成交量與股市息息相關，無論高、低點都要注意成交量的變化。華南投顧董事長儲祥生說明，爆出天量是一個訊號，飆很兇的股票要留意，點名航運、鋼鐵等傳產族群要當心。

創歷史單日「成交天量」 後續操作分析師這麼說

《經濟日報》報導，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股近期回檔仍守住月線，所以昨天震盪收黑，爆出歷史大量後，接下來應觀察月線16771點附近能否守穩，若能守住月線則上升趨勢未變，萬一跌破月線則整理時間可能拉長。

黃國偉認為，成交量變大的主因，可能是投資人獲利了結賣出，促使股價急殺造成，並非認賠殺出或看空台股。

《經濟日報》報導，華南投顧董事長儲祥生認為，爆出天量的原因，可能是航運類股熱到最高點後，陷入多空交戰，股價開高走低，單是長榮就有600億元的成交金額，鋼鐵股也有500多億元的成交總額，且都留下長長的上影線，反觀電子族群就相對穩定。

他繼續剖析，這恐代表這段時間「飆很凶」的航運、鋼鐵等傳產族群要小心了，但不意味著「完蛋」，而是要反省，這陣子受惠疫情，天時、地利以及人和的航運族群未來走勢變化。否則就會像2017年被動元件缺貨，激勵國巨股價飆上千元後跌落，投資人不得不謹慎。

《鏡週刊》指出，康和證券投資總監廖繼弘持不同看法認為，根據過往經驗，台股爆量後會有「高價」出現，但短時間會遇到修正，成交爆大量來自於電子股轉弱，許多資金轉向傳產股，因此換手跟當沖的量自然變多。從去年至今年的股市走向來看，成交爆大量後，震盪不久會站上高點，只有時間快慢的差異。以目前來看，月KD值、週KD值及9日KD值都有鈍化的現象，代表態勢很強，所以未來有機會往上攻。

《自由財經》報導，投資專家杜金龍觀察，昨日航運、傳產股大跌，電子股尾盤拉上來，台股上市櫃成交量合計7千億元，台股市值53兆元。至目前高價電子股股價回檔，今年都是每月20日左右出現波段回檔，這是因為法人會在此時做一個小結算。今日外資及陸資買超29.14億元，大賣航運與面板雙虎，對台灣50反1買超萬張、連買三個交易日，期貨多單減2萬8734口。接下來國際股市的表現尤其重要，美股若還繼續創高，台股則能繼續衝。

成交量與股價呈正相關 分析師：勿追價應採「以靜制動」策略

面對成交量的變化，張雅惠的《價量關係之新解：量作為交易資訊異質性的指標》論文中指出，股價與成交量藉由實證發現有顯著關係，其中包含三個結論：

當股價產生反彈或是「反轉」的時候，其當天的成交量必呈現倍數的增加。 如果是「反彈」當天成交量增加的倍數和未來股價的漲幅呈現正相關，但是反轉當天的成交量和未來股價的跌幅沒有呈現顯著相關性。 股價變化絕對值與成交量呈現正相關。

由此上述可知，無論是在高點反轉或低點反彈，都跟「成交量」有關。舉例來說，低點反彈是股價呈下跌趨勢，因下探速度過快，而彈起回升到某一價位的表現；反轉則是指股票在高點，有強烈的趨勢轉換形成逆轉局面。而兩者間皆與成交量有相當大的關聯。

從過去研究可以看出，價量關係的微秒變化，大部分均指出「價量」間呈現正相關，少部分的學者認為價量之間關係並不顯著，但不可否認的，「價」與「量」在股票市場中是重要變數，也普遍受到實證結果支持，透過了解價量關係，將有助於對市場結構的瞭解。

面對台股高檔爆出大量的情況，《工商時報》報導，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，由於台股在萬七上的類股輪動快，賣壓較重的傳產原物料族群，建議散戶不要過度追價，可以用「以靜制動」因應，目前資金快速輪動台股會持續震盪劇烈，要出現大幅度的反彈有難度。即使資金回流到電子股，傳產原物料行情也只是暫時熄火，不代表行情結束，尤其鋼鐵、塑化、航運報價不斷上漲，不容易預測天花板在哪裡。市場投資人要居高思危，做好風險管理才不會把之前賺的都賠光。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航