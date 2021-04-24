拜登首出訪將促G7同盟國就新疆議題對中施壓，王毅：民主不是「可口可樂」

（中央社）美國總統拜登6月將親自參加在英國舉行的G7會議，料將聚焦在民主國家與專制國家間的戰略敵對關係。白宮高官今天說，美國將敦促G7盟國就新疆強迫勞動情事，加強對中國施壓。

《路透社》報導，拜登的副國家安全顧問兼國家經濟會議（National Economic Council）副主任辛赫（Daleep Singh）說，在英國康瓦爾（Cornwall）舉行的七大工業國集團（G7）會議將聚焦在衛生安全、對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情採取一致的經濟因應措施、對氣候變遷採取具體行動，以及「強調G7國家內部的共同民主價值觀」。

協調會議的辛赫接受《路透社》訪問時說：

「這些都是理念相近的盟國，我們想要採取實際且具體的行動，展現我們願意協調一致應對中國等非市場經濟體。」

「G7面臨的嚴峻挑戰，是要證明開放的社會與民主社會仍然最有可能解決全球首要問題，專制體制並非最佳的解決路徑。」

辛赫說，華府已就新疆侵犯人權議題對中國採取有力行動，但將試圖擴大與G7盟國的合作。美國、歐洲聯盟（EU）、英國與加拿大上月已對被控在新疆侵犯人權的中國官員聯合祭出制裁。

中國否認所有關於侵犯人權的指控，並對歐盟回以懲罰性措施。

辛赫說，會議召開前，仍有細節待敲定，但這場峰會讓盟友有機會在這個議題上展現團結。

他說：「我們已經表明看法，若進口商品源於強迫勞動，我們的消費者應該有權知道。我們的價值觀必須灌注到我們的貿易關係中。」

他說，華府期望G7採取明確行動，強調身為民主政體的共同價值觀，而這些價值觀當然也適用於新疆當前狀況。

維權人士與聯合國人權專家說，至少有100萬名維吾爾族穆斯林遭監禁在新疆。維權人士與一些西方政治人物指控中國嚴刑拷打、強迫勞動並絕育。中國方面則表示，新疆再教育營提供對抗極端主義所需的職業培訓。

拜登首度出訪，與盟國強化合作關係

白宮今天表示，拜登6月將前往英國與比利時，展開上任以來首度海外訪問，6月11日到13日將在康瓦爾參加G7峰會。

白宮今天宣布，美國總統拜登將在6月訪問英國與比利時，出席在英國舉行的七大工業國集團（G7）領袖會談、比利時的北約領袖會議與美歐峰會。這是拜登上任後首度出國訪問。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天發出新聞稿，宣布拜登首度出訪行程。

白宮表示，這是拜登上任後的首度出訪行程，目的在彰顯他致力於恢復聯盟、振興跨大西洋關係，以及與盟國和多邊夥伴緊密合作以因應全球挑戰並更加確保美國利益的承諾。

根據白宮公布的行程，拜登將於6月11至13日出席在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦的G7領袖峰會。他將藉此強化對多邊主義的承諾，致力於推進美國在公共衛生、經濟復甦和氣候變遷方面的關鍵政策重點，展現主要民主國家團結與共同價值。拜登也預計和英國首相強生（Boris Johnson）在內的G7領袖舉行雙邊會談。

結束英國行程後，拜登將轉往比利時布魯塞爾，出席6月14日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖會議，確認美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦承諾，並與北約其他領袖舉行雙邊會談。

拜登還將利用機會參加美國與歐盟峰會，凸顯基於共同利益與價值觀的堅實跨大西洋夥伴關係承諾。峰會將討論共同議題，以確保全球衛生安全、刺激全球經濟復甦、因應氣候變遷、加強數位與貿易合作、強化民主及應對共同關切的外交政策議題。

王毅：民主不是全球都得「美國味」

中國國務委員兼外長王毅昨晚聲稱，「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道」；僅因實行形式不一樣，就對中國扣上「威權、專制的帽子」，本身就是不民主的表現。

根據中國外交部官網今天發布的新聞稿，王毅23日晚間與美國智庫「外交關係協會」（CFR）視訊交流。

對於中美之間是否陷入制度之爭，他在會中宣稱，

「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力」。 王毅續稱，中國實行的社會主義民主政治，「是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護」。

他又說，若僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，「就給中國扣上『威權』、『專制』的帽子，這本身就是不民主的表現。如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難」。

王毅表示，中美雖然社會制度不同，但並不妨礙雙方求同存異，合作共贏，和平共存。美方以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係，沒有分清中美關係的主流和支流，缺乏努力的方向和目標。

他並重申，中國無意與美國競爭，雙方如果突出對抗，結局必定是雙輸，「這不應成為美對華政策導向」。因此中方認為，處理中美關係的正確思路應該是，加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗。

王毅強調，就中美合作領域而言，最突出的是共同應對氣候變化，最迫在眉睫的是合力防控疫情，最有潛力的是深化經貿交流。

他又說，中美關係正在進入新的十字路口，「關鍵在於美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起，是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利。中美關係的未來與美國在這兩個問題上給出的答案密切相關」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範