《似水無形，李小龍的人生哲學》：「Be Water」哲學，源自葉問的懲罰

文：李香凝（Shannon Lee）

武術（martial arts）是李小龍的真愛。他從13歲開始練詠春拳，直到32歲過世為止，他幾乎每天都在練武。他曾談到自己對於武術的熱情：「我學到的一切事物，都是透過練武而來。」他的頭腦極度敏銳且富有洞察力，而我經常覺得，他有這樣的頭腦卻如此喜愛肉體與格鬥方面的修行，還真是命運的絕佳安排。

事實證明，武術就是人生的完美隱喻。很少有其他訓練的風險像武術這麼高、而且全由個人承擔。精通武術，就是訓練自己在最危急的狀況下（也就是身體面臨受傷的威脅時），集中精神並熟練的做出反應。當你精通武術，除了能夠以高超技巧沉著面對戰鬥，你還會成為「身體的藝術家」，能及時以強大的氣勢表達自己，並展露出絕對的自由與自信。若你想在個人安全或生命面臨危險時，還能保持警戒、機動與熟練的話，就需要高度的自制力。

李小龍在人生的每個面向都貫徹這套哲學，他總是在求「真」；真實的打鬥、真正的生活、測試自己的技巧、日常生活的應用。他不想算自己拿了多少分數，或是「輕輕碰了」對手幾下——他認為格鬥賽事的風格就是這樣。這種分數導向的格鬥比賽，再加上一大堆不打傷對方也能得分的規則，被李小龍戲稱為「游乾泳」。

但他並不會到處找人比劃（不過他確實有打過幾場實戰），而是全力以赴的訓練自己。雖然許多武術都有使用護具，但李小龍改造的練拳裝備、搏擊交戰穿戴的全身防護，在當時可謂創舉。他把棒球手套壓平，然後將襯墊塞滿裡面，製作出拳擊手靶。此外，他也改造過捕手護胸、拳擊用品與劍道的指關節護套。這些裝備演變至今已經是常態，但在1960年代，練中國功夫的人之中，沒有人使用過這種裝備。

透過高強度的肉體訓練與打鬥，李小龍便有機會將心中的概念轉化為身體的動作，他所奉行的哲學，大多數（幾乎全部）的目的，在一開始都是為了要成為成功的武術家，而想出的方法。後來他也發現，這些武術理念的應用範圍既廣又深，而且也很適合應用於做人的藝術。

「化為水」的哲學，源自葉問的懲罰

李小龍13歲時，開始在香港學習功夫。他的師父叫做葉問。葉問是一位武藝高超的師父，他不只傳授詠春拳的技巧，也將道家哲學與陰陽原則融入課程中。他經常藉由大自然的寓言故事，來闡述自己的教學內容，例如以橡樹與竹子的差異來舉例。橡樹最後會被強風折斷，而竹子卻能存活，因為它能夠隨風擺動。

李小龍是個認真的學生，而且學得很快。課餘時間他一有空就會練武，後來也成了葉問的得意門生。但他同時也只是個青少年，小時候綽號叫做「莫思停」，也就是「坐不住」的意思。後來他的暱稱與藝名則是「小龍」。李小龍生於龍年的龍時，是「八字全陽」的人。

對於這位如烈火一般的年輕人，葉問總是教導他溫和、流動與柔韌的重要性，不能只追求力量與取勝。

李小龍有聽進去，也會試著照做，但他總是克制不住自己的熱情（與脾氣）；況且他也很納悶：管它什麼方法，只要能打贏不就好了？脾氣溫和是要怎麼打贏別人？

有一天，葉問試著教導年輕的李小龍如何放鬆、鎮定心思，並且忘掉自己，學習「見招拆招」。基本上，葉問是在教李小龍怎麼「超脫自己」——以直覺來反應對手的行動，而不是過度拘泥於自己的策略、執著於計算自己的出拳與招式。

李小龍既聰明又好鬥，但也因為這樣而拘泥於自我。葉問只要看到他皺著眉頭不斷流汗的模樣，就會不厭其煩的介入練習，告訴他，要順其自然才能控制能量。

「千萬不要違抗自然。」葉問告訴他。「千萬不要想直接對抗任何問題，而是要跟問題周旋，進而控制它。」有次葉問甚至阻止李小龍繼續練武，然後說道：「這星期就不要練了，回家好好思考我說的話吧。」

這星期就不要練了？對李小龍來說這等於一整個星期都不能呼吸！李小龍雖然被趕出課堂，但還是偷偷自己練習，然後獨自陷入深思，希望能理解師父想表達的意思。他感到很挫折，而且被壓抑的精力無處發洩，於是有一天，他決定從香港的港口划小船出遊，心不甘情不願的打發這段多出來的自由時間。

