【東南亞週報】緬軍政府領袖將出席東協峰會｜微軟投資大馬10億美元建數據中心｜GOJEK與TOKOPEDIA合併案最快本月完成

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君

南洋誌東南亞週報第115期，為讀者挑選2021年4月17日至4月23日期間，有關緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜東協峰會本周登場，緬甸軍政府領袖將出席

東南亞國家協會（ASEAN）4月24日將於印尼雅加達召開特別峰會，商討持續惡化的緬甸局勢，軍政府領袖、國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）亦將出席，是2月1日政變後首度出訪。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）證實，東協10個會員國之中已有多國元首確認將親自出席本次峰會，其中包括緬甸軍政府領袖敏昂萊。然而，許多人權團體及社運人士對敏昂萊獲邀一事十分不以為然，譴責東協此舉形同向緬甸軍方靠攏，由民選翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府官員及少數族裔領袖合組的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）也發聲，敦促東協邀請其參與緬甸危機會談，而非承認發動政變奪權的軍政府。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月27日是緬甸的軍人節，緬甸軍事獨裁者敏昂萊站在軍車上巡視閱兵儀式。

儘管東協致力在化解緬甸問題上扮演更重要的角色，如何突破「共識決」的決策模式，以及會員國對各國國內事務採取「不干預政策」等兩大原則所造成的限制，提升組織能動性以彌合會員國之間的歧見，將是一大挑戰，特別是如何妥善應對緬甸軍方以致命武器鎮壓人民。此外，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）已提前在22日飛抵雅加達，擬於正式峰會前與各國高層進行場外會議。

Photo Credit：AP/ 達志影像 4月23日，緬甸仰光的示威者舉起三指，也拿著「東協反緬甸國家管理委員會（SAC）」的標誌

馬來西亞｜微軟投資大馬10億美元，建區域數據中心

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）4月19日宣布，微軟公司（Microsoft）將於未來5年投資大馬10億美元，推出名為「與馬來西亞齊心共贏」（Bersama Malaysia）計畫，促進馬國數位經濟發展，包括設立首座區域數據中心。

微軟公司計畫在大吉隆坡地區設立首座區域數據中心，除託管多個Azure可用性區域，亦提供完整微軟雲端存取權限，包括微軟Azure、微軟365、Dynamics 365、Power Platform，預計可創造46億美元營收及1萬9千個就業機會。此外，為協助馬來西亞掌握數位經濟脈動並有效發揮優勢，微軟公司承諾在2023年底前，提供100萬名馬國民眾技能培訓，縮小當地數位落差。

在深化公私部門夥伴關係方面，微軟公司將與馬來西亞行政現代化及管理策劃單位（MAMPU）、人力資源發展基金（HRDF）、馬來西亞國家石油（Petronas）、天地通（Celcom）、叫車平台Grab等展開合作。馬國首相慕尤丁對此樂觀其成，稱「微軟這項投資進一步鞏固馬來西亞作為區域數據中心的地位」，並歡迎其他潛在合作對象一同加入。

此項投資計畫不僅是微軟公司進軍馬國28年的重要里程碑，其目標也符合馬國政府2月推出的「MyDigital倡議」及「馬來西亞數位經濟藍圖」（Malaysia Digital Economy Blueprint）。

印尼｜新創獨角獸Gojek、Tokopedia合併案，最快本月完成

印尼新創獨角獸叫車平台和電子支付公司Gojek和本土電商Tokopedia擬合併，新公司名為「GoTo」，市值上看120億到180億美金，最快可能於這個月完成交易。

Gojek和Tokopedia在今年1月時傳出合併消息，目標與東南亞電商與遊戲巨頭冬海集團（Sea Limited, 簡稱Sea）競爭。彭博社報導新公司將以「GoTo」命名，由Gojek共同執行長蘇利斯蒂奧（Andre Soelistyo）擔任集團領導人，Gojek將持有58%的股權。

GoTo底下將有三大事業：叫車平台Gojek、電商服務Tokopedia，以及金融支付服務Dompet Karya Anak Bangsa（簡稱DKAB）。叫車平台業務由Gojek共同執行長阿盧維（Kevin Aluwi）負責、電商則由Tokopedia創辦人陳國遙（William Tanuwijaya）掌管，而蘇利斯蒂奧出掌DKAB事宜。目前雙邊的董事會與領導階層已同意交易條件，目前正取得投資人的首肯，合併案將於夏天談定，最快可望於這個月完成。然而關於交易細節的報導，目前兩家公司都未正式回應。

Gojek與Tokopedia皆成立於2009年。Gojek從提供摩托計程車叫車服務起家，而後其手機應用程式（App）提供的服務包含外送、購票、電子支付以及影音串流等20多種功能，市值約100億美元。Tokopedia是目前印尼最大電商平台，市佔率約25%，市值上看70億美元。

