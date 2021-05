《有梗》：脫口秀與相聲的區別？當中式包袱遇上西式幽默

文:黃西

剛開始講脫口秀時,我身邊的朋友沒幾個鼓勵我去做。他們說我是不務正業,說如果我能用英語在美國把脫口秀做成功了,那他們把腦袋砍下來。他們說的不是沒有道理,聽上去我是在用自己的弱項和別人的強項競爭。

對此,一些美國人的態度就很不一樣。有一次我告訴一個美國女孩我在說脫口秀。她給了我一個擁抱。我問她為什麼。她說:「因為你是在做自己熱愛的事情。」就是為了女孩口中的這份熱愛,我把畢生的勇氣一股腦的使在了脫口秀上。

勇氣是什麼?勇氣並不意味恐懼感會隨之消失。

勇氣是即使害怕、尷尬也要去做的決心和態度。

亞歷山卓亞.奧卡修.柯蒂茲(Alexandria Ocasio Cortez)曾經主修生物化學,畢業之後,迫於生計只能先在一家酒吧打工,一天就要站18個小時。

然後她走上了競選之路。競選辯論之前她非常害怕,因為對手是個經驗豐富的老政客。

她就對著鏡子給自己打氣:

“I am experienced enough to do this. I am knowledgable enough to do this. I am prepared enough to do this. I am mature enough to do this. I am brave enough to do this.”

「我有足夠的經驗!我有足夠的知識!我有足夠的準備!我足夠成熟!我足夠勇敢!我行!」