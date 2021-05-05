《聰明工作者都會的防呆技術》：出錯的第一時間該通知誰、該怎麼做，才能將影響範圍降到最低？

文：飯野謙次

出錯的第一時間，你該告訴誰

如果察覺到自己的錯誤，並且能保持冷靜，接下來要考慮的，就是怎麼做，才能盡量減少損失？

首先，犯錯時，請依序確認以下幾點：

失敗會帶來多大的影響？ 該怎麼做，才能將整體的影響範圍降到最低？ 該通知誰，才能夠有效減少影響範圍？

這裡的關鍵字是「影響範圍」。

1. 失敗會帶來多大的影響

首先應該確認，這個錯會帶來多大的影響。當我們出包時，特別容易因為眼前發生的狀況分心，而忽略這件事對周遭環境可能造成的影響。通常錯誤越嚴重，對影響範圍的判斷力就會越弱。

我前陣子就發生過類似的狀況。

我目前在東京大學的兩個研究室工作。一個研究室位於工學部大樓，主要的工作內容是準備講義，以及管理一般事務。另一個則要再走十分鐘左右，平常以進行實驗、準備並實施安全講座等工作為主。

前一陣子，我前往實驗用的研究室工作。由於隔天要開失敗學會大阪會議，所以我在離開研究室之後，鎖上門，就搭新幹線去大阪了。大約在列車駛近名古屋的時候，我發現自己的口袋裡竟放著研究室的鑰匙。

原本離開時，就應該將鑰匙還回指定地方。畢竟除了我以外，還有其他人會使用。在這種情況下，「需要進研究室，卻因為找不著鑰匙而感到困擾的所有人」，就是這個例子裡的影響範圍。

你要習慣，在發生失誤時，先想想可能會給誰帶來麻煩？

2. 該怎麼做，才能將整體的影響範圍降到最低

接下來要確認，如何將整體影響範圍降到最低。這時你必須從整體影響範圍的角度來思考。

以剛才提到的鑰匙事件為例，我思考的重點在於，帶著鑰匙離開東京的期間，是否會有人需要用到。即使只有一個人，我可能就不得不想辦法把鑰匙還回去，假如沒有人有特別迫切的需求，我就會在開完會之後，再把鑰匙帶回東京。

3. 該通知誰，才能有效減少影響範圍

最後要思考的是，該通知誰，才能有效減少影響範圍。在上述事件中，該通知的對象，就是任何可能使用那個研究室的人。

當我發現鑰匙還在自己身上的時候，就趕緊發了封信件，給所有跟研究室有關的人員，報告並致歉我把鑰匙帶走一事。而當時似乎沒有人在我離開的這段期間，需要使用研究室，因此總算是大事化小。

在列車上突然發現這類問題，應該不太可能在第一時間就想到，「先聯絡一下也有這把鑰匙的人，請對方想想辦法」、「要不要用宅急便或是機車快遞，先把鑰匙送回去」、「乾脆趕快折回去還鑰匙」，或是「先拜託認識的人，請他把鑰匙送回東京好了」等應變措施。

如果是更嚴重的錯誤，我們通常會急於找出相關對策。例如，你不小心刪除了儲存在公司伺服器上的財務資料檔案，即使透過復原程序也找不回來。或者，某天公司的醜聞曝光，負面評價在社群媒體上流傳，即使想刪也刪不掉。當這類情況發生時，大多數人會先嘗試找回刪掉的檔案，或是試圖在社群媒體上追溯情報來源。

發生事件時，我們傾向於憑自己的力量做些什麼。

然而，以影響範圍為中心，再採取行動，才能將傷害降至最低，同時也有助於迅速找出解決問題的人選。例如，你可以請專業的系統工程師協助，快速找回需要的檔案，或是委託公關人員平息網路上的惡評。這裡的系統工程師跟公關人員，就是有效減少影響範圍的關鍵人物。

