東協領袖峰會24日登場，中國外長王毅：盼為緬甸局勢降溫

（中央社）東協明天將就緬甸情勢召開高峰會，中國國務委員兼外長王毅22日與泰國副總理、汶萊外交事務主管部長通話時表示，希望峰會能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用。

根據中國外交部官網新聞稿，王毅22日分別與泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）、東協輪值主席國汶萊外交事務主管部長艾瑞萬（Dato Seri Paduka Haji Erywan）通話，就當前緬甸局勢交換意見。

王毅說，即將召開的東協領袖特別峰會十分及時、十分重要。中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，對外釋放積極訊息，實現有利於推動緬甸國內政治和解、體現東協建設性作用，以及有利於避免域外的不當介入。

他說，緬甸問題最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己。「出路在於緬甸各方在憲法和法律框架下，通過政治對話尋求新的諒解，繼續推進來之不易的民主轉型進程」。

王毅並表示，中方希望此次會議能鼓勵緬方以國家和民族大局為重，發出和平與和解訊號。各方都能保持克制，相向而行。

他又說，緬甸是東協大家庭一員，東協比任何其他國家和地區組織都更了解緬甸特殊國情，都更具備建設性參與解決問題的條件。中方期待東協進一步向國際社會展示，東協有足夠政治智慧和集體意志向緬甸提供建設性幫助，有足夠政治擔當維護地區和平穩定，維護東協團結合作。

王毅指出，實踐證明，「域外勢力一味用強施壓無助於一國內部問題的解決，反而會帶來局勢動盪甚至惡化，進而影響和破壞地區穩定」。

他表示，中方呼籲國際社會本著客觀、公正的態度，多做有助於緩解緬甸緊張局勢的事情，而不是相反，當前則應共同支持東協為此發揮應有作用。

王毅最後提到，中方期待本次會議能為緬甸局勢實現「軟著陸」開個好頭，中方也將繼續支持汶萊履行東協輪值主席國職責，相信泰國、汶萊以及東協各國都能為會議成功發揮重要和獨特作用。

他並稱，中方將與東協保持密切溝通，繼續以「自己的方式」做緬甸各方工作。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為一民眾經過在雅加達的東協秘書處。

印尼民團抗議敏昂萊出席峰會

中央社報導，東南亞國家協會明天就緬甸情勢召開高峰會，緬甸軍政府領導人敏昂萊將出席，外長會議今天先登場。印尼民間團體譴責讓敏昂萊出席等同給予軍政府正當性，將發起抗議。

緬甸軍政府已證實，敏昂萊（Min Aung Hlaing）將出席高峰會。根據印尼媒體掌握的資料，敏昂萊明天上午11點抵達，下午5時離開。這是東南亞國家協會（ASEAN）領導人在緬甸2月政變後的第一次會議，也是敏昂萊掌權後首次出國。

東協網站至今只有峰會由東協輪值主席、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）主持以及會議在雅加達東協總部舉行的消息，沒有出席人員名單或議程。

根據印尼媒體的消息，將出席高峰會者還包括柬埔寨總理洪森（Hun Sen）、寮國總理潘坎維帕萬（Phankham Viphavanh）、馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、新加坡總理李顯龍、越南總理范明正（Pham Minh Chinh），泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）代表泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）出席、菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）代表菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）出席，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也將與會。

緬甸軍方2月1日發動政變，推翻文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），緬甸各地接連掀起大規模示威抗議，緬甸安全部隊已經殺害至少739人。

緬甸民主派人士4月16成立全國團結政府（National Unity Government，NUG），成員包括翁山蘇姬、反政變抗議領袖及少數民族代表。NUG日前呼籲東協不要邀請敏昂萊，應邀請代表人民的NUG，也呼籲國際社會承認NUG為緬甸的合法政府。

印尼多個支持緬甸民主的社團不滿東協邀請敏昂萊出席，昨天發出聲明譴責印尼政府只會講滿口好聽的話，說要用對話解決緬甸危機，「都只是空話」。他們要求印尼政府拒絕讓敏昂萊出席，以免正當化緬甸軍政權。相關社團明天將在東協總部抗議。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為4月23日在仰光市的抗議現場。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範