他划了一陣子之後，停下來躺在船上，任由波浪起伏。隨著船身搖動，他開始回想師父的督促，以及自己花在訓練上的時間。他哪裡做錯了？為什麼他聽不懂師父在說什麼？這根本沒道理！他沮喪到了極點，氣到翻過身去，使勁搥了南海的海水好幾下。

突然間他靈光一閃，低頭看著浸溼的雙手。李小龍後來在下面這篇文章寫到這件事：

海水不就正在向我闡述功夫的原則嗎？ 我搥它，但它毫髮無傷。而且我是用盡全力去搥的，但它還是沒受傷！然後我試著用手把水抓起來，但根本不可能辦到。水是世界上最柔軟的物質，人們可以將它裝在小瓶子裡，讓它看起來好像很弱。事實上，它能夠穿透世界上最硬的物質。這就對了！ 我想要跟水一樣！

接著他看到一隻鳥從頭上飛過、在水面上投射了倒影，又得到第二個啟示：

我在面對對手時的思考與情緒，不就該像鳥的倒影掠過水面嗎？這就是葉師父的意思：心境不能被拘泥或阻礙。因此，為了控制我自己，我必須先接受自己，也就是順從我的本性，不要違抗它。

於是李小龍與水之間既長久且親密的關係，就這麼開始了。水既柔軟卻又堅韌，流向自在卻又能夠接受指引，力量既分散卻又強大，而最重要的是，它是維持生命的必需品。

不需要會武術，也能學習「水之哲學」

看到這裡，你或許會想：「我又不是武術家，這本書怎麼可能幫助到我？六十多年前某個17歲少年的靈光乍現，又關我什麼事？」但你不必擔心。雖然我們有時會談到武術，但只是用來比喻、闡述一般人都能適用的觀念。我發現，透過比較清楚的實際例子，會更好消化抽象概念。

至於為什麼我們要學習化為水？因為我們已經知道，李小龍的哲學思想與生活方式啟發了多少世人（包括我自己），而他的生活方式就是以水為範本。

水的本質就是流動，它會找路繞過（甚至穿過）障礙物。李小龍說這叫做「無限」。水會適應它所處的環境，準備好流向任何可能的方向。

這種開放性與柔韌度，代表水隨時都準備就緒，但它是自然而然準備好的，因為它只是完全的在做自己。「化為水」就是了解自然、真實的自己，當你開拓自己向前的道路時，要盡可能順著生命之流而活。

請你相信我，無論你是運動員、家庭主婦、學生、音樂家、會計師、創業家、警察還是其他人，本書絕對有能幫到你的內容。

但也請你記得，並非所有內容都適合你的情況。就算別人覺得對的事情，你也千萬不能照單全收。

一個人覺得某件事是對的，不代表另一個人也覺得對，而且就算大家都認為某件事是對的，你跟別人的角度也可能差很多。沒有任何建議或方法能夠適用所有人。我不知道你適合什麼內容，只有你親自試過才知道。

我會分享我的家人李小龍的故事，以及我的想法、經驗與概念，而剩下的就交給你了。假如你找不到任何有用的內容，也別放棄。這世上資源很多，你只要持續尋覓，就會找到你想要的事物。

那麼我們可以先「鞠躬」了嗎？所有武術課程一開始都要鞠躬。鞠躬並不代表屈從，而是在告訴對方：我在這裡，我出現了，全神貫注並準備好參與其中。

感謝你的現身，現在就從水的基本概念說起吧。

生活要像水一般，保持流動、無法阻擋

為什麼「化為水」的概念會成為李小龍的重要原則？李小龍說過一句話，可以說是他的武藝與人生的核心宗旨：

以無法為有法，以無限為有限。

這句話完美形容了水的本質，處理過漏水的人都知道，有時候你根本不知道水是從哪裡流進來、怎麼流到那個地方。有時你必須拆掉整面牆壁或天花板，才能找出它從哪裡來，以及它怎麼流到終點的。

我的辦公室最近才剛經歷了一次嚴重的漏水。我們很確定水是從屋頂下來的，但它不只是從正上方的洞滴下來而已，它噴得到處都是，還滲透了牆壁。房東找人修了三次，但因為找不到源頭，所以水電工的補救並沒有根除這個問題。之後我們在樓上蓋帆布、放水桶，感覺樓下應該會相對安全一些。

後來又下雨了，而且下得很大。因為雨水已經滲入樓上的牆壁，它就繼續順著牆壁流下來，抵達下方的天花板，然後沿著橫梁繼續流。等我們隔天回到辦公室，水已經從一樓天花板的橫梁之間滴下來，簡直就像室內在下雨。

既然漏水令我們苦不堪言，為什麼我們還要讚嘆它這種特性？因為水是無法阻擋的，它一定會找到路、甚至好幾條路。它會一直流動，直到遇到障礙物為止，而假如有必要的話，它會改變方向繼續流動。