當考慮到該通知誰，才能有效減少影響範圍的時候，你應當著重在對方是否有能力預測最糟糕的狀況，並有效阻止情況發生。

犯錯，特別是有可能損及個人名譽的錯誤時，我們往往都會僥倖覺得，「應該不會被發現吧？」、「事情應該不至於會鬧大……。」、「之後就會順利點了吧……。」這是因為人類大腦所具備的「正常化偏誤」（normalcy bias，在災難發生時輕忽嚴重性、缺乏應變）功能。即使突然下起豪雨，上級發出疏散撤離命令，還是會有人心想「我們家應該不會有問題吧？」、「目前應該還好……。」而不去避難，最後在危機來臨時，才請求政府救援，這是任何人都會有的心態。

在認知到大腦有這種特性後，我們反而可以假設最糟糕的情況，並確保在必要時能獲得他人的協助，將傷害降到最低，以面對實際可能發生的任何意外。

初次自白時，該說與不該說的話

初次自白是指，在出錯或失敗之後，要通知能有效減少影響範圍的人，以及自己的主管。

不少人因為失誤而導致個人評價下降，主要問題都出在初次自白時，他們弄錯了應該傳達的內容，因此，在了解應該傳達的內容之前，我們先來看看，比較容易脫口而出，事實上卻沒有必要說出口的話吧。

初次自白時最不需要說的，就是找藉口正當化自己的錯誤。既然都決心告知對方了，找藉口對對方來說，只是浪費時間，而且，錯誤越嚴重，犯錯的人就更不需要解釋，畢竟，為自己的錯誤辯解，實在沒有意義。

在失敗學中，工作中發生重大失誤，問題責任不會歸咎於工作人員，而會歸為業務機制上。例如，你依照業務程序，完成了A跟B，要在確認C之後繼續進行D，但在過程中，卻不小心忘記確認C，就直接進行到D的步驟。

這種時候，我相信不少人會把「沒有確認好C」當作自己的錯誤。然而，最大原因其實出在沒有確認好C，也能進行D的業務機制。你只是因為機制問題，而搞砸了手上的工作。你完全沒有必要為了保全自己，而尋找任何藉口。

許多人聽到這種說法，可能會認為：「可是，我就是犯錯了，這種說法根本就是在逃避責任。」但這其實是避免組織再度出現類似錯誤的重要關鍵。事實上，確實有業界引進這樣的思維模式，澈底減少錯誤，並且成功進行了改革。那就是航空業界。

飛機機體中都有配備黑盒子，用來記錄飛行數據，以及駕駛艙中的錄音資料。鑒於在航空業界發生重大事故時，基本上機組人員與乘客都難以倖存，該業界面對錯誤的態度是眾所周知的謹慎。與其他行業相比，他們會更強烈的意識到，「無論發生什麼事故，都必須深究其原因，毫不隱諱」，並且正確累積經驗，加以活用。

實際上，就有某家美國航空公司規定，當發生錯誤或事件時（incident），如果報告得宜，報告者就不會被追究責任。報告者的姓名不會被記錄下來，而發生的錯誤或事故將與全公司共享，以助於實現更安全的飛航環境。

透過改變處理方式，我們會發現：

每次在某個地方出錯時，會減少再發生的機率。

犯錯，反倒提升了整體的安全性。

發生失誤後，整體系統的運作效率明顯提升。

假如整體業界或組織，對於錯誤有一定程度的理解，應該就不會因此訓斥員工，或是過度貶低其個人評價。相反的，如果你所屬的業界或組織，會將錯誤的責任歸咎於個人，就可能會受到斥責，或導致個人評價下降。但，這時被扣掉的分數，都有很大的機會在採取正確的應對方式後加回去。

另外，對於 incident（事件、事故）這個字，全世界似乎只有日本有不同的解讀。英文的 incident 包括事故（accident）的意思。也就是說，不管是可能會發生的事故，或是實際上真的發生的事件，英文都會以 incident 來表達。不過，日本通常會將「尚未發生，但有可能發生的事故」稱作 incident，而「實際發生事故」則以 accident 來區別。但這只限於日本，國際標準仍以英文的解釋為主。

