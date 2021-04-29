【專訪】「股癌」謝孟恭：炒股就是不事生產啊，我承認

文：愛麗絲

「以前練團，團員就都覺得未來我會最有錢，他們老說：『你都沒有夢想！』」謝孟恭笑談過往，「但在我看來現實和金錢，絕對是要擺在理想之前啊！」賺大錢，似乎一直是謝孟恭的首要目標。

「我一直都很想要賺錢，從小就非常想賺錢，」謝孟恭毫不諱言，父親過往曾從事業務性質工作、經歷過台灣錢淹腳目的經濟起飛年代，「我爸經常掛在嘴上的就是『Earn more money！』」儘管後來因返鄉照顧爺爺從事教職，「但他們心中想賺錢的因子沒有死掉，」或許是從小耳濡目染，謝孟恭大學畢業、投入就業市場前，做的第一件事是查詢薪水最高的幾種工作，「想想我一開始滿爛的，賺錢的方式是拿薪水，」對照如今操作股票賺入大把鈔票，領薪水的賺錢管道，似乎太「常規」，也太「慢」了點。

謝孟恭畢業後追逐高薪，選擇進入航空公司擔任機師，卻不幸碰上公司倒閉，「其實我受訓兩週就覺得無聊了，」謝孟恭坦言，自己一向三分鐘熱度，公司倒閉，須重新決定何去何從時，他選擇離開，「不然一簽下去二十五年，很多機師飛久了，未來就是開個咖啡廳把錢花光而已，大不了我二十八歲再回來考嘛！」但離開高薪航空業，現實狀況讓謝孟恭抱怨連連，卻仍咬牙苦撐，「外面薪水真的很爛 ，那時候我最高兼到三四份接案工作，幹真的好累好辛苦！」或許是為了薪水不輸前同事的好勝心，謝孟恭持續以「賺錢」為人生最大目標，一路直奔而去。

但人生路上意外轉了個彎的選項，竟無心插柳、誤打誤撞成就今日Podcast圈熱門節目《股癌 Gooaye》，謝孟恭也成為帶著老司機、菜雞一起賺大錢的專業「謝主委」。

無心插柳柳橙汁

謝孟恭從不設限，嘗試各種新興領域，「我也經營過YouTube，但後來發現真的太累了，那不是人做的啊！」曾花四、五十萬元、開設自己的YouTube頻道，但製作幾集後發現力不從心，「我一直都是一人團隊，但YouTube節目我想需要一整個團隊才做得出來吧，觀看率及獲利也沒有我想像中好。」

放棄經營YouTube頻道，2019年起，謝孟恭和友人開始共同經營股癌粉絲專頁，分享自己從二十二歲踏入股市投資的觀察經驗。「一開始寫股癌是想交朋友、分享第一手資訊，沒有想要靠這些賺錢。」去年二月，謝孟恭和妻子從義大利返台，出現感冒咳嗽症狀，而後全球疫情引爆，人人自危。「我想說天啊我該不會中了吧？」疑心感染疫情，在家自主隔離的空閒時間，謝孟恭開始錄製Podcast，侃侃而談自己的投資觀察。節奏明快，語調直白，幽默精闢的分析，讓謝孟恭快速竄紅，成為新一代當紅炸子雞。

「基本上我覺得，連猴子都會錄啊！」謝孟恭直言，Podcast的錄音室不需要豪華設備，也不如YouTube影片需要華麗繁複的剪輯編排，「甚至我現在錄音都是不剪輯的，」謝孟恭認為，Podcast的閱聽人似乎比其他管道聽眾更有耐性，「我可以在上面暢所欲言、發揮自己，並不困難。」

大量閱讀，不要拜神

錄製節目時滔滔不絕的功力，來自謝孟恭平日積累的充足準備。

「我很宅，每天花很多時間坐在電腦前，」謝孟恭一天至少會花三到四小時，海量閱讀網路新聞、書籍等各類資訊，以資訊為本，作為出手投資的判讀標準。不同媒介資訊來源，對謝孟恭來說，也有不同的閱讀體驗與價值，「看書是比較內斂思考的行為，而讀新聞的最新消息是比較能快速變現的。」

謝孟恭的閱讀習慣，與投資相同，講求績效。「看書看電影，我一定會看劇透，我不想浪費時間看爛片爛書啊！」謝孟恭閱讀一本書之前，多會快速翻閱，瀏覽章節、標題，看到有趣的章節便重複閱讀，再以此判斷是否要花時間讀完整本書籍。

在一長串股癌推薦書單裡，不乏《致富心態》等各式投資理財相關書籍，「但我覺得沒有投資聖經這種東西，真的不要拜神，一切都是個人選擇，每本書對我來說都是不同面向的厲害書籍。」書單裡唯一一本小說《莫斯科紳士》，顯得特別亮眼，「寫的是帝俄時期，被軟禁在飯店閣樓內的俄羅斯貴族，很好看，那些流動的時代感、畫面感非常精彩啊！」

文字能描繪出故事與畫面，也能承載大量資訊，讓投資有所依歸、判讀標準。

「投資理財不難，唯判讀資訊與克服人性而已。」

「在股市中和人生裡，我們應該大量參考多元意見，切莫深信某位人士或某個團體的單一意見，免得踩到大坑成為報載苦主。」——《灰階思考》

過往大量閱讀他人書寫，這回謝孟恭自己撰寫出版《灰階思考》，用一貫幽默精闢的語調，分享自己的投資觀察、心法，幫助讀者建立正確投資理財觀念、加強正確的資訊判讀力。「我出書也怕被酸啊，怕人家說都已經賺這麼多了幹嘛要出書？」謝孟恭習慣性的高標準自我審查，「我從來也不覺得自己是鑽石，就是分享我的經驗而已。」謝孟恭認為《灰階思考》是本「菜雞取向」的書籍，用能最快吸收的文字方式，讓菜雞擁有精準目光。