水採取的路線就是「沒有路線」。換言之，它會採取所有可能的路線。它的流動是沒有限制的。就算我們補了屋頂，雨水也不會停止找路，只是現在它是往屋外流，而不是往室內流了，真是謝天謝地。

這就是水的本質：無法阻擋。雖然李小龍的那句話完全沒提到水，卻完美體現水的概念，給它幾百年的時間，它就能在群山中刻出峽谷。而我希望我們能開始與這項本質共處。

我用「共處」這個詞是因為，我不希望我們只是思考這項本質。畢竟人生也不只是在鍛鍊心智。「共處」的意思是關心它、注意它、體驗它、感受它，然後接受它。

水的無法阻擋，就像很多人覺得李小龍無法阻擋一樣。無論你是否認識他，你可能會覺得他是一個霸氣十足、武藝高超的狠角色——不管在現實生活還是在電影裡，都可以打爆對手。那麼要怎麼做，才能跟水一樣無法阻擋呢？

對李小龍來說，「流動」有一部分的意思是「活在當下」——有意識的、有目標的、刻意的選擇自己的生活方式。「活在當下」的意思不只是占據實體空間，你不只是要在教室現身，而是要實際參與課程。你有專心聽課、提問、寫筆記並參與對話嗎？還是你人在教室、心在手機，或者把帽子與耳機戴起來打瞌睡？「留心」正是化為水的關鍵要素。

書籍介紹

本文摘錄自《Be Water , My Friend 似水無形，李小龍的人生哲學：水很柔弱，卻能穿透最堅硬的物質，你感覺它平靜停滯，卻正流進任何可能的地方。》，大是文化出版

作者：李香凝（Shannon Lee）

譯者：廖桓偉

「水，永遠都是放鬆卻做好準備的。就像有句俗話叫「一發不可收拾」。

「光有知識是不夠的，你得學以致用；光有決心也不夠，你得付諸行動。」

「如果你熱愛人生，那就別浪費時間，因為人生就是由時間構成的。」

亞馬遜傳記暢銷第1名，讀者狂讚：「現代人最需要的正念方法」！

《華盛頓郵報》、《新聞週刊》、《紐約時報》等暢銷作家專文推薦！

一出版即入選《今日美國》不可錯過書單！

至今已售出英、日、法、德等20國版權！

「Be Water，My Friend !」

意思是武者不被形式所拘，要像水一樣流動，既柔軟又剛強；

既能適應萬物，又能匯聚為強大的力量。

為什麼這句話能夠流傳至今，影響無數世人？

因為這是香港已故武打明星李小龍的人生哲學。

李小龍是誰？為什麼逝世已近半世紀，還是有不少狂熱的追求者？

他師承葉問，在美國創立截拳道，被尊稱綜合格鬥之父（Mixed Martial Arts）

世界拳王泰森（Mike Tyson）對他的評價是：「在拳擊臺之下，我沒有勝算。」

除了格鬥技術，李小龍在影史的地位也相當傑出，

1970年代拍攝的《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》震撼世界影壇，

甚至邀請他的徒弟，NBA知名球星「天勾」賈霸（Abdul-Jabbar）一起拍攝電影。

他是武術家？演員？哲學家？或三者都是？

本書由李小龍之女李香凝執筆，解析武打巨星李小龍的人生哲學。

李小龍的「水之道」，從詠春開始

李小龍年少輕狂脾氣差，師父葉問總是教導他要溫和，

「脾氣溫和是要怎樣打贏別人？」李小龍一直很納悶。

直到有一回，他從香港的港口划小船出遊，突然使勁槌了海水好幾下，

海水竟毫髮無傷，他突然理解師父的用意：

水既柔軟又堅韌，是世界上最偉大的力量。

阻礙從來不是重點，重點在於你怎麼對待

當水被某種障礙物擋住時，它會平靜等待，卻又伺機而動；

一旦移開障礙物，就會立刻奔流過去，毫不遲疑。

所以，李小龍說，面對競爭與阻礙，

「水，永遠都是放鬆卻做好準備的。就像有句俗話叫「一發不可收拾」。



功夫，是怎麼訓練出來的？靈魂與肌肉一樣，沒操過就不會變壯

數學功力、演講功力、帶小孩的功力……任何事都可能練出一身好功夫。

那麼，李小龍的功夫又是怎麼練出來的？

他說：「我不怕練過一萬種招式的人，我只怕把一種招式練過一萬遍的人」。

許多參觀過李小龍作品檔案室的人都會驚訝於

這個只活到32歲的人（1940—1973），怎麼可以留下這麼多作品？

李小龍的答案很簡單，卻值得你花一輩子來體悟：

「請記住，我的朋友，杯子何時能發揮用處？只有當它是空著的時候。」

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