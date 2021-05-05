《女人的病，99%都是「氣」造成的》：三十歲前後的痛經，病因大不同

文：李軍紅

【三十歲前後的經痛，病因大不同】

我把經痛按年齡分成兩個階段，一個是30歲以前的經痛，一個是30歲到50歲絕經前的經痛。

30歲以前的經痛，壓力、吃零食造成的

現代有很多未婚女性有經痛，其中也包括上國中、高中、大學的女孩子。因為經痛，家長也給孩子做過很多次彩色杜卜勒超音波，孩子的子宮、卵巢、附件都沒有大問題，就是每次來月經前兩天，就痛到沒辦法上學。還有很多家長擔心孩子的經痛會碰到中考（按：在中國，中考是指結束國中課程後的升學考試）或高考（按：考生進入大學和選擇大學的資格考試，也是中國最重要的國家考試之一）那幾天，甚至讓孩子在那幾天吃女性賀爾蒙之類的藥，讓孩子的經期提前或延後。這種做法是不對的。應透過正確的調理，以緩解或治癒經痛。

除了極少數屬於特殊體質外，大多數孩子來我這裡看病，都是面色氣血足；把脈，浮數有力；問月經，常會有血塊。許多孩子經痛時，會用暖水袋外敷小腹，症狀因此明顯減輕，在這種情況，我都不會給這些孩子開藥，只告訴她們怎麼調理。

怎麼調理呢？先來說說誘因。

第一，學習壓力。孩子學習緊張，情緒最容易受影響，情緒不穩會導致內分泌失調，內分泌一失調，月經就不正常，而經痛就是月經不調的症狀之一。

第二，現代的孩子們吃很多零食。晚上學習時間長，孩子到了11、12點才睡覺，若在這段時間餓了，只能靠零食充飢。

雖然大部分家長知道這類食品對身體不好，因此視為垃圾食物，但孩子只能靠這些高熱量、不健康的食品，替自己補充能量，這些食品對身體的影響，想必大家都能了解一二，這裡就不再多說。

還有一個因素就是孩子們因為課業繁重，所以運動少、代謝慢、水喝得少，這些高熱量食品會助溼生熱，溼熱下行至胞宮，下焦溼熱就會引起經痛。了。

受寒著涼引起的經痛也很常見，平時吃生冷的東西過多、愛美穿得太少，經前或經後涉涼水等，這些都是著涼的因素，寒凝胞宮則痛，痛則不通，不通則瘀，經血有暗紅色的血塊就是瘀。

因寒引起的經痛，得用暖水袋外敷可以暫時緩解疼痛。這種疼痛還可以吃艾附暖宮丸，一次六克的蜜丸，一天兩次，飯後一小時吃。這種藥含有艾葉、香附、吳茱萸、肉桂等溫經理氣的藥，可以治療行經腹痛，但要記住這種藥不是止痛藥，是調理藥，不可能吃下藥後就馬上見效。

30歲以後的經痛，因寒、溼導致氣滯

對於30歲以後、年齡較大的女性而言，引起經痛最重要的一個原因是流產。現在有未婚先孕，或剛結婚不願意過早生孩子卻意外懷孕的人，這類人大多數人會選擇流產。

藥物流產的成功概率不到50％，有很多人吃了流產藥，胚胎沒有打下來，陰道卻流血二十幾天，這時才知道流產失敗，再去複查超音波，結果子宮內有殘留物，需要清宮才能止血。流了二十幾天的血，子宮內膜已經非常薄，如果再遇到一個技巧不太熟練的醫生，清宮時可能刮漏子宮，造成子宮穿孔︙︙我就不再往下說後續的嚴重性了。

只是正常的人工流產都會讓子宮內膜受損，何況子宮內膜炎、習慣性流產、子宮內膜異位症、子宮腺肌症等疾病，這些病都會引起經痛，一旦病到了這種程度，必須要去看醫生。

像習慣性流產、子宮內膜異位症、子宮腺肌症等，這些都屬於婦科類的疑難病，多見於30歲至50歲的中年女性。這類病引起的經痛都比較難治，而且大多是自己早年不注意造成的。年輕時沒好好養護，沒保護好子宮，所以才會出現這些難治的病。不光如此，有50％的人在這種情況，還會合併子宮肌瘤。