「出版社叫我先簽五千本，吼，要是賣不掉怎麼辦？」謝孟恭杞人憂天般擔心起書籍銷量，「我怕自己變成出版界最大泡沫欸！」笑稱自己過往以為出書多為了賺錢，自己投入才發現，「幹，這完全是辛苦活啊，出書投入的心力跟回收報酬比起來，他媽真的超辛苦啊！」儘管投資報酬率遠低於自己習慣的炒股，謝孟恭仍循規蹈矩，完成一切出版書籍所需，「五千本現在才簽到一半而已，還是要把他們簽完。」

不事生產，利大於弊

「坦白講，我到現在都不知道，為什麼會有人想聽我講這些，真的不知道啊！」謝孟恭直言，預計大部分Podcast排行榜上的應是人文娛樂類，「講投資理財可以到這麼前面真的很意外。」

從投資小白、菜雞，一路成為現在許多股民必聽的當紅Podcast節目，謝孟恭自然也繳了不少學費。「剛開始絕對是慘痛經驗啊，不可能沒賠過，投資怎麼可能穩賺不賠？穩賺不賠我現在就不會在這裡啦！」謝孟恭第一筆投資本金，來自大學時期各類打工的存款，「我去夜店打工當DJ放過歌、也去公關公司待過，」本金約一二十萬，靠著自學研究，謝孟恭滾出鉅額財富。「但大家絕對不要對投資有誤解，投資絕對是有利有弊啊。」謝孟恭在做的，是讓每一筆投資有足夠的判讀資訊，讓投資績效更上層樓、利大於弊。

「不冒險的話，不就跟死人一樣嗎？」講求投資績效，讓謝孟恭不安於保守型操作，總密切注意世界局勢變動，在細微數字間獲取最大利益，「我喜歡買很酷的東西，或是有些人認為是詐騙股的。」聽來冒險，但謝孟恭拋出提問，「人生大家都在冒險啊，看你對冒險的定義是什麼？」事實上，謝孟恭做足準備、小心翼翼，不大可能身涉險境。

「投資對我人生的影響，是決定性的改變。」謝孟恭直言自己因為投資，個性似乎變得更理性與實事求是，「我常覺可能個性和行為是相互影響的吧，如果太容易被感性驅使，會容易在最高點買進、在最低點賣出。」儘管謝孟恭自認炒股是不事生產的行為，這門學問卻需要足夠理性才能掌握、上手。「有真正在市場裡炒股的人，講話會有銅臭味，」謝孟恭直言自己能輕易分辨檯面上哪些是真正「同車」的炒股投資者，「股價是非常隨機的，這種同車的吼，要烙賽就會一起烙啊！」

「歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由XXX贊助。」也許是這種「同車」的革命情感，讓聽眾對「謝主委」推薦商品十分買單，謝孟恭成為廣告主熱愛的業配合作對象，商品類型相當多元，「其實最大宗還是投資理財商品，因為我的專業領域在這裡，自然必須嚴格幫大家把關，」謝孟恭正色補充道，自己的原則是「明顯騙人的爛東西絕對不接，那是民智未開才沒發現是爛東西，遲早會知道的。」具備強大的帶貨實力，謝孟恭也愛惜羽毛，非投資型業配商品大多已自行查過相關評價，才敢放膽推薦。

賺這麼多錢要幹麻？

「因為Podcast賺錢才繼續做的，不然其實我已經膩了。」從小想賺錢，如今謝孟恭似乎已達到目標。但賺進大筆收入除了養家活口、繼續投資、用錢滾錢外，還能做什麼？「拿錢賺錢就很快樂啊！」謝孟恭想了幾秒補充道：「我覺得，不要把錢想成是錢，雖然它真的就是錢，」拗口敘述讓他不禁笑稱自己到底在說什麼，「要把錢想成代幣，而你可以用這種代幣買到別人的時間。」這番言論，正巧和《致富心態》中所言不謀而合：「掌控你的時間，就是金錢付給你最高的紅利。」

那麼賺取金錢、掌控時間，即早達到財務自由，能早點退休或許是賺錢的另一個目的？「我也在想退休要幹麻？」謝孟恭思索過後，認為退休不該是無所事事，「而是不用再為了錢低頭，可以做讓自己快樂的事，就算我工作，那也不是必須的，我可以直接放掉、去做更多好玩的事而毫無壓力。」如今看來，謝孟恭自認自己已達成此目標。

達成目標，就算成功嗎？

「到底什麼是成功？不知道耶，我最近也在想這個問題啊，」謝孟恭提及自己近期養狗後，人生彷彿就此改變。「我現在講這會不會很像幹話？心靈幹話？但我真的覺得，看到狗之後我悟到了。」謝孟恭眼見狗總將自己主人當成全世界唯一重要的事情，「現在我也覺得我只要養好這隻狗就好，」坦言自己過往總想追求別人認可，彷彿那才是成功，「但要每個人都喜歡你，幹真的太累了啦！」

儘管成為當紅意見領袖，謝孟恭選擇不過度在意他人目光，「我看很開啦，廣告什麼時候會停掉我不知道，股票會不會明天他媽跌爛也不知道，書會不會賣超爛我也不知道，可就是做得還滿開心的。」坦然自在，膽大心細，謝孟恭將持續陪伴小菜雞們，在股海裡殺進殺出，勇敢闖蕩。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