Photo Credit：Reuters/達志影像 在雅加達，一位Gojek的摩托車司機與一名Grab摩托車司機在休息聊天。

菲律賓｜南海議題杜特蒂表態，若中鑽油會派軍艦

面對近期中國在南海的主權聲索行為，菲律賓總統杜特蒂本週首度公開表態，他指出若中國有意在南海開採石油，屆時將派出軍艦應對。

杜特蒂自2016年上台後，立場被視為親中，國內對其在近次多起南海議題上未能捍衛菲國主權而多所批評。3月時菲國南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）的專屬經濟海域發現超過200艘中國船隻聚集，據信為中國民兵所控制，但中方回應僅是漁船在此避難，並且不理會菲國多次抗議。

針對此議題，杜特蒂19日首次公開談論，他維持一如過往的談話態度，表示在南海議題上，菲國無能為力；若挑戰中國，只會以流血戰爭收場。如果是菲律賓主動挑起戰爭，美國也不會為此一戰，畢竟根據美菲共同防禦條約，只有菲國遭受攻擊時才生效。

杜特蒂在談話中重申與中國維持友好關係的立場，他指出目前不會在漁權議題上和中國爭吵，但是如果北京要開始在南海挖石油，屆時必會派出軍艦聲張菲律賓的主權。西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）21日時也發布聲明，目前已在南海加強部署巡防艦與飛機，也會嚴加取締在南海非法或未通報的捕魚行為。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為菲律賓總統杜特蒂與中國駐菲大使黃溪連，2月28在到馬尼拉國際機場出席中國科興疫苗送抵的儀式。

泰國｜泰政府將延長國籍航空燃油稅減免措施

根據曼谷郵報4月22日報導，泰國政府已通過一項延長航空稅務減免措施的議案，以幫助因「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情影響而受到重擊的國籍航空業者。根據泰國政府財政部財政政策辦公室主任拉發隆（Lavaron Sangsnit）表示，該項措施已經過泰國國會通過，將先前已有的航空業燃油稅務費用減免措施延長至2021年年底。

此項航空燃油稅減免政策，主要是對2020年2月時每公升收取4.726泰銖（約新台幣4.23元）的標準，大幅降至每公升0.2泰銖（約新台幣0.18元），旨在作為針對航空公司在武漢肺炎疫情衝擊下的緊急援助措施。該措施原先在2020年9月30日到期，爾後延長至2021年4月30日，近日才再度延長至2021年年底。財政政策辦公室說，延長稅務減免應不至於過度影響稅收，因航空燃油稅一年僅約10億泰銖（約新台幣8.95億元）。

拉發隆指出，延長燃油稅減免不只將能夠減少航空公司的財務負擔，長遠來看亦可以幫助疫情之後的旅遊業復甦。他說，政府希望能夠為至少60%的國內人口接種武漢肺炎疫苗，以期能在今年10月份迎接國際旅客的到來。泰國旅遊業貢獻國家約16%至17%的GDP，全球疫情2019年底爆發前，全年總計有4,000萬人次的國際旅客到訪泰國，而2020年受到疫情影響，僅有670萬人次， 比前年大幅下降83%。

Photo Credit: iStock 泰國曼谷航空

新加坡｜新加坡與香港旅遊泡泡計畫再度延後

新加坡與香港原訂於4月22日宣布雙城旅遊泡泡的計畫，再度延期，這是自去年11月暫緩實施星港雙邊旅遊免檢疫計畫後，第二次受挫，目前尚未公布新計畫的公布日期為何。不過新加坡於20日宣布放寬香港入境獅城旅客的居家隔離規定，從14天降至7天，且可選擇自己隔離的地方，不需要住在政府指定的飯店，新措施於22日晚間11:59生效。

根據南華早報報導，熟悉此協議談判的不具名官員表示，新的宣布可能會延到4月26日舉行，而旅遊泡泡實施日可能從 5月19日延到5月26日，不過在宣布之前仍可能會有變化。此外，此次延期並未給予原因，但消息來源指出是星方決定暫緩宣布相關事宜。

星港旅遊泡泡延後，可能跟新加坡最近疫情升溫有關。星國近六天連續出現本土武漢肺炎確診病例，且21日更爆發一處移工宿舍11人確診的感染案例。該宿舍位於西雅兀蘭宿舍（Westlite Woodlands），20日發現一名外籍建築工人確診後，21日確認該建築工人的一名室友確診，而衛生部對該宿舍的住戶與接觸者實施隔離與篩檢措施，結果發現另外10個確診病例。截至4月22日止，星國累計確診為60,880病例，30人病故。星國確診數中，共有54,513例為移工感染病例。

Photo Credit: 中央社 位於新加坡北部的兀蘭Westlite移工宿舍（圖）近來出現多名移工確診。為安全起見，當局已對宿舍所有住戶 進行採檢。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