不過女性也別太擔心，如果扛過50歲絕經前這段時間，絕經後，這些病大多會不治自癒。

中醫把這類病大多歸屬為瘀血內阻，認為這類病跟寒、溼、情緒導致的氣滯有關係，一些患者反應在這種情況下，用艾灸效果比較好，其實艾灸治療這種情況引起的經痛，最主要有三個穴位：關元、中極、三陰交。每個穴位艾灸五分鐘就可以，注意不要燙傷皮膚。大家也可以到網上買艾灸盒，調好距離，易操作，又不易受傷。

艾條在網路或藥店都能買到，如果你有心，可以買來放幾年再用。五年的陳艾效果更好，因新生艾草含揮發油多，味大還會刺激眼睛，燃燒速度也很快，點燃後不僅火力大、煙大，容易灼傷皮膚，燒的同時，會掉很多灰。

而陳年艾條就不會這樣，因為保存時間長，易燃的揮發油變少，火力溫和，燃燒的時間也變得持久，穿透力還強，用過陳艾的人都會有很深的體會。

經痛分三種，飲食調理也不同

病人經常問我有什麼更好的食療方，覺得藥能不吃就不吃。確實如此，畢竟藥有副作用，如果只吃瓜果蔬菜就能調病治病，那該有多好。

我可以鄭重的告訴大家，食治只是輔助治療，真有病，還是得看醫生。

當然，也不可輕視輔助治療。例如，俗話說七分治，三分食。原來要吃十天的藥，靠輔助食療，結果少吃三天藥，既省錢，又養身體，更何況食治在未病之前的調養也至關重要。

古人有句話：「不知食宜者，不足以存生也；不明藥忌者，不能以除病也。」簡單的說就是，不去想食物是涼還是熱，也不考慮適不適合自己，只知胡吃海塞，不生病才怪！

食療對經痛也有很好的效果。

經痛有三種痛：寒痛、熱痛和溼痛。

寒痛最易懂，月經來時，有暗紫色血塊，最關鍵的一點就是在腹部位置放熱水袋，能明顯緩解疼痛，這就是中醫所說的得溫痛減。治病也是這樣，艾葉和附子等熱藥，在治療寒痛時勢必不可少。

寒了就要記得不能再雪上加霜，要穿得暖一點，不能為了漂亮，到了深秋還只穿絲襪凍得瑟瑟發抖。在經期和經期的前後，不要碰冷水，別用冷水洗衣服，可以用洗衣機代替，畢竟那點電費遠比吃藥便宜得多。

食治更是如此，吃飯更要選擇性的吃，要喝粥，也可以喝點薑糖水，還可以吃點性溫的水果，比如龍眼、果仁類等。這個時候可以適當吃些辣椒，辣可以祛寒，或吃點涮羊肉火鍋，同樣也可以抵禦寒邪。如果在這些環節稍加注意，因寒導致的經痛，就不再會騷擾你的工作和生活。

再就是熱引起的經痛，這種情況屬少數。月經來時沒有血塊、量多，而且是鮮紅色或者是淡紅色，來月經的天數也比原來長。而這種人都有一個習慣，愛吃辣，而且吃得很多。中醫有句話：「熱可以迫血妄行」，就是說本來要出一升，因為熱，就會出一升半到兩升。除了痛不說，血出多了身體會虛。如果明白自己的經痛是熱因，那就該忌辣，同時吃點偏涼的水果或果汁，多吃些蔬菜。別以為這樣做簡單，其實這樣做也是在釜底抽薪，熱解了，痛自然就會止，血也會安，月經自然會正常。

最後，溼也會引起經痛。

溼引起經痛時，前兆就是白帶多（溼重）。從西醫的角度說，就是帶下不正常引起盆腔炎症，而導致經痛。中醫其實不外乎這個道理，是溼性重濁趨下，流注於胞宮而引起小腹疼痛。

靠調整飲食來治療這種情況下的經痛也不難，食物中有薏仁和山藥。薏仁祛溼，山藥健脾祛溼，可以做山藥薏仁粥，再加入點小米和赤小豆（按：為豆科一年生半纏繞草本植物赤小豆乾燥的成熟種子。常與紅豆混用，然而赤小豆藥效較佳），更增強祛溼的效果，早晚食粥，也恰似食藥，既治病又可以充飢。很多女性出現帶下病時，都會喝這種粥，也因為喝粥，很多帶下病不治自癒。

