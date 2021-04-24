撕毀地方政府「一帶一路」協議，澳洲已在美中之爭倒向美國

文：邢棟

4月21日，澳大利亞聯邦政府廢除維多利亞州和中國政府簽訂的「一帶一路」協議，引發中國駐澳大使館強烈譴責。

澳大利亞政府撤銷維州政府「一帶一路」協議的行動之前就已經廣泛進行過討論。

去（2020）年澳大利亞國會通過《外國關係法》，賦予聯邦政府取消州和領地政府、地方議會以及公立大學與其他國家簽訂協議的權力。

這是對於聯邦政府憲法權利的極大擴充。

維州政府一直對於「一帶一路」協議持有正面評價，認為會促進中國投資，保證當地就業。

中國大使館21日立即發表聲明，稱對澳大利亞政府的做法「表示強烈不滿和堅決反對」，並指責澳大利亞政府「對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。」

為何取消「一帶一路」協議

在昆士蘭科技大學從事「一帶一路」研究的姜源對德國之聲表示，儘管莫里森（Scott Morrison）政府並未明說，但幾乎所有人都明白，去年通過的法律是坎培拉政府刻意針對維州的「一帶一路」協議。

「這個協議在澳洲已經不單單是中澳關係的問題，而是關係到澳大利亞州政府和聯邦政府在外交政策的一致性問題，所以說取消勢在必行。」他說。

但是姜源對於這一決定出台的時機表示不解。

他說：「我想說的是，這個取消的方式和時間沒有外交策略。莫里森政府像是在拿一個擴音喇叭一樣高調進行，而且時間很奇特。」

「上次中國駐澳大利亞公使王晰寧在全國記者俱樂部講話的時候，莫里森政府推動了《外國關係法》，這次王晰寧又在相同場合呼籲合作，而且語調和緩，但是又是在相近時間要取消『一帶一路』協議。」

澳大利亞政府廢除「一帶一路」協議稍早前，王晰寧公使曾表示，不要把中國當作「奶牛」。他指責，不要先擠中國這頭牛的奶，後面想著怎麼殺牛。

姜源還認為，澳大利亞國內政治可能對於聯邦政府做出這一決定也起到一定作用。

「雖然莫里森政府管控疫情做的不錯，但是疫苗接種和職場女性權益問題上為他執政工作減分，他需要一些行動為其增加支持率。取消這個『一帶一路』協議既符合法律要求，又可以讓民眾把他看作堅強領導人，從他角度看，何樂不為？當然，也不排除美國督促的因素。」

是否聯動影響其他國家

「一帶一路」倡議由中國主導，在亞洲、歐洲、歐洲和大洋洲建立龐大的全球基礎設施項目網路。隨著中國持續推進該項目，包括拉美在內的世界多國都簽訂了相關的協議。

此次澳大利亞政府廢除協議的消息已經成為國際重要事件，但是姜源認為澳大利亞的決定不會波及其他國家。

「莫里森政府的處理方式算是西方民主國家裡獨一份。據我瞭解，德國聯邦政府沒有加入『一帶一路』，但是城市層面有加入。可是這並沒有引起軒然大波。」他說。

「因為簽訂的協議是諒解備忘錄。本質上諒解備忘錄就是一個不受法律約束的友好姿態。其他國家犯不著為了這麼一個對實際利益無損的協議大費周章。」

澳大利亞已經站隊美國

美國對於中國「一帶一路」倡議一直持強烈質疑和批評態度，指責中國利用該倡議拉攏其他國家進行基礎設施建設，進而導致參與國家陷入債務危機。目前國際觀察家普遍擔憂美國和中國陷入「新冷戰」。包括澳大利亞在內的多個國家曾表示不希望在美中兩個強權中選邊站。

但是在姜源看來，廢除「一帶一路」協議此舉顯示，在美中之爭當中澳大利亞已經倒向美國。

「在北京看來，澳大利亞站隊美國，並沒有獨立第三方姿態。澳大利亞這方面同時又想和中國繼續貿易往來，在北京看來這不現實。」

「北京認為最關鍵不是加不加入『一帶一路』，而是在中美間如何站隊。」

中國如何反制尚未可知

在中國駐澳大使館提出譴責之後， 澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）出面為政府的決定進行解釋。

她說澳大利亞聯邦政府此舉符合國家利益。她還表示，「這不是針對任何一個國家，當然也不是為了損害澳大利亞與任何國家的關係。」

和中國「一帶一路」協議一同被取消的，還有維州政府與敘利亞以及伊朗簽訂的協議。姜源認為，「很大幾率中國會有反制措施，但是很難具體預測講措施是什麼領域。」佩恩則預計中國不會通過貿易制裁等措施進行報復。

此前因政治關係轉冷，中國和澳大利亞爆發貿易爭端。

澳大利亞多個產品銷往中國受阻，而且政府高層之間面對面互動已經全部中止。

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