這類詞彙上的認知差異，也是其後將在第六章介紹到，關於溝通不良的一大起因，在使用上請務必多加留意。

好好道歉，但千萬別說「深感遺憾」

初次自白時首要傳達的第一件事，就是目前的狀況。

搞笑藝人宮迫博之、田村亮曾出席反社會勢力團體所主辦的宴會，並且收受酬勞。在兩位當事人召開記者會之前，宮迫博之曾說謊撇清與反社會勢力之間的關係，因而遭受各方抨擊。其後，兩人以「傳達事實並道歉」為方針，再次召開記者會，才獲得不少同情意見。

在初次自白時，盡量不要帶有期望、臆測之類的個人情感，只需滿懷誠意的傳達目前發生的狀況。在這個階段，不清楚的事，即使直接坦白承認，也是能被大眾原諒。畢竟，你的錯誤，確實曾讓他人困擾，或曾經麻煩到別人、花費了多餘的費用等。然而，許多人似乎誤解了道歉的方法。低下頭，連聲向對方表示：「真的非常抱歉！」這樣的道歉方式，只會顯得很自以為是而已。

在某些牽涉醜聞風波的記者會上，各位也曾見過道歉的人一味的低著頭，即使如此，從觀眾的角度看來，也只會感到煩躁：「他到底為什麼要道歉？」、「什麼叫做我也深感遺憾？」這類行為，根本無法傳達當事人的歉意，就算使出土下座等誇張的道歉方式，暫時平息對方的怒火，當事人也很有可能因此認為對方接受了自己的道歉，導致後續處理方式不夠妥當。

道歉是一種社會行動，重點是站在對方的立場，清楚說明自己的錯誤。因此，道歉時，請盡可能客觀的解釋目前所發生的情況，自己不清楚的地方，也只需要據實以告。這個時候如果強加解釋，有可能提供錯誤情報，反倒弄巧成拙。

此外，「對不起」、「非常抱歉」和「不好意思」等說詞，都是為客觀說明所做的結尾用詞。若是你覺得說這些等於道歉，就要立即改正這個觀念。同樣的，在犯錯之後，倘若有人願意伸出援手，也請好好表達你的謝意。

在記者會上，似乎習慣在說明狀況前先道歉。我認為，這是因為大眾都已經對事件有一定程度的認知所導致（例如前面所提到有關宮迫博之跟田村亮的事件，在召開記者會之前，相關消息已經被週刊大篇幅報導）。

我們在日常生活中犯錯，既不會被記者拿放大鏡檢驗，相關情報也不會被大肆宣揚，所以沒有必要採取記者會上「道歉後說明」的方式，而是要採用「說明後道歉」。

綜合以上幾點，報告相關資訊及道歉的方式，可以參考以下說法：「○月○日向貴公司訂購××時，由於輸入錯誤，原本只需要一百箱，目前收到了一千箱，現將多餘的部分先行退還，後續的支付事宜，我們會在確認後進一步向貴公司報告，真的非常抱歉。」、「△△日前所寄放的××，由於管理不周，導致出現破損。損壞程度目前正在評估中。進一步了解之後，會再向您報告並討論相關事宜，真的非常抱歉。」

在前面所提及「能夠有效減少影響範圍的人」當中，即使不包含公關人員，但如果與組織整體聲譽有關，也應該主動通知公關單位。近年來，公關人員的應對越來越講求速度。包括向公司外部發送訊息，以及是否該公開道歉等，都需要詢問公關人員的建議，才能有效減輕負面影響。

當重大失誤可能動搖整個社會時，組織很可能會避免讓當事人繼續接手後續處理。舉例來說，2002年，在長崎一家造船廠，日本最大規模客輪「鑽石公主號」在建造過程中突然起火，起因是焊接工程偏離既定程序，因此引發了火災。多虧無線電，現場才能快速疏散作業人員。雖然此事件沒有任何人傷亡，但參與建造工程的所有人員，皆被安排離開後續處理和負責修繕的部分。