當然因溼而致經痛的時候，吃飯同樣也要忌口，像奶油蛋糕、肥肉、魚蝦類就要少吃，因為會使溼氣加重，甚至還會使「溼地」變成「沼澤」。

艾火溫薰，治經痛

針對經痛，西醫習慣用一些西藥快速止痛，但西藥的止痛劑有一個弊端，那就是藥物的半衰期比較短，即止痛的時間較短，藥勁下去又開始痛，總不能老是給女性用止痛藥，不僅副作用大，也不是長策。

我之前遇到一位女性患者，經常經痛，以前她都是打止痛針，可想而知這個痛的程度有多厲害。問清楚狀況後，我讓她先吃兩顆元胡止痛片，吃藥時，她不悅的反駁：「以前吃過這個藥，藥效來得太慢，效果不好。」我跟她說不要著急。

吃完藥，我讓她平躺在床上，點一柱艾條，讓她感受艾灸時的溫度是否適宜，並告訴她感覺熱的時候就點頭。我緩慢的沿她的腹部肚臍至小腹的正中線上，來回灸了三趟，約五、六分鐘。她詫異的「哎」一聲，說感覺好多了。

由於她可以忍受現在的痛，我讓她用墊子墊後背，用半坐的姿勢，再讓她自己操作艾灸，並灸十幾分鐘。

過了十多分鐘，她笑著走出治療室，對我說：「以後經痛可以不打止痛針了，自己就可以搞定。」

我請她伸出舌頭，我看完舌苔後告訴她可以連灸三天，以後每次月經來之前都可以按這樣的方法灸幾次，可能完全治癒她的經痛。

我會看她的舌苔，是為了驗證艾灸的效果。她剛來時，舌苔是水滑苔，像剛喝完水一樣，冒著水氣，舌體呈青紫色。水氣是寒，青紫色是瘀。她會經痛就是因為寒導致血瘀。

透過一番艾灸，我想看看她舌苔還有沒有水氣跟青紫色。

果不出我所料，她舌苔上的水氣沒了，舌體也變得紅潤起來。看到了我想要的結果，確認她的疼痛不會再復發後，才結束了診療。

經痛，大多是因為寒和瘀。寒凝血瘀，經血充盈要來時，子宮壁會因此痙攣而疼痛。唯艾灸的藥力能快速的緩解痙攣，艾灸借火的溫和熱力透入肌膚，透過經絡和穴位的傳導作用，來祛寒活血，緩解子宮平滑肌的痙攣，快速止痛。

這樣做也不用怕找不準穴位，用燃燒的艾條從肚臍的神闕穴，依次沿著氣海穴、石門穴、關元穴和中極穴，以及三陰交穴灸治，這些都是治療女性經痛的必灸穴，溫熱至，經絡通，痛自然會除。

平時經痛時，很多女性會吃元胡止痛片，裡面雖說有擅長止痛的延胡索，但經過藥入胃的消化和吸收，效果會慢一些，但如果加上艾灸的作用，提速藥效，效果也更好。

如果家裡沒有元胡止痛片，也沒關係。一般來說，家裡都有生薑，我們可以把生薑切成薄薄的片，貼在肚臍以下的腹正中線上，依次覆蓋腹正中線的幾個穴位，然後再用點燃的艾條隔薑片去灸，這樣效果也非常好。生薑可以溫中散寒，它可借助艾灸的溫熱直透穴位和臟腑，寒病熱治，其實治療頑固性經痛也可以這麼簡單。

經痛時，單用艾灸，或只吃藥，方法單一，見效就會慢；但用艾灸，吃元胡止痛片，隔薑灸，三種方法結合起來，就像是三個臭皮匠，可以抵得上一個諸葛亮了。

書籍介紹

本文摘錄自《女人的病，99%都是「氣」造成的：女人都能學會的凍齡易瘦法：簡養。那些困擾妳一生的氣血問題，25年臨床中醫教妳這樣調。》，大是文化出版

作者：李軍紅

老覺得口乾，喉嚨癢，卻不想喝水；

手腳冰冷，就算沒有寒流也要靠暖暖包暖手；

經期亂，月經量不是過多，就是幾乎沒有……有些人甚至經痛難熬。

不愛也不常說話（大家口中的冰山美人），喉嚨卻常發炎。

這些婦科問題雖然稱不上病，

總是在青春期、妊娠期、更年期甚至到老年期，困擾女性一生。

作者李軍紅是中西醫結合執業醫師、有25年婦科臨床實證經驗。

他說，女人的病，99%都是「氣」造成的，

因此他自創四步養生法：調氣血、養好陰、辨體質、修正心（不生氣），

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