想著「不要買」無法壓抑購物慾，首先要先瞭解大腦的運作模式

文：麟左馬

你常陷在這個情境裡嗎？錢錢很辛苦吧？酷東西們怎麼樣，都過得還好嗎？

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常見的購物動機有兩種：一種是想花錢，一種是想擁有。你身上通常都是兩種的混合，不用分太細。了解一種是針對錢錢、一種是針對酷東西就好。

首先，讓我們了解大腦的運作模式

剖析你對錢錢的抱歉和你對酷東西的擁佔慾前，先聽個小故事：太白金星從煉丹房出門前，特地交代丹僮：「煉丹的時候，絕對不能想到猴子，否則煉丹就會失敗。」太白金星他老人家不講還好，丹僮已經一個月沒有想過猴子了。但是老闆一提，猩猩、狒狒、獼猴、長臂猿都一下湧進腦子。七天後丹爐打開，裡頭只剩爐渣。

這故事告訴我們：你根本沒有辦法告訴你的大腦「不要」做什麼。你這輩子什麼時候跟人家講不要哭，人家能夠因此停止哭泣？你這輩子什麼時候告訴過自己不要緊張，你就不緊張了？如果禁制自己的大腦有用的話，減肥中心豈不全滅？

大腦無法執行否定指令。你可以控制自己不要抖腿，但是真正的指令不是「不要」抖腿，而是「維持」靜止。你可以控制自己不要喧嘩，但是真正的指令不是「不要」大聲，而是「使用」細聲。大腦能為你執行的，只有明確且具體的指令。關鍵在「不要」做這個之外，明確地知道「要」做哪個。

指令寫成否定句還是肯定句不是關鍵，拿這個來騙自己也沒用。有些指令可以用來騙人，因為它長得不像是否定句。例如：「肩膀放鬆～」聽起來完全是個肯定句，既有執行的身體部位，還有執行的動作。但是除了專業的舞者之外，有幾個人可以完整執行肩膀放鬆這個指令，而且不是靠整個人直接完全卸力的做法？

因為放鬆的實質意義是「不要緊繃」，而且你做不到，至少沒辦法在緊繃狀態下直接做到。但為什麼專業舞者可以？當然他們都經過很棒的訓練，身體能做到絕大多數人做不到的事情。但重點是，他們理解「放鬆」是什麼，他們知道這個指令完成狀態的實質內容，而且可以據此判定指令是否完成。就跟你可以判斷自己有沒有在抖腿一樣。

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癥結在，你想花，花了錢放著都爽

然後我們可以來談你的錢錢。「不要亂花錢」是一個無效指令，除非你完全能判斷每個支出情境是否算是亂花錢。但這組判斷通常比看出場上哪個靚女對你有意思還難。

癥結在，你想花。

慾望跟情緒一樣，沒有辦法直接被取消，而且理性對它們沒辦法直接作用。理性跟大腦之間的關係，不是理性指揮大腦，而是大腦會執行各種刺激當中，最強的一支，通常不是理性。理性的優勢，只在能夠修改指令內容，搶贏大腦的直接執行路徑。因為情緒雖然能給大腦強烈的刺激，但無法修改自己的指令。指令的修改方式，跟放鬆肩膀一樣，首先你要知道放鬆是什麼感受，然後判斷你的肩膀此刻夠不夠舒緩、還剩多少緊繃。

不清楚自己該做什麼的時候，你的腦袋只是情緒和慾望的奴隸而已。

所以你為什麼會單純想花錢？通常這跟你為什麼講髒話一樣，你沒有很期待行為後果，但是行為的本身有絕佳的宣洩力。髒話的內容完全不重要，不管你罵的是超營養老雞排還是簡潔有力的幹，重點在當下的情緒有了出口。

單純想花錢的時候，你買的是可摺疊的隨身工具組或者絨暖的抱枕也不是非常關鍵，重點是這個行為保證有效，可以跟世界發生一點堅確的連結。雖然注定是花錢不是賺錢，但買一顆無卵用的鵝卵石，比買一支不知道會漲還是會跌的股票，不確定性低太多了。光是降低不確定性，就保證了體驗美好。

