石油已過氣，關鍵零組件原料「銅、鋰」成為市場追捧的新寵兒

石油原本是世界矚目的能源，但近日悄悄地發生轉變。過去原油價格的漲跌，對消費市場動見觀瞻，一舉一動皆影響全球經濟發展。《CNN》指出，隨全球極端氣候加劇，世界各國試圖對抗「碳過度排放」帶來的危機，導致原油逐漸退出能源舞台。

為補足能源缺口各國政府急欲發展風力、太陽能等再生能源，而「銅」、「鋰」身為產業關鍵零組件的原料，搖身一變成為熱門投資商品。

令人吃驚 中、美兩國承諾「減碳」改善氣候變遷

昨（22）日世界各國領袖，聚集在蘇格蘭格拉斯哥參加第二屆聯合國氣候峰會。拜登會中表明，2030年將達到碳排放量「減半」目標，認為處理氣候變遷有助發展新能源提供就業。中國國家主席習近平則「重申」在2060年達到「碳中和」願景。

中、美雙雙給出改善氣候變遷的承諾，本次格拉斯哥峰會提供了討論增加碳減排量的平台，也為世界日趨惡化的氣候，帶來一種新希望。近日的氣候議題，最出乎全世界意料的是中國國家主席習近平宣布，中國計劃在2060年前實現碳中和（carbon neutral）。

中國的決策讓外界震驚，因為減少「碳排放」除成本高昂外，政策制定還非常繁瑣。如今，中國居於世界碳排放高達28%的污染大國，竟然不需任何條件就給出承諾。

由於減少碳排放可能帶來的經濟損失，是各國攤在陽光下不能說的秘密。中國聲明徹底扭轉了過去不斷遇到的談判僵局。回顧過往，工業發達國家中，是英國率先宣布具有法律約束力的承諾，目標是溫室氣體淨排放為零，歐盟則緊跟在後做出相應的政策。

此後，亞洲國家日本、韓國也相繼加入了「零排放」的行列，根據聯合國估計目前這個陣營裡已經有超過百餘個國家。綜合所有碳排放量合計超過全球總量的65%，經濟總量佔世界經濟體量的七成以上。

在美國川普下台後，拜登「重返」巴黎協定，中國也相繼給出碳中和的目標，也代表各國逐漸凝聚共識，為碳排放做出努力，再生能源產業將邁入了下一個嶄新的階段。

再生能源價格大幅降低 推動產業鏈發展

現在會有許多國家相繼設立零排放目標，有一個重要原因，那就是可再生能源價格大幅降低，徹底改寫了碳減排成本計算方式。

2020年10月，政府間組織國際能源署（IEA）得出結論，太陽能有望成為新的電力供應之王。因全球氣候變遷，太陽能扮演舉足輕重的角色，產業發展至今有了突破性的成果，例如：歐盟訂定了2030年32%的能源來自可再生能源的目標，預計未來十年太陽能市場將持續成長，在大部分地區新建發電站情況下，可再生能源發電往往比化石能源發電成本更低。

過去不斷強調「規模經濟」理論，一樣適用於可再生能源。當價格落到「甜蜜點」時，就會成為投資者和政府追捧的標的，進而加速全球脫碳進程和能源迭代更新。

因為價格降低，各國往後針對太陽能，或者風能及電池產業的投入將更多，整體可再生能源的價格可望進一步下降，一直降到可再生能源發電，能取代煤炭和天然氣發電的程度，屆時其商業價值則會大爆發。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）昨日表示，國際環保是重要議題，為鼓勵更多人想辦法解決溫室氣體排放，將提供1億美元獎金給除碳比賽XPRIZE的獲勝者，未來不排除繼續上調金額。

比爾蓋茲曾在《如何避免氣候災難》中談到，不只因為看到氣候變遷的問題，也是因為看到了氣候變遷下的機會，未來結合科技與環保，將有可能創造一套全新的經濟模式

面對眾多企業家投入減煤除碳產業。金融市場已看到綠色產業的未來，並且付諸行動。尤以特斯拉股價瘋狂飛昇，成為市值最高的汽車廠商即可看出端倪。而自駕車電池中最重要的「鋰」也愈來愈受到注目。

相較之下，國際原油指數則是不斷下探，連曾經是市值最高的能源公司埃克森，都跌出道瓊斯工業平均指數。

而相關再生能源，如風力發電同樣也受到重視，身為重要的產業原料——銅，搖身一變成為熱門的商品。過去一年銅市已經相當火熱了，如台股第一銅從去年9元一路飆升至46.6（截至4月23日），股價翻了近5倍。高盛評估，目前每噸9000美元的銅價，到了2025年可能要價1萬5000美元。

過去，各國家嘴上慷慨承諾，但制定行動戰略的國家卻屈指可數。如今，在商業利益的驅使下，證明人類的能源已發生轉變，新能源產業建置，成為市場關注追逐的焦點。雖然在開發中國家仍有一段減碳距離，但終究也看到了和以往不一樣的局面，就在可預見的未來，將迎接石化產業日趨沒落蕭條的光景，兒時傳誦的「石油大富豪」可能也將成為歷史。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航