換人接手，有時是最好的補救

新組成的團隊，將鑽石公主號被燒毀的部分完全拆卸下來，並在兩年不到的時間內，就將其改裝成藍寶石公主號首度亮相。事實上，由於鑽石公主號，跟藍寶石公主號是同時期建造的姊妹船，因此團隊選擇以最快的速度完成藍寶石公主號，並以鑽石公主號的名義問世，之後再將修復完成的鑽石公主號，以藍寶石公主號的名義出貨，將延遲交貨的時間縮到最短。能迅速做出這種應對，不僅展現出員工優異的素質，更是冷靜管理決策的成果。這也是上級判斷當事者難以冷靜應對後續狀況，而做出的妥善安排。

一般在工作上，或許很少會遭遇如此大的挫敗，但即使是一些文書工作上的小錯誤，如果會造成重大影響，最好還是由當事者以外的其他人，組成後續處理團隊比較好。當事人可能會認為「只有自己才能妥善應對」，但要記得，失誤不只是屬於你一個人，而是關係到群體和組織。從客觀角度來看，這樣的安排不是針對你個人的懲罰，更不是一種霸凌。

4. 進行應對及檢討

在選定應該通知的人之後，接下來就要思考如何善後。如果狀況已經發生，最好的做法，就是跟團隊討論後續的應變措施，並歸納出結論。

如果失誤本身已經嚴重影響到周圍的人事物，請務必組成團隊來制定對策。假如你本身已經有一定的想法，請提前向團隊成員提出，統一其後的應對方針。這邊我要再強調一次，失誤不是你一個人的問題，而是關係到整個團隊或組織。是否能具備這樣的意識，將直接關係到你能否透過錯誤，獲得成長與進步。

書籍介紹

本文摘錄自《聰明工作者都會的防呆技術：出錯時最糟的回應是「我下次會注意」！看看工程專家如何設計工作機制，犯錯不會被罵還能獲得好評。》，大是文化出版

作者：飯野謙次

譯者：林佑純

約了客戶見面卻記錯時間、匯款時寫錯帳號、報告打錯字、漏字、

聽錯上司指令導致工作延遲、一時手滑錯殺公司的重要檔案、

專案啟動了才發現人力不足、預算不足、時間太趕……

誰能永遠不出錯？面對這些大大小小的職場失誤，

世界上最糟糕的回應方式是：「不好意思，我下次會注意！」

這是最讓人留下負評的回應，因為你下次保證再犯。

本書作者飯野謙次是史丹佛大學工學博士，是工學專家，

專長為改變工程的基礎與結構，直到不再重複過去的錯誤。

（核能發電能容許哪種出錯？可以「下次會注意」嗎？）

飯野指出，工程學上的這套方法反而更適用於一般職場工作者，

因為世上沒有「零失誤」這回事，只要是人就一定會出錯，

那些就算失誤還是能獲得好評的人，到底跟我們哪裡不一樣？

出錯的第一時間，先想：我該告訴誰，誰能幫我解決

誤損公司重要檔案、社群媒體上出現公司負評、成本控管出問題，

與其擔心自責，想辦法自己偷偷解決，你該做的是：

先分析這個錯會為誰帶來影響？如何做，才能降低損失？要通知誰，

才能有效減少影響範圍。

說「我下次會改進」沒用，你需要防呆工具

記錯時間看錯數字？利用「曼陀羅圖」，讓魔鬼不再藏在細節裡；

老是犯同樣錯誤？你要製作「敗因地圖」，降低情緒化的影響；

至於多數人最常發生的錯，拖延，又該怎麼避免？

你可以利用「心智圖」，管理工作進度。

（本書提供示範圖表讓你照套）

正確分享錯誤經驗，就能提高你的個人評價

很多的錯不是真出錯，而是溝通有問題，例如「我以為主管的意思是……」。

所以降低錯誤的終極方法：主管要將工作指令視覺化，

不要只說明天記得交，要寫下：明天下午三點前回覆。

犯錯，不可怕，很多人怕的是被罵；

與其光想「我怎麼這麼沒用」，也真的沒用，

企業要的不是完美表現，而是最適成果，

你需要的是找出敗因、建立防呆機制，工程學專家提供很多圖表幫助你。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