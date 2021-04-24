機師感染擴大：1華航貨機組員接觸者確診，另出現首例居家檢疫死亡個案

指揮中心21日得知華航1名印尼籍貨機機師，在澳洲執勤時確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），指揮中心今（24）日宣布，針對該機師接觸者回溯採檢，發現1名貨機機師確診，目前感染源待釐清。

國內昨天新增4例武漢肺炎確診，其中2例境外移入個案；1例為本土個案是在澳洲確診的華航印尼籍貨機機師的兒子。今天新增確診的這名印尼籍機師的同事，同樣是印尼籍貨機師，感染源調查中，暫未歸類。在澳洲確診的華航印尼籍貨機機師在國外確診，因此不算入台灣病例中。

根據疾管署新聞稿，中央流行疫情指揮中心今天表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出武漢肺炎陽性，指揮中心啟動個案在台活動史之調查，並針對在台接觸者匡列及回溯採檢，今日新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1092）。



指揮中心說明，案1092為本國籍40多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案9日至16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返台後於19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性。

個案22日執勤往返日本，返台後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診（Ct值35，二採Ct值23，血清抗體陰性）。



指揮中心表示，個案感染源現正調查中，已掌握接觸者共14人，其中5人列居家隔離，9人列自主健康管理。14名接觸者中，5人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸檢驗陰性、1人檢驗中，該5人之血清抗體皆檢驗中，餘9人待採檢。

清真寺活動調查釐清中

由於昨天確診的2名機師和其家人，都曾在4月16日赴台北清真寺，當天的活動多達400人，指揮中心呼籲4月16日去過台北清真寺者，自主健康管理至4月30日。

今天也有媒體質疑，自主健康管理期間也不應群聚，機師還是去清真寺參加多人活動，是否有違反規定。依照舊制，飛長程的機組人員，應執行5天居家檢疫後加上9天加強版自主健康管理，莊人祥表示，案1091確實是執行舊制的機組人員，對於他採檢後參與清真寺活動，是否有違規會再進一步了解看是否需要處分。

指揮中心自4月15日起放寬機組人員的檢疫規定：

入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：3天居家檢疫（結束當日核酸檢驗須為陰性）+11天自主健康管理。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：14天自主健康管理。

《聯合報》報導，台北市衛生局疾病管制科科長余燦華表示，台北清真寺的疫調仍在持續進行，已經初步拿到名冊，但還要經過確認這些人有無在4月16日當天進出清真寺，框列的人數還在比對當中。清真寺內的工作人員共17名，皆已安排採檢，結果預計這2天會出爐。寺方也已通知信眾不用驚慌，若有相關症狀要即時就醫。

新增6名境外移入，其中1人在檢疫中死亡

另外新增6名境外移入的武漢肺炎確診病例，分別自菲律賓（案1093、1094、1098）、印度（案1095）及印尼（案1096、1097）入境。其中1例已死亡，為4月8日自馬尼拉返國居家檢疫男子（案1094），4月21日被發現於防疫旅館死亡，後續採檢結果今天出爐確診，應是我國第一例，居家檢疫死亡並確診的案例。



莊人祥表示，經法醫採檢於今日確診（Ct值27），這名個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。莊人祥表示，是個案死亡之後，才確診陽性，不太清楚個案原本有哪些疾病。且個案在4/9-18在追蹤系統回報沒有症狀，醫師檢查也沒有相關症狀，所以就讓他回返回檢疫。

指揮中心統計，截至目前國內累計20萬2574 例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含20萬0556 例排除），其中1097例確診，分別為976例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及4例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、40人住院隔離中。

核稿編輯：楊士範