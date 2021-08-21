154隻走私品種貓為防傳染病已安樂死執行完畢，動保團體盼修法兼顧法治與人道精神

（2021/08/21 17:45更新）

海巡署日前查獲的154隻走私名種貓，為了避免病毒入侵我國，這些貓都已依法安樂死。農委會防檢局表示，此為我國查獲活體動物走私數量最多的一次；防檢局副局長徐榮彬表示，台灣過去走私的活體動物多半為名牌貓、犬，還有人會夾帶可能帶有禽流感病毒的鳥類，但一次走私超過100隻名種貓是首度見到。

《自由時報》報導，徐榮彬表示，全世界各國若查獲走私的動物，依法未經檢疫程序的動物都必須全數銷毀，台灣也採取同樣的作法，他舉例，若有不肖船家走私非洲豬瘟疫區的活體豬隻，「難道這些豬進來就不用銷毀嗎？為了保護境內的動物安全，必須採取這些措施。」

徐榮彬進一步指出，國內許多動物的疫情都是因為走私動物、屠體引起；台灣過去會爆發口蹄疫疫情就是因為有人走私來自口蹄疫疫區的屠體，病毒一路經由肉品等帶到牧場，最後疫情爆發，許多牧場只能關閉，牧場主人負債好幾百萬、千萬等，造成產業重創。

《中央社》報導，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，由於輸出、輸入動物都須經法定程序，之前跟官方多次溝通，也曾想搶救走私烏龜等生物，卻都受限於法條，只能依法安樂死。這批走私貓來源不明，確實可能對國內原生物種造成傷害，但身為品種貓不該成為這些生命的原罪，透過好飼主及好的認養方式，也能免除這些傷害。

他表示，理解相關法律規定對國內生態重要性，但畢竟走私動物是無辜的，希望能修法增加轉圜餘地，為這些動物出路提供但書，以更人道的方式對待這些生命。例如若檢疫確認無問題，可經公正非營利組織、地方政府動保處尋求認養，兼顧法治與人道精神。

原標題：海巡查獲200隻走私品種貓市值1000萬，未經檢疫有傳染病疑慮恐將「人道處理」

高雄查缉隊日前接獲情資，有商家利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，專案小組在安平外海查獲這艘漁船，結果在船內發現約200隻名種貓咪包含俄羅斯藍貓、波斯貓、美國短毛貓等，價值高達1000萬元。

因為這些貓未經檢疫，按照規定必須人道銷毀，避免傳染病爆發；雖然有動保團體試圖救援，但礙於法規，恐怕無法挽救這些貓被安樂死的命運。

約200隻名種貓市價達1000萬

海巡署表示，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，遂與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，8月19日在安平外海9浬處，鎖定林姓船長駕駛的漁船涉有重嫌，將林男與漁船帶回高雄一港口展開調查。

《中央社》報導，經檢查，發現艙內2處設置通風設備的密艙內，共有62個寵物攜行箱，每個分裝2至6隻大小不一的名貴貓咪，總數近200隻；品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等，換算市價達新台幣1000萬元，船長坦言在澎湖外海向不知名船舶接駁，但在收到報酬前即遭查獲。

船長訊後依違反《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》函送高雄地檢署偵辦。另請動植物防疫檢疫局高雄分局協助，涉案船隻將依違規事證函送雄檢與漁業署裁處偵辦。

依《動物傳染病防治條例》等相關法規，未經檢疫動、植物須銷毀。也就是說，這200隻貓恐怕面臨被人道銷毀（安樂死）的命運，這也讓許多人得消息後非常心痛。更有動保團體表示願意全額負擔相關檢疫費用，盼能保住這些貓的生命。

動保團體盼救援後認養，願意負擔相關費用

《蘋果日報》報導，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，基於尊重生命，希望相關單位妥善安置貓咪，走完檢疫程序後開放認養。倪京台說，後續衍生安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願全額支付，希望這群無辜貓咪能免於被銷毀命運。

前鎮小港市議員參選人黃彥毓，得知消息後也表示，走私真的太可惡，尤其是走私活體物，這些貓咪何其無辜。他在臉書上發起「一人一信給小英、救救250隻喵星人」請命活動，並寫信至總統府信箱，希望未來所有走私活體一旦被查獲後，可以進行檢疫，透過相關管道進行認養，讓這些生命有所歸屬。

《中央社》報導，然而行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，走私動物未經檢疫，也無法得知是否來自疫區，「非常危險」，貓咪可能帶有傳染病，不得不安樂死，否則可能危害國內動物安全。

他說，當走私動物進入國內時，就已無法回頭進行檢疫程序。如果要輸入動物，須依法定程序，但走私動物未經檢疫，如果不慎，可能引入國外狂犬病或其他動物疾病，「造成無法掌控局面」，後續更可能影響全國動物防疫甚至人類健康。

《ETtoday》報導，農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，只要是海巡單位認定走私動物，按照《動物傳染病防治條例》必須做人道處理，因擔心有傳染病問題，這些動物做人道處理銷毀，他提到，這些走私動物來源不明，疾病狀況也不明，按照法規會做人道處理，不論品種認定上是走私就得照規定處理。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