購買，這種全世界的商人打造出來的，確定性極高的消費者行為環境，是購買成為情緒出口的主因。例如我買電子書，結完帳立馬入庫，這種滑順無瑕的因果連結，比人生中任何努力和徒勞都甜美沁心。就算買完沒讀都爽。

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找到真正想要的東西，否則不要買

如果你是那種靠捶牆帶給手上痛覺，來取得一份行為對世界發生堅確成效的人，那你還是買吧，花錢消災。但如果你最嚴重的宣洩行為也只不過是亂花錢，但你又不喜歡這個行為後果，那就找另一個堅確感鮮明、成效即時的行為來取代。例如運動到酸爽，或者烘焙，這類能有產出成果的行動。你喜歡過程和後果的都行。

至於那個酷東西，是因為你想要擁占購物成果，例如那只蕾絲印花皮包，或者童年就喜歡的機器人。如果購物成果自己長期喜歡，通常不是很大的困擾。除非你非常多情，而且極為長情，那就是囤物癖。《怦然心動的人生整理魔法》是一本對很多人斷捨離效果很好的書，每個有購物過度困擾的人都可以從中得到幫助。但在斷捨離之外，這種觀念更大的用途還是預防設於治療：

找到真正想要的東西，否則不要買。

「不要買」聽起來是一個否定指令，大腦無法執行。但是這個指令的前提是「找到真正想要的東西」，完全是一個肯定指令，而且內容明確，大腦完全可以直接執行。雖然沒有「如果很燙，就不要拿」這麼直覺，但是這個有條件的否定指令，的確可以利用肯定指令，來完成否定指令的行為結果。

在肩膀放鬆這個指令裡，懂得肩膀放鬆是什麼的人，可以真的做到肩膀放鬆，而且沒做到的時候，自己知道沒做到。真正想要的東西，就是那個放鬆的境界，可以用來判斷每一次要買下去的時候，要不要做。

提醒一下，這不是針對單純想花錢的解決方案，只能針對想要擁有花錢買的目標。舉個例，裝潢家裡的時候非常容易買到自己最終後悔的東西，例如間接式照明（超容易積灰塵、超難打掃）。

了解自己是一個很短的指令，但是頗難，而且沒有止境。繼續以間接式照明為例，如果你已知自己是有潔癖的人或灰塵過敏，對容易積灰塵的角落，敏感度就應該高過平均。除非不介意勤打掃，否則間接式照明的柔和燈光和 3D 模擬的圖像美感，應該拼不過住進去之後，灰塵帶來的不便。

最容易買過頭的東西大概不是玩具就是衣服了。這種可有可無，但某些設計又能激起慾望的品項，還沒有灰塵那種明顯的缺點可以制止自己超買。

這時候你真的需要足夠了解自己，了解到能夠明確說出自己真正想要的是什麼東西的程度。以裝潢為例，了解自己的鼻子不願意為眼睛犧牲，是一個絕佳的判準。以玩具為例，了解自己真心想收集的，是還原度高到五年後看了還會心動的模型，可以為展示架省下很多空間和雜亂的背景。以衣服為例，明白自己最終只會穿能修飾腰線的剪裁，可以清空半座衣櫥，和半籃購物車。

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足夠了解自己，可以把自己的消費品味變窄、能入眼的品項變少

這時候，需要克制消費衝動的次數也會減少，能分配給每次消費決策的精力同時增加，你能做出更好的決策。大腦能夠調動的決策精力有限，光是減少決策項目就能提升決策品質。更棒的是，這個方法，是利用品味來直接過濾決策項目，對理性決策的精力消耗非常低。壓抑的本身是大腦需要持續耗費專注力來執行的行為，所以容易事倍功半。

把理性的工作轉嫁給品味，只要不夠喜歡你不夠喜歡的東西就好，任務瞬間完成，省時省力。

雖然消費品味變窄也可能導致消費單價增加，但居家空間，坪數無論從租金還是房貸來算，都非常昂貴。減少購入、省空間幾乎總是划算的消費決策。

總結一下：既然無法要求大腦不要亂買，就改變策略，讓大腦做其他的事。但是這些其他的事，需要能滿足同一套情緒需求。如果情緒需求的對象你不喜歡，就利用不喜歡的這種情緒，去蓋過前一個需求，讓你長久下來比較喜歡你的錢變成的樣子。

思考愉快。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航