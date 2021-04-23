華航印尼籍機師飛澳洲染疫，與2名確診接觸者曾同赴台北清真寺活動

中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開記者會，宣布接獲澳洲通報中華航空公司1名印尼籍貨機機師至該國執勤時確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）。指揮中心針對其在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，且3人有在台北清真寺的共同活動史。但是否為群聚事件，待進一步調查釐清。

指揮官陳時中表示，將針對該航空公司目前處於居家檢疫及自主健康管理期間之貨機機組員等，進行擴大採檢。

機師與2名確診接觸者曾至台北清真寺活動，是否為群聚感染待釐清

依據指揮中心新聞稿，我國今年4月21日接獲我國中華航空公司通報，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出武漢肺炎陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史之調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

陳時中表示，此名貨機機師匡列接觸者為58人，已採檢33人、25人待採檢。已採檢當中，8位是陰性、23位檢驗中。

指揮中心表示，案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。指揮官陳時中在記者會上表示，案1090會被歸為本土感染案例。

指揮中心指出，案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師之同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返台後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

指揮中心表示，初步調查，3名個案雖有台北清真寺之共同活動史，但是否為群聚事件，待進一步調查釐清。陳時中表示，指揮中心也已緊急通知台北清真寺，要求該寺本週寺內活動停止舉行。

由於個案發病前2日至住院隔離前曾有公共場所活動史（如下圖所示），提醒曾於下圖所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

Photo Credit: 指揮中心提供

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因應本起事件，目前已掌握接觸者58人，其中2人陽性（案1090、1091），8人陰性，23人檢驗中，25人待採檢，接觸者持續匡列中。另為求慎重，將針對該航空公司目前處於居家檢疫及自主健康管理期間之貨機機組員等，進行擴大採檢。陳時中在記者會上表示，擴大採檢的人數約為1270人。

發言人莊人祥說明阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗昨日施打情形，公費疫苗昨日新增接種862人次、自費疫苗接種1598人次，累計接種人次為39221次。疫苗不良事件昨日新增13件，11件例非嚴重、2例為其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥表示，2例其他疑似嚴重不良事件，1位為30幾歲女性，接種2天後出現頭皮出血、大腿血腫、牙齦及肛門粘膜出血，目前相關症狀已改善，恢復上班；另1位為70幾歲女性、接種後10天左下感到肢無力、麻木至門診就醫，經診斷為左下肢單一神經病變，目前門診追蹤中。

新增2例境外移入確診病例，印度及比利時入境

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增2例武漢肺炎境外移入確定病例，自印度（案1088）及比利時（案1089）入境。

指揮中心表示，案1088為印度籍30多歲男性，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；因工作需要，個案於4月21日檢疫期滿後，至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者5人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1089為比利時籍40多歲男性，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月20日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值20）。

個案發病前2日為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

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核稿編輯：楊士範